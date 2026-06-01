Madre de la mujer que fue quemada por su ex en Neiva confirmó su muerte: “Sabía que de esto no se iba a parar”

La joven fue atacada por el que sería su pareja sentimental, que ya quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

En la jornada del 1 de junio de 2026 se confirmó la muerte de Wendy Sepúlveda Narváez, una mujer que fue rociada con gasolina por su expareja sentimental el 26 de mayo en Neiva (Huila). De acuerdo con el reporte oficial, la joven de 24 años fue trasladada hasta la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde luchó por su vida durante seis días, pero la gravedad de las lesiones terminaron por arrebatarle la vida.

Así lo confirmó Luz Nelly Narváez, madre de la joven, que estuvo acompañándola en todo el proceso, mientras pedía oraciones por su recuperación y, al mismo tiempo, exigía justicia a las autoridades en contra del agresor.

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“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar, era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte”, dijo la mujer a Blu Radio.

La denuncia de los familiares indica que fue su exnovio el que la atacó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación indica que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Obrero, donde la mujer acordó un encuentro con el señalado agresor. Sin embargo, al llegar al lugar, el sujeto la atacó.

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“Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”, indicó el ente acusador.

Aunque la joven fue llevada a un centro de salud local, posteriormente tuvo que ser remitida a un hospital especializado en el que, finalmente, falleció.

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Actualmente, las autoridades investigan el caso como un feminicidio, pues el reporte de la Fiscalía indica que esta no fue la primera vez que la joven fue víctima de un ataque: “Se evidenció que la mujer habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor”.

Consecuencias judiciales para el atacante

De acuerdo con el informe del caso, personal del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó en vía pública de Neiva al señalado responsable.

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Al verificar las pruebas del caso, una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Huila le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, pues la joven todavía no había fallecido. En ese momento, el señalado aceptó los cargos, aunque las autoridades continúan trabajando para ratificar la sentencia por feminicidio.

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que el criminal debía cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

El señalado agresor quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

Ante la gravedad del caso, los familiares exigieron que el sujeto tenga un castigo ejemplar: “Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena”, dijo Nelly Narváez.

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Entre tanto, la concejal de Bogotá y abogada María Clara Name también se pronunció con un mensaje contundente en el que pide que las autoridades hagan su trabajo y dicten prontamente la sentencia para el acusado.

“Además de una vida arrebatada de manera cruel, queda un niño de 4 años huérfano, privado del amor, la protección y la compañía de su madre. Ninguna mujer debería vivir con miedo de quien alguna vez dijo amarla. Este crimen evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, garantizar una respuesta efectiva de las autoridades y aplicar penas ejemplares contra los agresores”, puntualizó la cabildante.

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El país entero exige justicia para la joven asesinada - crédito X