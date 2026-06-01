Gobierno Petro detalló qué pasará con los contratos de Canacol en Colombia: así avanzan las negociaciones para que no haya escasez de gas

Canacol Energy es una compañía canadiense de exploración y producción de petróleo y gas natural, siendo el mayor productor independiente de gas convencional del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Canacol Energy enfrenta una reorganización internacional bajo supervisión de autoridades de Colombia y Canadá. La compañía, pieza relevante en el suministro de gas natural en Colombia, negocia la reestructuración de su deuda y contratos, en medio de la incertidumbre sobre su futuro accionario. Hasta el momento, no se presentó una solicitud formal de venta de activos.

La situación de la compañía ya generó la intervención de los reguladores por su rol en el abastecimiento de gas del país. La empresa abastece cerca del 17% de la demanda nacional de gas y figura entre las mayores productoras privadas, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades.

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Ante la situación, las autoridades ya habilitaron herramientas especiales para asegurar la continuidad de las operaciones y proteger a los acreedores mientras se exploran nuevas alternativas financieras. Por ejemplo, la Supersociedades autorizó que Canacol utilice parte de sus activos como garantía para acceder a financiación posconcursal durante su reorganización empresarial. Las obligaciones garantizadas reconocidas ascienden a USD166 millones, el 9% de los activos reportados dentro del proceso.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, lideró una reunión interinstitucional con Canacol y sus clientes para revisar la situación financiera y contractual de la compañía - crédito Ministerio de Minas y Energía

La decisión se tomó en coordinación con la Corte de Alberta (Canadá), como parte de la insolvencia transfronteriza en la que participan varias filiales de Canacol. En mayo de 2024, durante audiencias desarrolladas entre el 19 y el 28, se ratificaron sentencias judiciales extranjeras para permitir gravámenes prioritarios sobre activos y facilitar la captación de recursos.

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Los mecanismos aprobados abarcan la financiación posconcursal, el pago de gastos administrativos y profesionales, y el respaldo a eventuales operaciones de inversión o transferencia de activos. La Superintendencia de Sociedades explicó que los gravámenes no modifican la prelación de créditos ni implican pagos anticipados, sino que constituyen garantías específicas dentro del proceso de reestructuración empresarial.

De igual forma, la entidad verificó que los activos totales de las empresas bajo reorganización alcanzan USD1.848 millones a diciembre de 2025. Los datos muestran el nivel de apalancamiento que la compañía solicita para sostener sus operaciones, preservar empleos y garantizar la continuidad comercial, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades.

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Negociaciones y reorganización internacional en Canadá

Al respecto, la superintendente (e) de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, detalló que el proceso internacional involucra negociaciones complejas en Colombia y Canadá. “En Canadá sí solicitó suspender unos contratos en los cuales tenía suministro de gas con algunos de los contratistas. Pero ellos mismos solicitaron al juez de Canadá suspender eso, que no hubiese decisión, que no se convocara audiencia porque entraron en negociaciones con los contratistas”, afirmó.

Nini Johana Castañeda es la superintendente de Sociedades de Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades

Como se recordará, la suspensión de contratos de suministro en Canadá fue motivada por la revisión de acuerdos considerados insostenibles para Canacol. Sin embargo, la empresa prefirió pausar cualquier medida definitiva para continuar las conversaciones directas con los proveedores y evitar decisiones judiciales inmediatas.

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La Superintendencia de Sociedades reconoció la cooperación judicial con la Corte de Alberta y la adopción de mecanismos para sostener la operatividad de la empresa y facilitar el acceso a financiación durante el proceso de reorganización. Las decisiones tomadas en las audiencias de mayo no alteran los derechos de los acreedores ni implican gastos inmediatos, según lo informado por la entidad.

Mientras la empresa busca atraer inversión o transferir activos bajo condiciones favorables para sus acreedores, las autoridades advierten que no existe en este momento una solicitud formal de venta. El sector gasista, representado por Naturgas, observa el proceso con inquietud. La asociación estima que una eventual suspensión de contratos podría impactar hasta en un 7,5% la demanda nacional, en momentos de creciente dependencia de importaciones.

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Obligaciones financieras y papel de Canacol en el mercado del gas

Canacol reporta una deuda global de $2,33 billones, lo que da cuenta de la escala de sus compromisos. Según la superintendente encargada, la compañía aporta cerca del 8% de la producción nacional de gas, si bien entidades sectoriales elevan esa participación hasta el 17% según distintos criterios de medición.

Canacol Energy genera en Colombia aproximadamente 450 empleos directos a través de su nómina corporativa y contratistas instruidos - crédito Asociación Colombiana del Petróleo y Gas

Las medidas regulatorias y judiciales buscan garantizar que la empresa continúe sus operaciones y mantenga el empleo, en medio de la presión financiera. La autorización para emplear activos como garantías y el trabajo entre autoridades de Colombia y Canadá buscan preservar Canacol como negocio en marcha mientras continúan las negociaciones y se exploran caminos para mejorar su situación patrimonial.

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Así las cosas, la reestructuración abre la puerta a nuevas opciones, como la llegada de inversionistas o cambios en el control accionario. No obstante, cualquier proceso de venta futura estará condicionado por las circunstancias del mercado y el desarrollo de las renegociaciones contractuales.

Nini Johanna Castañeda señaló al medio que “están buscando financiaciones con accionistas, con entidades financieras; están acudiendo a todo lo que puedan en materia de financiación para poder apalancar el negocio”. Parte de estos recursos se destinan a la modernización de infraestructura, en especial para exploraciones y desarrollo de pozos.

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Definiciones e incertidumbres

Castañeda insiste en que no existe solicitud formal de venta de activos, pero reconocen la volatilidad del proceso y la dificultad de anticipar futuras decisiones.

Canacol es el segundo mayor productor de gas natural del país por detrás de Ecopetrol - crédito Canacol

La superintendente explicó a Valora Analitik que cualquier potencial comprador debería asumir las obligaciones reconocidas durante la reorganización, garantizar la operatividad de la compañía y respetar los acuerdos con los acreedores bajo las condiciones existentes.

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A juicio de la autoridad, la magnitud de la deuda y el peso de la empresa en el sector impiden hacer pronósticos sobre intervención o desinversión, manteniendo en vilo a los principales actores del mercado de gas tanto en Colombia como a nivel internacional.

Con esto, la funcionaria dio a entender que el futuro de Canacol Energy dependerá de su capacidad para asegurar nuevas fuentes de financiación y renegociar compromisos, así como del interés que despierte entre posibles inversionistas, en un entorno donde cualquier acuerdo deberá incluir la asunción de obligaciones y la protección del suministro de gas en el país.