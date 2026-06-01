César Gaviria estalló contra Gustavo Petro por entrometerse en las elecciones: “Gobierne o renuncie, pero no haga más daño”

El expresidente César Gaviria rechazó la manera en que Gustavo Petro se involucra en las elecciones de 2026- crédito Colprensa-Presidencia

César Gaviria, expresidente de la República y director del Partido Liberal, encabezó un pronunciamiento político tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026.

La jornada dejó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con el 43,74% de los votos, equivalente a 10.361.499 sufragios, y a Iván Cepeda en el segundo puesto con el 40,90%, es decir, 9.688.361 votos, lo que llevó a ambos a disputar la segunda vuelta.

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Desde la dirección del liberalismo, Gaviria difundió un comunicado en el que fijó una postura crítica frente a la reacción del presidente Gustavo Petro tras la elección. El documento circuló al siguiente día de la jornada electoral y se ubicó entre las declaraciones políticas de mayor impacto.

“Presidente Petro, gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia”, con esta frase, el expresidente marcó el tono del pronunciamiento y dio paso a una serie de cuestionamientos dirigidos al jefe de Estado.

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El Partido Liberal se opuso a la interferencia democrática que hace el presidente Gustavo Petro - crédito @PartidoLiberal/X

El Partido Liberal sostuvo que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y participación ciudadana; sin embargo, señaló que las declaraciones posteriores del presidente generaron preocupación en distintos sectores políticos.

Según el comunicado, la reacción del mandatario frente al resultado de su candidato abrió un debate sobre el respeto a la voluntad expresada en las urnas. El liberalismo advirtió que ese tipo de pronunciamientos puede afectar el clima institucional.

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