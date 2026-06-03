Iván Cepeda denunció un “tinte injerencista” en el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su contendor Abelardo de la Espriella

- crédito Colprensa/Reuters

El respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella generó un nuevo episodio de tensión en la campaña hacia el balotaje del 21 de junio, reabriendo el debate sobre la influencia extranjera en el proceso electoral.

El pronunciamiento, difundido en redes sociales, fue interpretado en el escenario político colombiano como un gesto de alto impacto en una contienda ya marcada por la polarización.

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Cepeda rechaza el respaldo y habla de “tinte injerencista”

El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó de forma directa el apoyo de Trump a De la Espriella, al calificarlo como una posible injerencia en la soberanía electoral del país.

“La declaración que en este momento haré tiene que ver con el apoyo abierto, y yo diría con tinte injerencista, que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella”, afirmó.

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Cepeda defendió la independencia del proceso electoral colombiano y subrayó el principio de soberanía: “Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio”. En su intervención, añadió que, aunque los mandatarios pueden tener preferencias políticas, estas no deben convertirse en influencia directa sobre elecciones de otros países.

Ilustración acuarela de los líderes Donald Trump y Abelardo De la Espriella, posando con seriedad en un entorno urbano, reflejando una estética periodística para artículos de actualidad internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia”, señaló.

Sin embargo, advirtió que “lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”.

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El senador también cuestionó antecedentes del candidato opositor al afirmar: “Ya lo hizo con el presidente Daniel Noboa del Ecuador, cuando anunció que, supuestamente, una decisión que había sido tomada por un organismo multilateral, la CAN, era una decisión pactada entre el presidente de Ecuador y el candidato de la Espriella, engañando al pueblo colombiano”.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de hechos “burla nuestra soberanía y la destruye”. Además, advirtió sobre lo que considera una estrategia política del aspirante: “Ahora se busca que también en esta alianza, el señor de la Espriella use su condición como ciudadano estadounidense para propiciar formas de intervención en la vida política nacional”.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en la recta final de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Cepeda fue enfático en su rechazo a cualquier intervención externa: “Eso lo rechazamos tajantemente”. También criticó la intención de trasladar modelos institucionales extranjeros al país: “El señor de la Espriella quiere transplantar de Estados Unidos modelos en los cuales se va a burlar nuestra soberanía, como, por ejemplo, sus amenazas de reemplazar o sustituir la justicia colombiana por procedimientos de la justicia estadounidense”.

Finalmente, concluyó con una advertencia política: “El señor De la Espriella representa un grave riesgo para la democracia, y también para la soberanía y la integridad del pueblo y la nación colombianos”.

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Respaldo de De la Espriella y postura de Trump

Tras la controversia, Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo de Trump y aseguró que comparten una agenda común en materia de seguridad, economía y lucha contra el narcotráfico. El candidato destacó además la necesidad de fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos bajo principios de cooperación y respeto mutuo.

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo del presidente Donald Trump y propuso alianza continental contra el comunismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte, Trump describió al aspirante como un líder “fuerte, inteligente y decidido”, y sostuvo que su eventual gobierno contribuiría al fortalecimiento de la cooperación bilateral, la estabilidad regional y el crecimiento económico. Sus declaraciones intensificaron el debate sobre la influencia extranjera en la campaña.

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El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el episodio, cuestionando la participación de mandatarios extranjeros en el proceso electoral colombiano. A través de sus redes sociales, afirmó que la intervención de otros países en elecciones internas afecta la libertad del electorado y llamó a votar en plena autonomía.