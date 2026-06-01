Paloma Valencia se convirtió en la cuarta mujer más votada para la Presidencia de Colombia: ranking completo del top seis

Paloma Valencia agradeció a quienes la acompañaron en la jornada y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial - crédito prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia, ex candidata presidencial del Centro Democrático, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la primera vuelta presidencial de 2026. No precisamente por buenos resultados, por el contrario, no pasó a la segunda vuelta. Sin embargo, la dirigente caucana alcanzó una cifra histórica que la ubicó entre las mujeres más votadas que han aspirado a la Presidencia de la República en Colombia.

Valencia obtuvo 1.625.563 votos, un resultado que, aunque insuficiente para continuar en la contienda, le permitió superar las marcas registradas por varias candidatas que dejaron huella en la política nacional durante las últimas décadas.

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A propósito de los resultados de las elecciones de 2026, vale la pena revisar cuáles han sido las mujeres que más votos han obtenido en una elección presidencial colombiana.

Noemí Sanín ha obtenido la quinta y la primera mejor votación de una mujer en la carrera a la presidencia - crédito Colprensa

5. Noemí Sanín (2002): 641.884 votos

La primera aparición de Noemí Sanín en este listado corresponde a las elecciones de 2002. En aquella ocasión, la dirigente conservadora obtuvo 641.884 votos.

Sanín era una de las figuras más reconocidas de la política colombiana de finales del siglo XX. Había ocupado importantes cargos diplomáticos y ministeriales, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su candidatura representó una alternativa de centro-derecha en unas elecciones marcadas por el ascenso de Álvaro Uribe Vélez.

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Aunque quedó lejos de los primeros lugares, su participación consolidó la presencia femenina en las contiendas presidenciales.

4. Noemí Sanín (2010): 893.819 votos

Ocho años después, Noemí Sanín volvió a aspirar a la Presidencia y mejoró su desempeño electoral al alcanzar 893.819 votos.

Para entonces ya era considerada una de las mujeres más influyentes de la política colombiana. Su trayectoria incluía experiencia como ministra, embajadora y candidata presidencial en varias oportunidades.

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Aunque tampoco logró llegar a la segunda vuelta, se mantuvo como una referencia obligada cuando se habla de liderazgo femenino en Colombia y abrió camino para futuras aspirantes a la Presidencia.

Noemí Sanín aspiró tres veces a la Presidencia de la República - crédito Colprensa

3. Paloma Valencia (2026): 1.625.563 votos

La tercera posición del ranking es para Paloma Valencia, quien alcanzó 1.625.563 votos en la primera vuelta presidencial de 2026.

Nacida en Popayán, Valencia es abogada y una de las figuras más visibles del Centro Democrático durante la última década. Ha sido senadora de la República y es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, uno de los dirigentes históricos del Partido Conservador.

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Su resultado electoral le permitió superar los registros obtenidos por varias candidatas presidenciales del pasado y convertirse en la tercera mujer con más votos en una elección presidencial colombiana. Sin embargo, la cifra no fue suficiente para disputar la segunda vuelta.

La candidata presidencial, la senadora uribista del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, votó en Bogotá, Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

2. Clara López (2014): 1.958.518 votos

El segundo lugar corresponde a Clara López Obregón, quien obtuvo 1.958.518 votos en las elecciones presidenciales de 2014.

Economista y dirigente de izquierda, López desarrolló una extensa carrera en el sector público. Fue secretaria económica de la Presidencia, concejal de Bogotá, presidenta del Polo Democrático Alternativo y alcaldesa encargada de la capital del país.

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Su candidatura representó una de las votaciones más importantes obtenidas por una mujer en la historia electoral colombiana y consolidó su imagen como una de las principales líderes progresistas del país.

A pesar de no avanzar a la segunda vuelta, logró una cifra cercana a los dos millones de sufragios, un registro que se mantuvo entre los más altos durante más de una década.

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1. Marta Lucía Ramírez (2014) y el récord histórico de Noemí Sanín (1998)

Aunque Marta Lucía Ramírez obtuvo 1.997.580 votos en 2014 y se ubicó durante años como la mujer con mejor desempeño electoral en una elección presidencial reciente, el récord absoluto sigue perteneciendo a Noemí Sanín.

Ramírez, abogada y dirigente conservadora, fue ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa y posteriormente vicepresidenta de Colombia. Su candidatura presidencial de 2014 la convirtió en una de las mujeres con mayor respaldo popular en la historia política del país.

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Sin embargo, ninguna candidata ha logrado superar los 2.825.706 votos obtenidos por Noemí Sanín en las elecciones presidenciales de 1998. Aquella campaña la convirtió en la mujer más votada para la Presidencia de la República en Colombia.