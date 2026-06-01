Colombia

Estudio reveló desconocimiento y rechazo al feminismo en colegios de Bogotá: el 68% de los estudiantes valida los estereotipos

Los resultados señalan que la circulación de mensajes discriminatorios y burlas en plataformas como redes sociales fortalece dinámicas de exclusión, dificultando la construcción de relaciones basadas en el respeto y la equidad

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La subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad, Juliana Martínez Londoño, destacó que las plataformas digitales, memes y chats escolares refuerzan consignas antifeministas y términos despectivos en los colegios - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá

Un reciente diagnóstico exploratorio realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer en colegios públicos de Bogotá evidenció un preocupante desconocimiento y rechazo hacia el feminismo entre los estudiantes, así como la fuerte presencia de discursos antifeministas, estereotipos de género y contenidos asociados a la llamada “manósfera” en la vida escolar y digital.

Dicho fenómeno, lejos de limitarse a los espacios virtuales o a debates especializados, permea el día a día de los jóvenes, condicionando sus relaciones y percepciones sobre la igualdad y los derechos de las mujeres. El estudio, desarrollado con estudiantes de grados noveno a once y docentes de instituciones oficiales, reveló datos que encienden las alarmas: el 62% de los estudiantes consultados cree que el feminismo odia a los hombres, mientras que el 68 % valida la afirmación “las mujeres solo buscan hombres con dinero y poder”.

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Para la Secretaría Distrial de la Mujer, dichos resultados ponen en evidencia la amplia circulación de ideas erróneas y prejuicios que, según especialistas, dificultan la construcción de relaciones igualitarias y el avance en la prevención de violencias basadas en género.

Uno de los hallazgos más inquietantes es la influencia creciente de la manósfera, un ecosistema de comunidades virtuales que promueve la supremacía masculina o la victimización de los hombres frente a los avances en igualdad. Plataformas como TikTok, YouTube, WhatsApp y los memes se han convertido en canales de difusión de mensajes machistas o antifeministas, a menudo bajo la apariencia de humor, bromas o comentarios “inofensivos”.

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El 62% de los jóvenes cree que el feminismo odia a los hombres, según el estudio de la Secretaría Distrital de la Mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El 62% de los jóvenes cree que el feminismo odia a los hombres, según el estudio de la Secretaría Distrital de la Mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Términos despectivos como “feminazi” y consignas como “las feministas odian a los hombres” se repiten en los pasillos y chats escolares, reforzando los estereotipos y las divisiones de género.

La investigación reveló una paradoja. Aunque la mayoría de los jóvenes reconoce que persisten desigualdades de género y rechaza abiertamente el machismo tradicional (el 0 % estuvo de acuerdo con la frase “ya hay igualdad, el feminismo es innecesario”), en la práctica se siguen validando micromachismos y roles tradicionales, como la creencia de que los hombres deben ser proveedores o no mostrar vulnerabilidad.

El 77% de los estudiantes estuvo de acuerdo con que “los hombres tienen que ser proveedores”, y un 71% sostiene que “los hombres también son víctimas del sistema”. Además, la convivencia de discursos opuestos genera tensiones y divisiones en el entorno escolar. Algunos estudiantes defienden activamente la equidad de género, mientras otros ridiculizan o minimizan los esfuerzos por promoverla.

Las discusiones acaloradas, los apodos despectivos y la exclusión de voces femeninas o aliadas feministas demuestran que el terreno ideológico está lejos de ser homogéneo. La burla sexista y los chistes machistas, compartidos como mecanismos de pertenencia grupal, perpetúan dinámicas de discriminación y dificultan la transformación cultural.

Vecinos del sector Restrepo reportan aumento de peleas entre jóvenes del colegio Guillermo León Valencia, con heridos y detenidos, mientras autoridades investigan y residentes piden acciones urgentes para frenar la escalada de violencia - crédito Colprensa
A pesar del rechazo al machismo tradicional, persisten micromachismos y roles de género, como la idea del hombre proveedor - crédito Colprensa

La Secretaría Distrital de la Mujer advirtió que esos problemas no se resuelven solo con discursos oficiales. Según la subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad, Juliana Martínez Londoño, “la igualdad también se juega en los lenguajes cotidianos, redes sociales, salones de clase y en la manera como las y los jóvenes aprenden a relacionarse”. La institución subrayó la necesidad de actuar preventivamente antes de que eso discursos escalen a formas más graves de violencia, exclusión o discriminación.

El estudio también identificó retos para el cuerpo docente. Mientras algunos profesores están al tanto de los códigos y mensajes que circulan en las redes, otros reconocen carecer de herramientas o estrategias para intervenir en debates tan polarizados. La brecha generacional y digital dificulta la labor pedagógica y exige mayor capacitación y acompañamiento institucional.

A la luz de los hallazgos, la entidad subrayó la importancia de espacios pedagógicos que fortalezcan el pensamiento crítico, cuestionen los estereotipos y promuevan relaciones basadas en el respeto y la igualdad. “Cuando una adolescente escucha que el feminismo exagera o que las mujeres son interesadas, no estamos frente a frases sin consecuencias. Son imaginarios que afectan la autonomía, la seguridad y la vida de las mujeres”, sumó Martínez.

En Bogotá, 42.157 estudiantes de grado 11º de 376 colegios distritales presentaron las pruebas en el año 2022.
El 68% de estudiantes valida el estereotipo de que las mujeres solo buscan hombres con dinero y poder, sostiene la investigación - crédito Secretaría de Educación

La investigación concluyó que la prevención de las violencias contra las mujeres pasa necesariamente por entender cómo se construyen y reproducen los imaginarios de género en los entornos escolares y digitales, y por desarrollar estrategias colectivas y sostenidas para desmontar los discursos que generan división, desinformación y discriminación.

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