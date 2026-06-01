Jornada electoral del 31 de mayo dejó más de 80 capturas y la votación de más de 70 personas reportadas como desaparecidas

Algunos de los capturados son señalados por corrupción al sufragante - crédito Fiscalía General de la Nación

El 31 de mayo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., los colomabianos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir entre 11 candidatos y candidatas presidenciales. Los ganadores de la primera vuelta fueron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, que representan dos extremos completamento opuestos: la derecha y la izquierda.

El boletín 56 de la Registraduría Nacional del Estado Civil indica que De la Espriella se consolidó como el ganador de esta primera contienda, con 10.361.413 votos, que equivalen a un 43,74% de la totalidad de los sufragios. Por su parte, Cepeda alcanzó 9.688.245 votos, que representan un 40,90%. Eso quiere decir, que los aspirantes competirán en una segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio de 2026.

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Más allá de los resultados, la jornada electoral del 31 de mayo se caracterizó por ser, en general, pacífica. Sin embargo, hubo algunos hechos irregulares que fueron identificados por las autoridades y que implicaron su actuación inmediata.

En el Meta fue capturada una persona por el delito de falsedad personal - crédito Fiscalía General de la Nación

A través de un comunicado, La Fiscalía General de la Nación entregó un balance final del día de elecciones, tras el cierre de las urnas. De acuerdo con la información que suministró, en todo momento mantuvo actuvo su plan para verificar la posibla comisión de delitos y atender denuncias que afectaran la transparencia del proceso electoral. Esa labor permitió la ejecución de ocho capturas por conductas vinculadas al proceso electoral.

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Una de las indagaciones abiertas quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción e involucra a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, por el delito de constreñimiento al sufragio. La funcionaria también fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación.

De igual manera, en Popayán, Cauca, fueron arrestadas en flagrancia cuatro mujeres y un hombre en el barrio El Uvo por presunta corrupción al sufragante. También se registró una captura en Cumaral, Meta, por falsedad personal, por un intento de suplantación de un testigo electoral, y otra en Valledupar, Cesar, por voto fraudulento, luego de que las autoridades se percataran de que una mujer ejerció su derecho al voto en dos mesas.

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La Fiscalía abrió 10 noticias criminales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre - crédito Luisa González/Reuters

Por otro lado, se abrieron 10 noticias criminales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre, y 107 más por otros ilícitos asociados a comportamientos contra la seguridad ciudadana.

Asimismo, equipos de Policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional materializaron 85 órdenes de captura en 12 departamentos, según la Fiscalía, por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático. Entre los detenidos hay un jurado de votación de Hato Corozal, Casanare, requerido por las autoridades por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

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La Fiscalía también indicó que 77 personas que aparecían reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación en 15 departamentos. A esos ciudadanos se les emitieron actas de supervivencia y sus nombres fueron descargados de los registros oficiales.

La Defensoría del Pueblo entregó balance de la jornada electoral del 31 de mayo - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo también dio a conocer un balance de la jornada electoral. De acuerdo con la entidad, la primera vuelta presidencial se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del país, pero se documentaron 369 incidentes. Ninguno de estos hechos afectaron gravemente el proceso electoral de los colombianos.

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“Hacemos un llamado a los actores institucionales, las candidaturas y los sectores políticos, así como a toda la ciudadanía, para que actúen con responsabilidad y prudencia durante las próximas semanas, de manera que este periodo esté marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos”, indicó.