Colombia

Elecciones de 2026 en Colombia: los votantes de primera vuelta pueden pedir medio día de descanso remunerado hasta esta fecha

La Registraduría Nacional recordó que el beneficio se tramita con el certificado electoral y debe solicitarse en el mes posterior a la jornada del 31 de mayo

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Los votantes del 31 de mayo de 2026 tienen derecho a medio día de descanso compensatorio si presentan el certificado electoral - crédito Infobae Colombia
Los votantes del 31 de mayo de 2026 tienen derecho a medio día de descanso compensatorio si presentan el certificado electoral - crédito Infobae Colombia

Millones de trabajadores colombianos que participaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo cuentan con un lapso limitado para hacer valer su derecho a descanso compensatorio remunerado.

La fecha límite para solicitar este beneficio, presentando el certificado electoral correspondiente, es el 30 de junio de 2026. El artículo 3 de la Ley 403 de 1997 garantiza a quienes ejercieron su derecho al voto medio día de descanso remunerado, que debe ser solicitado dentro de los treinta días posteriores a la jornada electoral.

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Para acceder a este beneficio, los empleados deben coordinarlo con su empleador y presentar el certificado electoral recibido tras votar.

Requisitos y plazos para reclamar el descanso compensatorio

El procedimiento es claro: el trabajador debe exhibir el certificado electoral como prueba de su participación en las urnas. Este documento es imprescindible, pues constituye el único respaldo aceptado para tramitar la solicitud ante la empresa.

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Un jurado de votación fue arrestado durante la jornada electoral en Medellín tras revelarse una orden de captura vigente - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El plazo para solicitar el descanso remunerado tras la primera vuelta vence el 30 de junio de 2026, informa la Registraduría Nacional- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Para quienes actuaron como jurados de votación, la Registraduría Nacional estipula un plazo distinto: se dispone de hasta 45 días hábiles para pedir el descanso correspondiente.

Las reglas son estrictas: no se permite reclamar el beneficio fuera de los plazos legales, ni acumular días de diferentes jornadas más allá de lo autorizado.

El descanso compensatorio solo puede usarse dentro de los treinta días siguientes a la respectiva elección. Por eso, quienes votaron en la primera vuelta tienen hasta el 30 de junio de 2026 para disfrutarlo. Si no lo solicitan en ese periodo, pierden el derecho, aunque participen en una segunda vuelta.

Acumulación de descansos en caso de segunda vuelta

El mecanismo legal contempla que cada participación en una elección otorga medio día libre. Así, si un ciudadano vota en las dos vueltas presidenciales, podrá acumular un día completo de descanso, pero deberá gestionar cada medio día por separado y en los plazos que corresponden a cada fecha electoral.

En el caso de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, los participantes podrán obtener un nuevo certificado electoral y así sumar otro medio día. La compensación correspondiente a esta segunda jornada tendrá su propio plazo, independiente del de la primera vuelta.

Quienes deseen aprovechar ambos beneficios deberán conservar los certificados y asegurarse de cumplir con los plazos específicos para cada uno. Las autoridades han recalcado la importancia de no dejar vencer los términos, ya que la normativa no permite reclamaciones fuera del periodo establecido.

El descanso compensatorio remunerado por votar en las elecciones presidenciales de Colombia es un derecho amparado por la ley, pero su goce está condicionado a plazos estrictos y a la presentación del certificado electoral.

Cada medio día debe solicitarse y hacerse efectivo en el término correspondiente a la fecha de la elección en que se participó. Acumular ambos medios días solo es posible si se cumple con los procedimientos y tiempos legales para cada caso.

De esta manera, los trabajadores que participaron en la primera vuelta deben gestionar su medio día libre antes del 30 de junio, mientras que quienes voten en la segunda vuelta tendrán un nuevo plazo para reclamar el beneficio. El respeto a estos requisitos es fundamental para no perder uno de los incentivos más valorados por quienes contribuyen a la democracia mediante el sufragio.

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Elecciones presidenciales 2026Fecha límiteDescanso remuneradoRegistraduría NacionalColombia-Noticias

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