Partido de la U apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral: “El outsider que puede salvar la democracia”

De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @partidodelaucol/X

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, celebrada el domingo 31 de mayo de 2026, y luego de confirmarse que Abelardo de la Espriella (43,74%, con 10.361.499 votos) e Iván Cepeda (40,902%, con 9.688.361 votos) disputarán la Presidencia para el periodo 2026-2030, comenzaron los primeros movimientos de grupos políticos para definir alianzas con el objetivo de sumar votos.

En esta ocasión, uno de los primeros en anunciar su respaldo a Abelardo de la Espriella fue el Partido de la U.

En un comunicado difundido en sus redes sociales en la mañana del martes 2 de junio de 2026, la colectividad sostuvo que “el pueblo ha hablado y nos ha dicho que los partidos políticos debemos reflexionar; en la elección ciudadana de hoy, la voz del Pueblo ha hablado y nos está diciendo: Es Abelardo De La Espriella, el outsider, el que puede salvar la democracia”.

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El partido político anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de los comicios - crédito @partidodelaucol/X

Más adelante en el documento se insistió desde el Partido de la U en “una reflexión desde nuestro seno es necesaria: Escuchemos al Pueblo en vez de pedirle al Pueblo que nos escuche a nosotros”.

En la parte final se pidió apoyar a “los ciudadanos que hoy nos demostraron en las urnas, que la mejor manera de hacer Patria en estas elecciones presidenciales es apoyar a Abelardo y con él, iniciar una nueva manera de aproximarnos a la política, pero primero, salvemos la democracia”.

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Como parte del cierre del anuncio, desde el partido de la U se hizo una advertencia: “¡Evitemos que asalten las elecciones y conservemos nuestra democracia!"

El comunicado por parte del partido de la U se emitió la mañana del martes 2 de junio de 2026 - - crédito @partidodelaucol/X

Así están los bandos: los apoyos de los partidos y movimientos a los candidatos presidenciales

el resultado dejó abierta una disputa por las adhesiones de partidos y dirigentes de cara al balotaje.

En el caso de De la Espriella, y junto al partido de la U, ya hay respaldos formales de Cambio Radical, Creemos, Salvación Nacional y Centro Democrático.

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Mientras que por el lado de Cepeda se oficializaron apoyos de Alianza Verde, Comunes, las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz y el Partido Comunista Colombiano.

Cambio Radical, Creemos y Centro Democrático se alinearon con De la Espriella

Por su parte, el partido Cambio Radical anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella el domingo 31 de mayo a través de un comunicado de prensa, después de anunciarse los resultados del preconteo.

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En ese pronunciamiento, la colectividad fundada por el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras celebró “la decisión tomada por los colombianos en democracia” y afirmó que el mensaje de los ciudadanos fue “claro y contundente”.

En el mismo documento del partido político se sostuvo: “Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, este partido respaldará y apoyará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”.

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La colectividad fijó posición mediante un comunicado oficial en el que expuso su lectura del escenario político y del comportamiento del electorado - crédito @PCambioRadical/X

Al “Tigre”, como se autodenominó de la Espriella a lo largo de su campaña presidencial, también se sumó Creemos, el movimiento con el que Federico Gutiérrez llegó a la Alcaldía de Medellín.

Dicha alianza se oficializó el 28 de enero en un evento en la Plaza Botero de Medellín, con presencia de distintos candidatos de esas listas, entre ellos la empresaria Juliana Gutiérrez, hermana de Fico, cabeza de lista al Senado, destacó El Tiempo.

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De la Espriella además cuenta con el apoyo de Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado y hoy liderado por su sobrino Enrique Gómez tras el regreso de la colectividad por decisión de la Corte Constitucional.

El candidato de Defensores de la Patria tiene el coaval de ese movimiento, cuyos candidatos al Congreso fueron impulsados por el abogado.

El respaldo del Centro Democrático también quedó confirmado el domingo. A través de una publicación en X, el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural de esa colectividad, anunció el apoyo al candidato de derecha.

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El Centro Democrático también apoyará a Abelardo de la Espriella - crédito @CeDemocratico/X

Uribe escribió: “Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

Más adelante en su mensaje desde X, el dirigente político antioqueño insistió en la necesidad de votar por De la Espriella para consolidar una derecha unida en la elección del 21 de junio.

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El expresidente añadió: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

Entre los apoyos individuales que recibió de la Espriella figuran el excongresista Rodrigo Lara Restrepo, el clan Char, Alfredo Deluque del Partido de la U, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, Jhon Milton Rodríguez, el senador Mauricio Gómez Amín y la representante Lina Garrido. Otro que también oficializó el apoyo fue el excandidato Miguel Uribe Londoño, que se adhirió de manera oficial el lunes 1 de junio de 2026.

El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

Alianza Verde, Comunes y sectores liberales respaldaron a Iván Cepeda

Del lado de Iván Cepeda, Alianza Verde oficializó su apoyo al aspirante presidencial del progresismo el miércoles 29 de abril.

El respaldo no fue unánime: un sector de esa colectividad rechazó la decisión y apeló a la objeción de conciencia para apartarse del apoyo a la candidatura del senador.

Entre los firmantes de esa objeción estuvieron la representante Catherine Juvinao, el concejal Julián Sastoque y el edil Pedro Moreno, identificados en el texto fuente como cercanos a la candidata presidencial Claudia López.

El partido Comunes anunció su respaldo a Cepeda el 30 de marzo mediante una circular interna. Dicha colectividad dejará de tener representación en el Congreso a partir del 20 de julio, cuando concluyan los dos periodos garantizados por el Acuerdo de Paz de La Habana y después de no haber conseguido los votos necesarios para mantenerse.

Iván Cepeda buscará descontar los más de 670.000 votos de diferencia que le sacó Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial en Colombia - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Al respaldo de las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz, el 29 de abril, también se sumó el Partido Comunista Colombiano.

El bloque de apoyos de Cepeda incluye además a un sector liberal que se incorporó de manera oficial a la campaña. Allí aparecen el representante Carlos Ardila, el exfiscal Eduardo Montealegre y el hermano del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

En los respaldos individuales al candidato del Pacto Histórico están el excandidato presidencial Roy Barreras, la senadora Clara López, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el excanciller Luis Gilberto Murillo, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y Juan Fernando Cristo.