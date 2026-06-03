Colombia activa una agenda ambiental para salvar sus océanos y costas en 2026

Más de 928.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos están bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima Colombiana - crédito Dirección General Maritima

El litoral colombiano en el Pacífico y el Caribe es escenario de una agenda especial durante la primera semana de junio con motivo de la Semana de los Océanos 2026. La Dirección General Marítima (Dimar) lidera esta serie de actividades que buscan promover la cultura oceánica y la protección de los ecosistemas marino-costeros. Estas iniciativas se desarrollan entre el 1 y el 7 de junio, en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el próximo 8 de junio.

Colombia posee cerca del 45% de su territorio en espacios marítimos, una extensión que supera los 928.000 kilómetros cuadrados y comprende alrededor de 2.900 kilómetros de línea de costa bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima Colombiana. El objetivo central de la Semana de los Océanos es fortalecer el reconocimiento del mar como eje estratégico para el desarrollo sostenible y la economía del país.

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La agenda preparada por Dimar integra actividades científicas, educativas y ambientales, incluyendo la participación de comunidades, entidades estatales, organizaciones aliadas y el sector académico. El programa comenzó el lunes 1 de junio con la apertura de un campus científico en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. Durante la jornada, se llevaron a cabo sesiones educativas y experiencias interactivas dirigidas a reforzar la cultura oceánica.

“Desde la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port (TPP), nos unimos a la conmemoración de la Semana de los Océanos para reafirmar que nuestra operación es sinónimo de sostenibilidad y preservación marina. Como motor del Pacífico nariñense, trabajamos para que nuestra logística sea armónica con el entorno, entendiendo que el mar no es solo la base de nuestra actividad, sino el ecosistema que debemos proteger. Por ello, destacamos el trabajo articulado que venimos desarrollando junto con la Dirección General Marítima (Dimar), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidades que han sido aliadas fundamentales en la implementación de acciones orientadas a la protección, conservación y uso sostenible de los hábitats marinos y costeros de nuestra región”, afirmó Guillermo Londoño, representante de la Sociedad Portuaria Pacif Port.

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El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico será sede de actividades educativas y paneles sobre gobernanza e innovación oceánica - crédito Dirección General Maritima

El martes 2 de junio tuvo lugar un ciclo de paneles académicos en el auditorio del mismo centro de investigación. En estos espacios, expertos discutieron temas de gobernanza oceánica, carbono azul, investigación científica e innovación para el desarrollo sostenible de los océanos. Estas discusiones reunieron a investigadores, funcionarios y representantes de diversas instituciones interesadas en avanzar hacia una gestión integral y sostenible de los recursos marinos.

Para el miércoles 3 de junio, la programación incluye jornadas de limpieza de playas en Playa Pradomar, donde ciudadanos y voluntarios participaron en acciones de protección y conservación de los ecosistemas costeros. Estas actividades buscan involucrar a la sociedad en el cuidado del entorno marino y sensibilizar sobre el impacto de los residuos en la biodiversidad.

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El jueves 4 de junio se realizará una siembra de manglar en la Isla del Guano, una acción considerada prioritaria para la restauración ecológica de zonas estratégicas del Pacífico colombiano. Los manglares son fundamentales para la protección de la línea costera y contribuyen a la captura de carbono, la regulación del clima y el sostenimiento de distintas especies marinas.

El viernes 5 de junio, la agenda se desplazará a Cartagena y Tumaco, con el desarrollo de la segunda versión del Campus CIOH y actividades culturales en Playa El Morro. Estas iniciativas buscan afianzar la apropiación social del océano, combinando espacios educativos con expresiones culturales y de integración comunitaria para fortalecer la relación de las poblaciones costeras con su entorno.

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La siembra de manglares en la Isla del Guano forma parte de las acciones de restauración ecológica promovidas en el Pacífico nacional - crédito Dirección General Maritima

El cierre de la semana está previsto para el domingo 7 de junio, con una jornada de recuperación de áreas marinas en el sector Peñitas, en Tumaco. Durante este evento se llevarán a cabo limpiezas de fondo marino y labores de protección del litoral, con el objetivo de reducir la contaminación y preservar los hábitats acuáticos.

Según la Coordinadora del Grupo de Investigación Científica Marítima de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de DIMAR, Capitán de Fragata Natalia Burgos Uribe, la entidad resalta el papel esencial del mar en la historia, economía y vida cotidiana del país. “Desde la Dirección General Marítima, resaltamos el papel esencial del mar en nuestra historia, nuestra economía y nuestra vida cotidiana. Los océanos son fuente de alimento, energía, conocimiento y oportunidades para el desarrollo sostenible de las naciones; el mar en Colombia impulsa actividades estratégicas como la pesca sostenible, el transporte marítimo, el turismo costero y la investigación científica, pilares fundamentales de la economía azul y del crecimiento del país”, señaló la funcionaria.

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La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port (TPP) manifestó su adhesión a la conmemoración de la Semana de los Océanos, resaltando la importancia de la sostenibilidad y la preservación marina en sus operaciones logísticas. Guillermo Londoño, representante de la organización, afirmó que la empresa trabaja para que su actividad sea armónica con el entorno marino y que el mar es el ecosistema que debe ser protegido. Destacó además el trabajo conjunto con DIMAR, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para implementar acciones de protección, conservación y uso sostenible de los hábitats marinos y costeros en la región del Pacífico nariñense.

La economía azul, sustentada en la pesca sostenible, el transporte marítimo y el turismo costero, es uno de los motores del desarrollo del país - crédito Dirección General Maritima

Durante toda la semana, la Dirección General Marítima ha reiterado su compromiso de continuar promoviendo acciones para fortalecer la cultura oceánica, el conocimiento científico y la protección del medio marino. Estas actividades buscan fomentar la articulación entre los territorios y el compromiso de las comunidades en el cuidado y la conservación de los océanos.

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El desarrollo de la Semana de los Océanos 2026 refleja el interés institucional y social por el cuidado del patrimonio marítimo, con acciones que abarcan desde la educación y la investigación hasta la restauración ambiental y la participación ciudadana. El mar ocupa un lugar relevante en la agenda de desarrollo de Colombia, y la celebración de esta semana representa un esfuerzo colectivo para asegurar su protección y aprovechamiento sostenible.