Colombia

Elecciones presidenciales: estos son los colombianos que no podrían votar en la segunda vuelta, según la Registraduría

Las autoridades electorales informaron que el derecho al voto el 21 de junio estará limitado por el censo cerrado, la presentación de la cédula original y regulaciones legales que excluyen a ciertos grupos sociales

Guardar
Google icon
La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que en la segunda vuelta presidencial de Colombia, prevista para el 21 de junio, no todos los ciudadanos podrán votar, porque la habilitación depende del censo electoral cerrado para esta elección, del documento que se presente en la mesa y de restricciones legales vigentes que suspenden el derecho al sufragio.

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional, para estos comicios están habilitados 41.421.973 ciudadanos: 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 en el exterior. La entidad también precisó que ese censo no cambia entre la primera y la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

Esa regla tiene un efecto directo sobre otra duda frecuente: no es posible cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta.

Según la Registraduría, cada ciudadano deberá sufragar en el mismo lugar y en la misma mesa asignados para la primera vuelta del 31 de mayo, porque el plazo para inscribir la cédula o pedir el traslado del puesto venció el 31 de marzo de 2026.

PUBLICIDAD

El censo electoral cerrado no permite cambios de puesto de votación ni inscripciones nuevas tras el 31 de marzo de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El censo electoral cerrado no permite cambios de puesto de votación ni inscripciones nuevas tras el 31 de marzo de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Uno de los grupos que no podrá participar está integrado por los jóvenes que cumplieron 18 años después del cierre del censo electoral. Según la Registraduría, solo quedaron habilitados aquellas personas que alcanzaron la mayoría de edad y tramitaron su cédula antes del 12 de abril de 2026.

Tampoco podrán votar las personas que no aparezcan en el censo electoral oficial. La entidad recordó que ese registro define quién está autorizado para sufragar y en qué puesto debe hacerlo, por lo que pidió verificar la información antes de la jornada.

Los colombianos que estén en el exterior y no hayan inscrito previamente su cédula en un consulado también quedarán por fuera de la segunda vuelta. Según la entidad, esa inscripción era un requisito obligatorio para votar desde fuera del país en las presidenciales de 2026.

Los menores de 18 años no pueden participar en elecciones presidenciales ni legislativas porque no hacen parte del censo para esos procesos. Solamente, desde los 14 años, sí pueden votar en elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Los ciudadanos extranjeros residentes en Colombia tampoco pueden votar en la elección presidencial. El texto fuente indica que, aunque la ley les permite participar en elecciones locales y regionales si tienen visa de residente, la Constitución prohíbe expresamente su intervención en elecciones nacionales como las presidenciales o las del Congreso.

Ciudadanos que se abstuvieron en la primera vuelta del 31 de mayo sí conservan su derecho a votar en la segunda vuelta, siempre que sigan habilitados en el censo electoral - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
Ciudadanos que se abstuvieron en la primera vuelta del 31 de mayo sí conservan su derecho a votar en la segunda vuelta, siempre que sigan habilitados en el censo electoral - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

La Registraduría recordó que no podrán participar las personas con derechos políticos suspendidos por decisión judicial o por sanciones disciplinarias vigentes. En esos casos, la restricción se mantiene hasta que la autoridad competente ordene levantarla.

La entidad también añadió que los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo no pueden votar. La restricción, según el ordenamiento jurídico colombiano busca garantizar la neutralidad de las instituciones armadas e impedir su participación en disputas políticas, campañas electorales o debates partidistas mientras permanezcan activos.

La situación de las personas privadas de la libertad depende de su condición judicial. La Registraduría explicó que quienes están detenidos preventivamente o sindicados sin condena conservan sus derechos políticos, hacen parte del censo y pueden votar desde centros penitenciarios habilitados.

El escenario cambia para los condenados cuya sentencia incluya suspensión o interdicción de derechos y funciones públicas. En ese caso, pierden temporalmente la posibilidad de votar, incluso si cumplen la pena en un establecimiento penitenciario o bajo detención domiciliaria.

La autoridad electoral reiteró que para votar será obligatorio presentar la cédula original autorizada. No serán aceptadas contraseñas o comprobantes de trámite, fotocopias de la cédula, denuncias por pérdida del documento ni carnés o identificaciones distintos de los autorizados por la Registraduría.

Colombianos en el exterior solo pueden votar si inscribieron su cédula en el consulado antes de la fecha límite establecida para la elección presidencial - crédito @Registraduria/X
Colombianos en el exterior solo pueden votar si inscribieron su cédula en el consulado antes de la fecha límite establecida para la elección presidencial - crédito @Registraduria/X

Sí podrán votar el 21 de junio los ciudadanos que figuren en el censo electoral, presenten un documento válido y no tengan restricciones legales para ejercer el sufragio. Ese es el criterio que definirá quién puede participar en la jornada que escogerá al presidente para el periodo 2026-2030.

Así mismo, se señaló que en la primera vuelta votaron 23.978.304 colombianos, equivalentes al 57,88% del censo electoral. También indicó que el 42,11% que se abstuvo el 31 de mayo puede votar en la segunda vuelta, porque sigue haciendo parte del censo habilitado.

Según la Registraduría, el censo queda “congelado” para todo el proceso presidencial y no admite modificaciones adicionales después del plazo legal. La entidad explicó que esa decisión también responde a razones logísticas, porque la segunda vuelta se realiza 21 días después de la primera y reabrir inscripciones o traslados obligaría a reorganizar mesas, jurados y material electoral en un plazo insuficiente.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página www.registraduria.gov.co, en la opción “Consulta Censo Electoral”, o por medio de la aplicación móvil “Infovotantes 2026”, con su número de cédula.

Temas Relacionados

Elecciones presidencialesRegistraduría Nacional del Estado CivilInscripción cédulas eleccionesCenso electoralColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

El seleccionado de Zlatko Dalić intentará, en su tercer Mundial bajo su mando, conquistar el título que se le escapó en 2018 y 2022, mientras que Bélgica buscará repetir su actuación en el Mundial de Rusia

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Iván Cepeda agradeció marcha de jóvenes en Bogotá en apoyo a su campaña en la que quedó atrapado el bus de la selección : “Derrotaremos a la derecha”

La movilización se realizó en el norte de Bogotá durante la noche del lunes 1 de junio de 2026 y afectó la movilidad en la capital colombiana

Iván Cepeda agradeció marcha de jóvenes en Bogotá en apoyo a su campaña en la que quedó atrapado el bus de la selección : “Derrotaremos a la derecha”

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de junio

Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda: “Los tigres no salimos a destruir”

La cantante compartió una serie de mensajes en los que también se despacha contra el candidato de la izquierda, que se enfrentará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda: “Los tigres no salimos a destruir”

De qué depende que usted duerma bien: expertas recomiendan cómo mejorar la calidad del sueño y qué hacer antes de dormir

Las recomendaciones tradicionales sobre el descanso están bajo revisión de expertos en medicina, que advirtieron que la falta de sueño puede afectar la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones

De qué depende que usted duerma bien: expertas recomiendan cómo mejorar la calidad del sueño y qué hacer antes de dormir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Paula Andrea Betancur reveló su voto y reconoció que tiene dificultades en su empresa: “Un momento muy decisivo”

Paula Andrea Betancur reveló su voto y reconoció que tiene dificultades en su empresa: “Un momento muy decisivo”

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Deportes

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

La prensa internacional reaccionó así a la victoria de Colombia ante Costa Rica: “Las derrotas se han convertido en una constante”

Estos serán los uniformes de la selección Colombia para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”