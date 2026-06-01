La Policía Nacional capturó a los presuntos autores del asesinato de la patrullera Karen Pajoy, en Huila

La Policía Nacional de Colombia capturó a los responsables del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela en La Plata, Huila - crédito Policía del Huila

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de los responsables del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en la vereda Alto Cañada, municipio de La Plata, Huila.

Las detenciones, resultado de una operación de inteligencia y trabajo investigativo, involucran a dos miembros clave del frente Hernando Gonzáles Acosta del bloque central Isaías Pardo, estructura delictiva con actividad en la región.

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“Cumplimos con la promesa de capturar a los responsables de este doloroso crimen”, declaró el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.

La captura de alias Hernán y alias Rambo representa un golpe significativo contra la organización criminal que opera en el departamento de Huila.

Alias 'Hernán' y 'Rambo', miembros del frente Hernando Gonzáles Acosta, fueron detenidos por su participación en homicidios selectivos y terrorismo en Huila - crédito Policía Nacional

De acuerdo con la autoridad policial, “Hernán” ocupaba el rol de coordinador logístico y explosivista, mientras que “Rambo” integraba el brazo sicarial de la estructura. Ambos son señalados como autores materiales del homicidio de la patrullera Karen Pajoy.

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El general Rincón explicó que los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y actos de terrorismo. Sostuvo que ningún ataque contra miembros de la fuerza pública quedará sin respuesta judicial. “Este resultado reafirma nuestro compromiso con todos los colombianos”, expresó el director de la institución.

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