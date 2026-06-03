Abelardo de La Espriella agradeció a Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España, por su respaldo en las elecciones

Abascal ve la victoria de Abelardo De la Espriella como "oportunidad" para que Colombia "recupere la libertad" - crédito Santiago Abascal/X

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el respaldo del líder de la formación de ultraderecha española Santiago Abascal, tras el mensaje de apoyo que este último publicó en redes sociales luego de la primera vuelta de las elecciones en Colombia.

El intercambio se produjo en medio del ambiente político posterior a los comicios del 31 de mayo, en los que De la Espriella afirmó haber superado los 10 millones de votos y haberse clasificado al balotaje del 21 de junio frente al candidato Iván Cepeda.

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El gesto de Abascal fue difundido a través de su cuenta oficial en X, donde celebró el resultado del aspirante colombiano y lo enmarcó en una narrativa de cambio político regional. El dirigente español escribió: “Enhorabuena, amigo Abelardo de la Espriella, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia”.

En el mismo mensaje, el líder de VOX añadió una valoración política sobre el papel del candidato en el escenario colombiano: “Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado”.

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Santiago Abascal (España): Santiago Abascal, presidente del partido Vox, elogió la firmeza de Abelardo de la Espriella y consideró que Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar su soberanía - crédito @Santi_ABASCAL / X

La publicación de Abascal se convirtió en uno de los primeros pronunciamientos internacionales de apoyo explícito a De la Espriella tras la primera vuelta, en un contexto en el que distintos actores políticos de la derecha internacional comenzaron a referirse a los resultados electorales en Colombia.

Horas después, De la Espriella respondió directamente al mensaje del dirigente español desde su cuenta oficial, agradeciendo el gesto y reforzando el tono político de su campaña. El candidato colombiano escribió: “Muchas gracias por tu apoyo, estimado Santiago Abascal”.

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En el mismo mensaje, De la Espriella elevó el tono de su denuncia política sobre el proceso electoral y vinculó a sus adversarios con un intento de desconocer los resultados. “No hay dudas. Colombia requiere toda la firmeza y valentía para defender los resultados electorales del 31 de mayo. El presidente Petro y su marioneta Iván Cepeda desconocieron el voto popular y buscan robarse las elecciones a plena luz del día”, afirmó.

Abelardo De La Espriella agradeció el respaldo del líder de VOX, Santiago Abascal, y aseguró que Colombia debe “defender los resultados electorales del 31 de mayo” frente a intentos de desconocer la voluntad popular - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato también advirtió sobre la necesidad de vigilancia internacional en el proceso electoral colombiano. “No permitiremos que ocurra lo mismo que en la Venezuela de Maduro. El papel de acompañamiento de la comunidad internacional es vital para ello. El mundo entero debe tener los ojos puestos en Colombia”, añadió en su publicación.

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El intercambio de mensajes entre Abascal y De la Espriella se dio pocas horas después de que el propio candidato colombiano consolidara su discurso tras la primera vuelta, en la que, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, alcanzó un resultado superior a los 10 millones de votos con el 99,99% de las mesas informadas. Ese desempeño lo ubicó como uno de los aspirantes con mayor votación en la historia reciente del país, de acuerdo con su equipo de campaña.

En ese contexto, el apoyo de figuras políticas internacionales ha cobrado relevancia en la narrativa del candidato, que ha insistido en la idea de una convergencia ideológica con líderes que defienden posturas de mano dura en seguridad, libre empresa y crítica al socialismo en la región.

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José Antonio Kast resaltó avance de Abelardo de la Espriella tras elecciones del 31 de mayo - crédito @joseantoniokast/X

También expresaron su apoyo varios líderes de derecha y ultraderecha de América y España tras el resultado de la primera vuelta.

El presidente argentino Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el líder chileno José Antonio Kast, congresistas republicanos de Estados Unidos y dirigentes españoles como Alvise Pérez celebraron el resultado de la primera vuelta, en un gesto que amplificó el impacto político internacional de la campaña.

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En ese mismo contexto, el respaldo más relevante llegó posteriormente desde Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que De la Espriella obtuvo una “victoria decisiva” en la primera vuelta y le expresó su “respaldo completo y total”. Trump vinculó su mensaje con la seguridad regional, la cooperación bilateral y la estabilidad en América Latina, lo que elevó el tono internacional del debate electoral en Colombia.