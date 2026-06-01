Colombia

Video de supuesto encuentro entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe tras la primera vuelta es viejo: esta es la verdadera fecha

Las imágenes, grabadas en Barranquilla, fueron presentadas como una cita reciente entre el abogado de ultraderecha y el ex jefe de Estado; no obstante, corresponden a una presencia anterior del líder del Centro Democrático, que no corresponde a la coyuntura electoral actual

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El abogado, que es partidario de las ideas del exmandatario de los colombianos, lo recibió en febrero de 2025 en Barranquilla, en donde le entregó un llamativo obsequio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Un video que circuló en redes en la jornada del lunes 1 de junio de 2026, como si mostrara una reunión posterior a la segunda vuelta presidencial, entre el candidato Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe en Barranquilla, engañó a los internautas. Todo porque la reunión entre el abogado de ultraderecha y el ex jefe de Estado en realidad se llevó a cabo un año y tres meses antes de la contienda electoral que sacudió el espectro político en Colombia.

En efecto, Infobae Colombia constató que las imágenes corresponden a la visita del exmandatario a De la Espriella, a principios de febrero de 2025, en las que se registró no solo un encuentro entre dos protagonistas del debate nacional, sino también un encuentro personal, en el que, por aquel entonces, ambos hablaron del rumbo electoral y el papel que debían cumplir los líderes de la oposición frente al petrismo y su deseo de reelegir su proyecto político.

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Con el 43,74% de los sufragios, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado de la primera vuelta, frente al 40,90% del oficialista Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/REUTERS
Con el 43,74% de los sufragios, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado de la primera vuelta, frente al 40,90% del oficialista Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/REUTERS

Video viral de supuesto encuentro entre De la Espriella y Uribe no es actual: estos son los detalles

La pieza viral, que fue compartida por varios perfiles de Instagram, e incluso replicada por medios de comunicación de alcance nacional, presentó a De la Espriella como “ganador de la primera vuelta” y ubicó la escena un día después de la segunda vuelta. Sin embargo, el material audiovisual fue utilizado a conveniencia para mostrar, por lo visto, una especie de cumbre entre el letrado y el exmandatario, que han tenido diferencias durante la campaña presidencial.

Publicaciones en redes sociales sobre supuesto encuentro entre De la Espriella y Álvaro Uribe son falsas
En redes sociales abundaron las publicaciones sobre un supuesto encuentro entre De la Espriella y Álvaro Uribe; sin embargo, no son imágenes actuales - crédito suministrada a Infobae Colombia

De hecho, esa vez un detalle no pasó por alto: el momento en que De la Espriella le entregó al exmandatario unas gafas y un caballo de madera con la bandera de Colombia, en medio del diálogo sobre la importancia de la vigilancia electoral y el ejercicio de control político a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Así pues, aunque el expresidente ya adhirió a la campaña del letrado, todavía no se ha registrado una reunión entre ambos tras las elecciones.

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Ese día, De la Espriella habló de la situación del país y vinculó el obsequio con ese diagnóstico. “Presidente. Como Colombia atraviesa sus horas más oscuras, necesitamos que usted vea muy bien. Y esas gafas Gato negro que tenía le van a dañar la vista. Por eso le traigo aquí con mis amigos de las gafas que son las Ray-Ban para usted, porque esas que usted compró, Gato negro, no, le dañan la vista. Estas sí tienen un buen lente”, dijo De la Espriella en dicha reunión.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe
En la mencionada visita, en febrero de 2025, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le hizo un llamativo regalo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que lanzó un mensaje entre líneas de cara al 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También insistió en la necesidad de estar atento a lo que sucediera con el Gobierno. “Las que usted tenía le daña la vista, porque esas las compró en un ‘agáchate’. Esas son Mickey Mouse, Gato negro, Estas son originales”, expresó el hoy candidato. En cuanto al equino de madera, el autodenominado “Tigre” lo bautizó por aquel entonces con el nombre de Patriota, en honor al veterano dirigente político, que ha inspirado, según él, su deseo de ser el nuevo jefe de Estado.

Uribe, por su parte, agradeció el regalo y explicó por qué usa lentes oscuros. “¿No? ¿Pero cómo se le ocurre? No. Porque él sabe que tengo que usar unas gafas por el reflejo del sol, por ahí cuando estoy trabajando en el campo o en la calle haciendo política. Pero, hombre, ¿Para qué mencionar gafas tan bonitas? Como le dije al Santo Padre, yo soy un político de pueblo”, indicó el exmandatario, que no tuvo mayor éxito en la jornada en la que apoyó a Paloma Valencia.

El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

En consecuencia, las publicaciones que han hecho eco de la reunión entre el expresidente y el abogado de ultraderecha carecen de veracidad. Aunque no se descarta que, en los próximos 20 días y ante la necesidad de unir esfuerzos por parte de la derecha para hacer frente a la candidatura de Cepeda, pueda efectuarse una reunión entre ambos, en la que se coordinen esfuerzos, teniendo en cuenta que el Centro Democrático ya se sumó a esta aspiración.

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