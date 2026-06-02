Colombia

Barranquilla confirmó un amplio dispositivo de seguridad para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay

Las autoridades han dispuesto un esquema de seguridad robusto, con más de 1.100 agentes desplegados en el estadio, sus alrededores y puntos neurálgicos de la ciudad

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Ilustración acuarela de un estadio de fútbol. Policías y vehículos policiales rodean el perímetro, con personas y pancartas de "Liga BetPlay Final" al fondo.
Un operativo policial rodea el estadio Roberto Meléndez en Barranquilla, listo para asegurar la final de la Liga BetPlay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Barranquilla activarán en la tarde del 2 de junio de 2026 un operativo especial de seguridad en torno al partido de ida de la final de la Liga BetPlay del primer semestre entre Junior y Atlético Nacional, que reunirá a cerca de 10 mil aficionados en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

La medida más destacada de la jornada será la restricción al ingreso de hinchas visitantes. Según detalló Angelo Cianci, secretario de Gobierno, “la más importante es la restricción de la barra visitante o personas que sean hinchas del Atlético Nacional con el fin de garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en el estadio en ese momento”.

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A partir de las 3:30 p. m. se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU), y una hora después se abrirán las puertas del recinto deportivo al norte de la ciudad. El encuentro está programado para las 7:30 p. m. y será el punto de arranque de la serie final entre ambos equipos.

Nacional vs. Junior
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se miden por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Para quienes se preguntan por las decisiones tomadas para este evento, las autoridades han dispuesto un esquema de seguridad robusto, con más de 1.100 agentes desplegados en el estadio, sus alrededores y puntos neurálgicos de la ciudad.

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Los uniformados realizarán controles y acompañarán a los asistentes, reforzando la vigilancia tanto dentro como fuera del Romelio Martínez. El objetivo principal es garantizar la tranquilidad y el buen desarrollo del espectáculo deportivo antes, durante y después del encuentro.

“Tenemos desplegados dentro de las tribunas unos oficiales y unas personas de la Alcaldía que estarán pendientes de cualquier suceso”, puntualizó Cianci.

crédito @AlejandroChar/X
Las autoridades de Barranquilla activarán en la tarde del 2 de junio de 2026 un operativo especial de seguridad en torno al partido de ida de la final de la Liga BetPlay del primer semestre entre Junior y Atlético Nacional, que reunirá a cerca de 10 mil aficionados en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico - crédito @AlejandroChar/X

Medidas de movilidad y recomendaciones para los asistentes

Las autoridades han recomendado a los hinchas llegar con anticipación y optar por el transporte público para evitar congestiones. También se instalarán vallas en los alrededores del estadio para reforzar los puntos de control.

La organización recuerda a los asistentes la importancia de portar su documento de identidad y la boleta, así como de seguir todas las indicaciones del personal logístico y de las autoridades presentes en el escenario deportivo. El cumplimiento de estas normas será fundamental para el normal desarrollo de la jornada.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la convivencia: “La Policía ha dispuesto más de 1.100 hombres y mujeres de nuestra institución para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes al estadio Romelio Martínez y en los barrios de nuestra ciudad y área metropolitana. Invitamos a los asistentes al estadio y a la comunidad en general a que disfrute esta gran fiesta del fútbol en paz, con tolerancia y con tranquilidad”.

Recomendaciones de Juniro a al hinchada

Junior de Barranquilla pidió a su hinchada llegar temprano al estadio Romelio Martínez y advirtió que “arrojar objetos a la cancha puede generar sanciones deportivas y económicas para el club”, en la antesala del partido de ida de la final del campeonato.

En un mensaje dirigido al “hincha tiburón”, el club informó el horario de acceso: “Apertura de puertas: 4:30 P.M.”, y solicitó llevar el documento de identidad y tener disponible la aplicación W Arena para agilizar el ingreso.

Junior de Barranquilla pidió a su hinchada llegar temprano al estadio Romelio Martínez y advirtió que “arrojar objetos a la cancha puede generar sanciones deportivas y económicas para el club”, en la antesala del partido de ida de la final del campeonato - crédito @JuniorClubSA/X
Junior de Barranquilla pidió a su hinchada llegar temprano al estadio Romelio Martínez y advirtió que “arrojar objetos a la cancha puede generar sanciones deportivas y económicas para el club”, en la antesala del partido de ida de la final del campeonato - crédito @JuniorClubSA/X

La institución también recordó las restricciones de seguridad en el operativo: “No está permitido el ingreso de sombrillas, bebidas alcohólicas, comidas, pólvora, armas, punteros láser, cámaras profesionales y otros elementos restringidos”, según el comunicado.

Para la compra de entradas, Junior de Barranquilla pidió evitar la reventa con una indicación directa: “No compres boletas a revendedores”.

El club fijó además una edad mínima para el acceso por tribunas. “Occidental y Oriental: 5 años” y “Norte y Sur: 10 años”, detalló en la misma publicación.

Como parte del llamado a la organización, Junior de Barranquilla sumó una recomendación final para los asistentes: “Llega con anticipación y consulta tu prefiltro de ingreso para evitar contratiempos.”

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