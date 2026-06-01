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Bogotá inició nuevo ciclo de pasajes gratuitos en Transmilenio para junio de 2026: estas son las personas y los pasos para reclamarlos

El subsidio se dirige a usuarios con Sisbén IV, exhabitantes de calle y personas en pagadiarios, quienes recibirán desde 1 hasta 22 pasajes según su perfil

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Más de 741.000 personas, incluyendo adultos mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares en pobreza extrema, acceden al beneficio en junio de 2026 - crédito Secretaría de Integración Social
Más de 741.000 personas, incluyendo adultos mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares en pobreza extrema, acceden al beneficio en junio de 2026 - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social, en articulación con Transmilenio, anunció el inicio de un nuevo ciclo de recargas gratuitas de pasajes en TransMilenio para el mes de junio de 2026.

El beneficio, que hace parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), impactará a más de 740.000 personas en Bogotá, entre las que se encuentran personas mayores, ciudadanos con discapacidad, exhabitantes de calle y hogares en situación de pobreza y exclusión extrema. La inversión destinada para este ciclo supera los $11.900 millones.

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Según la entidad, dicha política social busca facilitar la movilidad y la inclusión, permitiendo que miles de beneficiarios accedan con mayor facilidad a oportunidades de empleo, educación, salud, actividades culturales y servicios institucionales en la ciudad.

¿A quiénes llega el beneficio de pasajes gratis en junio?

La distribución para este ciclo de recargas es la siguiente:

  • Personas mayores: 332.000 beneficiarios, más 255 personas mayores vinculadas a la Comunidad de Cuidado, con una inversión de $3.609 millones.
  • Personas con discapacidad: 160.000 beneficiarios, con una inversión de $3.258 millones.
  • Personas en condición de pobreza: 247.000 beneficiarios, con una inversión de $5.050 millones.
  • Personas exhabitantes de calle: 70 beneficiarios.
  • Personas que viven en pagadiarios: 678 beneficiarios.
Para activar los pasajes gratuitos, los beneficiarios deben contar con la tarjeta TuLlave personalizada y realizar el proceso en taquillas o puntos automáticos - crédito Secretaría de Integración Social
Para activar los pasajes gratuitos, los beneficiarios deben contar con la tarjeta TuLlave personalizada y realizar el proceso en taquillas o puntos automáticos - crédito Secretaría de Integración Social

En total, 741.000 personas recibirán el apoyo en pasajes, distribuidos según la clasificación en el Sisbén IV, el perfil socioeconómico y las condiciones específicas de exclusión o vulnerabilidad.

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¿Cuántos pasajes recibe cada persona?

La cantidad de pasajes varía según la población y el perfil en el Sisbén:

  • Personas con discapacidad: entre 1 y 12 pasajes.
  • Mayores de 62 años: entre 1 y 8 pasajes.
  • Personas en pobreza extrema y moderada: entre 5 y 7 pasajes.
  • Personas en pagadiarios: 7 pasajes si están en pobreza extrema (G1) y 5 si están en pobreza moderada (G2).
  • Comunidad de Cuidado: 8 pasajes.
  • Exhabitantes de calle: 22 pasajes si están vinculados a Hospedaje Social.

Requisitos y pasos para reclamar los pasajes gratis

1. Tarjeta TuLlave personalizada

El primer requisito es contar con la tarjeta TuLlave personalizada . Sin este documento no es posible acceder o activar los pasajes asignados. La personalización permite identificar y focalizar el subsidio según el perfil del beneficiario. Si no tienes la tarjeta personalizada, puedes realizar el trámite en los puntos autorizados de Transmilenio: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

El número de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén IV, con exhabitantes de calle recibiendo hasta 22 viajes - crédito Secretaría de Integración Social
El número de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén IV, con exhabitantes de calle recibiendo hasta 22 viajes - crédito Secretaría de Integración Social

2. Activación de los pasajes

Una vez validados los datos y asignado el beneficio, las personas pueden activar los pasajes gratis de dos formas:

  • En taquillas de Transmilenio: presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio.
  • En puntos automáticos: insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”, confirmar los pasajes asignados y finalizar el proceso.

No es necesario adquirir una nueva tarjeta, a menos que la anterior esté bloqueada. En ese caso, el usuario debe acudir a los canales de atención de Transmilenio para desbloquear o reponer la tarjeta.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

  • Personas en pobreza extrema y moderada (según Sisbén IV).
  • Personas mayores de 62 años (según Sisbén IV y edad reportada por Transmilenio).
  • Personas con discapacidad.
  • Habitantes de pagadiarios y personas mayores con dependencia moderada vinculadas a la Comunidad de Cuidado de la entidad.
  • Exhabitantes de calle vinculados al Servicio Hospedaje Social de la Secretaría de Integración Social.
La inversión para este ciclo de recargas gratuitas en TransMilenio supera los $11.900 millones, según cifras oficiales del distrito - crédito Secretaría de Integración Social
La inversión para este ciclo de recargas gratuitas en TransMilenio supera los $11.900 millones, según cifras oficiales del distrito - crédito Secretaría de Integración Social

La asignación y continuidad del subsidio están sujetas a la validación de información y la actualización de datos en los registros de Sisbén y Transmilenio. Si una persona deja de recibir los pasajes, puede deberse a cambios en la clasificación socioeconómica o a inconsistencias en la información personal.

Para el distrito, el ciclo de recargas gratuitas de Transmilenio es una herramienta clave para reducir barreras de acceso y fomentar la inclusión social en Bogotá. Además de facilitar la movilidad, representa un apoyo directo al bolsillo de quienes más lo necesitan y fortalece la red de protección social de la capital.

Para más información y seguimiento, los ciudadanos pueden consultar la página oficial de Transmilenio, de la Secretaría de Integración Social o acercarse a los puntos de personalización y atención habilitados en toda la ciudad.

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