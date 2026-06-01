Roy Barreras reconoció derrota tras resultados de la primera vuelta presidencial: “Los dejé en libertad para votar por el progresismo”

Elecciones en Colombia: Roy Barreras asumió derrota y advirtió sobre el rumbo del progresismo - crédito Prensa Roy Barreras

El exsenador y ahora excandidato presidencial Roy Barreras reconoció la derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo de 2026, donde obtuvo 14.103 votos, equivalentes al 0,05% del total, de acuerdo con fuentes oficiales.

En su primera declaración pública tras los comicios, Barreras enfatizó la necesidad de valorar el proceso democrático y felicitó a los candidatos que avanzaron al balotaje, acto que marcó uno de los desempeños más bajos para una figura de su trayectoria en la política nacional.

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Durante su intervención, Barreras agradeció el respaldo de miles de ciudadanos que optaron por su propuesta, pese a que días antes de la votación liberó a sus seguidores para que eligieran otras alternativas consideradas progresistas.

“Gracias a los miles de colombianos que votaron por mí a pesar de que hace varios días los dejé en libertad para votar por el progresismo”, manifestó el también exembajador. Su mensaje incluyó un reconocimiento al funcionamiento del sistema electoral, que calificó como ejemplar por la celeridad en la entrega de los resultados y la transparencia observada durante toda la jornada.

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Roy Barreras reconoció resultados y llamó a la autocrítica tras la primera vuelta presidencial en Colombia - crédito Prensa Roy Barreras

El exaspirante presidencial analizó la distribución de fuerzas en la primera vuelta y subrayó la fragmentación del electorado progresista. Destacó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, alcanzó el 7% de los votos, pero sin el respaldo pleno de los sectores uribistas tradicionales, que se volcaron hacia el abogado y aspirante Abelardo de la Espriella.

Barreras sugirió que ese porcentaje representa la suma de apoyos provenientes del centro político, figuras como Sergio Fajardo, Claudia López y sectores progresistas, lo que, a su juicio, constituye un espacio real de competencia en la segunda vuelta.

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“Claro que hay con qué ganar, pero los errores deben corregirse y es decisión de la campaña de Iván si se abre o sigue cerrada”, expresó Barreras al referirse a la estrategia de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico que disputará la segunda vuelta presidencial con De la Espriella.

Según el exembajador, la clave para el bloque progresista radica en conquistar el voto de centro, lo que permitiría revertir el resultado actual y evitar, en sus palabras, la llegada a la presidencia del candidato considerado como representante de los sectores más conservadores.

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Roy Barreras ejerciendo su voto en Cali el 31 de marzo de 2026 - crédito Prensa Roy Barreras

En su mensaje final, Roy Barreras insistió en que el futuro del progresismo dependerá de la disposición de sus dirigentes para corregir errores y buscar alianzas transversales, señalando que el desenlace de la segunda vuelta dependerá de la capacidad de convocatoria de quienes lideran la campaña de Iván Cepeda.

“Si vamos por ese centro, ganamos. Si no, tendremos un hecho insólito: el señor De la Espriella será presidente”, concluyó el exembajador, en una alusión directa al adversario conservador.

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Así le fue a los demás candidatos presidenciales en las elecciones del 31 de mayo de 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda competirán en la segunda vuelta de la elección presidencial de Colombia tras encabezar la votación de este domingo 31 de mayo de 2026.

Según el reporte divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, indica que, con el 99,90% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo 10.349.208 votos (43,73%), mientras Cepeda alcanzó 9.682.199 sufragios (40,91%).

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Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda son los candidatos presidenciales que van a segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

Ninguna de las candidaturas alcanzó la mayoría absoluta, por lo que el país celebrará una nueva jornada electoral el 21 de junio. La fórmula de De la Espriella está conformada por José Manuel Restrepo Abondano, mientras que Aída Marina Quilcué Vivas acompaña a Cepeda.

La diferencia entre ambos candidatos, registrada a las 6:48 p. m., fue de 667.009 votos, a favor del primero.

El tercer puesto quedó en manos de Paloma Valencia, quien sumó 1.638.115 votos (6,92%). Sergio Fajardo ocupó el cuarto lugar con 1.007.943 respaldos (4,25%). Otros aspirantes, como Claudia López, Raúl Santiago Botero, y Miguel Uribe Londoño, registraron porcentajes inferiores al uno por ciento.

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El futuro presidente asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 y ejercerá funciones hasta el año 2030, conforme al mandato constitucional.