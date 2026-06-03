Congresista electo Óscar Benavides explicó por qué Abelardo de la Espriella sería un “peligro” de cara a la segunda vuelta presidencial

crédito @odbenavidesa/IG | Jairo Cassiani/Colprensa

El congresista electo, abogado y activista Óscar Benavides, quien obtuvo la curul afro en la Cámara de Representantes tras imponerse a Miguel Polo Polo, publicó este martes 3 de junio un video en sus redes sociales en el que exhortó a los votantes de centro y centro-izquierda a no apoyar al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En su mensaje, Benavides citó declaraciones recientes de figuras políticas y mediáticas de diferentes orillas, entre ellas los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Claudia López; además de la exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, y la periodista y excandidata Vicky Dávila, para argumentar por qué, en su opinión, De la Espriella representa un riesgo para la democracia y los derechos en Colombia.

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En el inicio de su intervención, Benavides se dirigió especialmente a quienes votaron en primera vuelta por Fajardo, Oviedo o Claudia López: “¿Votó por Fajardo, Oviedo o Claudia? Quédese, porque este video es para usted. No puede votar por Abelardo de la Espriella. Y aquí, en palabras de sus candidatos, les cuento por qué”.

El abogado y activista compartió declaraciones en prensa por parte de algunos de los candidatos presidenciales que descalificaron a Abelardo de la Espriella - crédito @odbenavidesa/IG

Acto seguido, el congresista fue alternando fragmentos de declaraciones públicas de estos líderes políticos para reforzar su postura.

El exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo afirmó en medios que el comportamiento de De la Espriella es “el de un atarbán. Es un tipo machista, vulgar, autoritario, irrespetuoso. Una persona como él no debería ser presidente de Colombia”.

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Por su parte, Juan Daniel Oviedo sostuvo: “Campaña sucia, machista, homofóbica. Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”.

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López también fue impetuosa en su rechazo: “Por la única persona que yo no votaría ni loca, me parece un desastre para Colombia y para cualquier democracia, es por el defensor de la mafia, el señor Abelardo de la Espriella”, dijo en su momento.

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Después, en otra intervención la misma López calificó la campaña del candidato como “absolutamente asquerosa”.

Por todo lo anterior, Benavides insistió en que ningún líder de la coalición opositora apoyaría un eventual gobierno de De la Espriella, y que el representante a la Cámara electo calificó como “gobierno del terror como el que representa Abelardo”.

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Más adelante el activista y abogado se refirió a su colega cordobés como “un peligro para los derechos de todos, para el avance de los territorios, para la biodiversidad y la vida de todos nosotros, los que pensamos diferente”.

En su video, Benavides recordó que figuras de la derecha política también han sido críticas con el estilo y las propuestas del candidato de la Espriella. Como ejemplo citó a la periodista y exprecandidata Vicky Dávila, quien afirmó: “Puede ser diez o doce, pero yo no voy a estar del lado de una persona que toda la vida ha vivido de los delincuentes”.

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Además, el congresista mencionó que más de una vez, tanto Dávila como Paloma Valencia “reconocieron en él posturas ridículas, sucias, machistas y cuestionables”.

Benavides continuó y dejó esta reflexión: “No tome la mala decisión de dejar el país en manos de alguien que todos los candidatos de todas las orillas reconocen como un peligro”.

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