Colombia

Previenen a los ahorradores de CDT por los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia: dicen qué les conviene

En tiempos de dudas políticas, muchos analizan detenidamente sus alternativas y se inclinan por opciones que brinden garantías contractuales y certidumbre, recordó un experto

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Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El clima de incertidumbre electoral en Colombia luego de la primera vuelta presidencial de 2026 sigue pesando en el ánimo de los ahorradores colombianos y en la decisión sobre productos como los certificados de depósito a término (CDT). El resultado entre Abelardo de la Espriella, con el 43% de los votos, e Iván Cepeda, con el 40%, dejó en suspenso el panorama político e impulsó a la población a analizar de manera cuidadosa las opciones de ahorro, más allá de los aspectos técnicos inmediatos.

La primera vuelta electoral prolongó la incertidumbre sobre el futuro económico de Colombia. Así las cosas, una parte considerable de los ahorradores considera con especial cautela la posibilidad de invertir en CDT, influida más por factores sicológicos y no por cambios en las condiciones técnicas de este instrumento.

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Después de los comicios, el Índice de Arrepentimiento Financiero elaborado por MejorCDT a inicios de año señalaba que el 46% de los ciudadanos mantenía una actitud cautelosa frente a decisiones de ahorro o inversión. El porcentaje tiende a aumentar en periodos de volatilidad política como el actual, en los que las personas prefieren esperar mayor certeza antes de mover sus recursos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría

Factores técnicos detrás de las tasas de los CDT

A pesar de que los discursos de campaña pueden generar sensibilidad en el mercado financiero, la evolución de las tasas de interés de los CDT responde a variables técnicas de largo plazo. Entre ellas destacan la inflación, las políticas macroeconómicas y las decisiones del Banco de la República. La próxima reunión para revisar tasas se desarrollará después de la segunda vuelta presidencial, por lo que no se esperan modificaciones inmediatas vinculadas directamente al proceso electoral.

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Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, advirtió que “aunque la economía siempre reacciona a las expectativas políticas, pensar que las tasas de los CDT van a cambiar drásticamente de la noche a la mañana solo por el resultado de este fin de semana sería simplificar el panorama”.

Según él, la cautela es una reacción comprensible, pero “el riesgo para muchos ahorradores es caer en la parálisis esperando un escenario de total certeza”.

Tasas, inflación y rentabilidad real de los CDT

En el escenario actual, los certificados de depósito a término siguen mostrando condiciones atractivas para los ahorradores que desean resguardar su capital ante posibles fluctuaciones políticas. Varias entidades financieras ofrecen tasas efectivas anuales superiores al 13%, mientras que la inflación se sitúa alrededor del 5,5%. Esto crea una rentabilidad real positiva, lo que convierte a los CDT en una alternativa estable frente a instrumentos como el dólar o las acciones, que pueden reflejar más rápido las tensiones del entorno electoral.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito John Vizcaíno/Reuters
La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito John Vizcaíno/Reuters

Si se compara con otros productos sujetos a rápidos cambios, los CDT permiten fijar desde el inicio tanto la rentabilidad como el plazo. Así, quienes invierten en estos instrumentos mitigan el efecto de la coyuntura política sobre sus ahorros y saben exactamente qué rendimiento obtendrán.

Recomendaciones para ahorradores ante la incertidumbre electoral

Omar Casas aconsejó a los ahorradores no esperar el “momento perfecto” para invertir. “La recomendación en momentos de transición es ir a la fija: enfocarse en productos financieros que las personas entiendan, que ofrezcan reglas claras y cuyas condiciones queden aseguradas bajo contrato”, dijo.

Puntualizó que tratar de anticipar lo que sucederá en la economía en uno o dos meses es riesgoso, por lo que prefiere los instrumentos de plazo fijo como los CDT, especialmente si se busca estabilidad sobre especulación.

“Lo que no sabemos con exactitud es qué va a pasar con las tasas dentro de uno o dos meses. Lo que sí sabemos es que hoy los CDT siguen ofreciendo rentabilidades muy atractivas y que quienes aseguran esas condiciones hoy, las mantienen blindadas independientemente de lo que ocurra después en el panorama político”, anotó.

crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se desarrollará el 21 de junio - crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa

Los CDT más rentables para invertir en Colombia en junio de 2026

A continuación, una lista de las opciones de CDT más rentables en Colombia para junio de 2026, ordenadas por plazo y tasa efectiva anual, según el monitoreo de MejorCDT:

CDT más rentables a 24 meses

  • Credifamilia: 12,7% tasa efectiva anual (E. A.)
  • Ban100: 12,5% E. A.
  • Bancamía: 12,25% E. A.

CDT más rentables a 18 meses

  • Koa: 13% E. A.
  • Credifamilia: 12,65% E. A.
  • Ban100: 12,5% E. A.

CDT más rentables a 12 meses

  • Koa: 13,3% E. A.
  • Credifamilia: 12,6% E. A.
  • Ban100: 12,4% E. A.

CDT más rentables a 6 meses

  • Koa: 12,6% E. A.
  • Credifamilia: 11,55% E. A.
  • Ban100: 11,5% E. A.

CDT más rentables a 3 meses

  • Koa: 11,20% E. A.
  • Bancamía: 10,25% E. A.
  • Iris: 10,15% E. A.

Cada producto responde a perfiles de liquidez y objetivos a distintos plazos. Ajustar la elección puede maximizar las ganancias y minimizar los riesgos asociados.

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