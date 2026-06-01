Colombia

Abelardo de la Espriella aceptó el apoyo de movimientos y líderes políticos, pero recalcó que no hará alianzas: “Ténganlo claro”

El candidato presidencial consolidó su liderazgo en la carrera hacia la Casa de Nariño al obtener más de 10 millones de votos en la primera vuelta, y dejó claro que, de cara al segundo balotaje, no hará acuerdos con partidos tradicionales ni dirigentes políticos

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El abanderado independiente enfatizó su negativa a pactar con partidos o figuras tradicionales, apuntando a lograr respaldo popular con un discurso centrado en la unidad nacional y la defensa democrática - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

La jornada electoral del domingo 31 de mayo marcó un punto de inflexión en la política colombiana. Abelardo de la Espriella, abogado barranquillero conocido como el “Tigre”, obtuvo 10.361.499 votos, lo que representa el 43,74% del total, y se posicionó como el favorito para la segunda vuelta presidencial.

El respaldo masivo se interpretó como una respuesta ciudadana a su discurso de ruptura con la política tradicional y las estructuras partidistas. La victoria de De la Espriella generó una reacción inmediata en diferentes sectores políticos, algunos de los cuales anunciaron su intención de sumarse a su campaña para evitar un triunfo de Iván Cepeda y la continuidad del Pacto Histórico.

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Entre ellos, Cambio Radical y el Partido Conservador manifestaron públicamente su apoyo al candidato independiente.

El mensaje de la segunda vuelta: sin acuerdos tradicionales

En medio de este escenario, De la Espriella recurrió a sus redes sociales para fijar una posición que busca marcar distancia con la política convencional. “Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas (sic)”, expresó el candidato en su cuenta oficial de X.

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Abelardo de la Espriella obtiene 10.361.499 votos en la primera vuelta y se perfila como favorito en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
Abelardo de la Espriella obtiene 10.361.499 votos en la primera vuelta y se perfila como favorito en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De igual modo, el aspirante presidencial agradeció los respaldos recibidos, pero subrayó que estos no implican pactos burocráticos ni repartos de poder.

El candidato enfatizó: “Ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la Patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”.

Esta declaración fue interpretada como una estrategia para consolidar su imagen de independencia y coherencia ante el electorado.

Llamado a la unidad ciudadana

La posición del abogado busca atraer a votantes indecisos y a quienes rechazan la política de alianzas tradicionales.

En su mensaje, invitó a todos los ciudadanos que se identifiquen con el patriotismo y la defensa de la democracia a respaldar su candidatura y la de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

De la Espriella afirma que no hará acuerdos con partidos tradicionales y que solo mantendrá un compromiso con el pueblo colombiano - crédito Reuters
De la Espriella afirma que no hará acuerdos con partidos tradicionales y que solo mantendrá un compromiso con el pueblo colombiano - crédito Reuters

“Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, manifestó el candidato, según publicó en X.

El barranquillero también aprovechó para recalcar que su campaña representa “el sueño de la Patria Milagro”, una propuesta que, según sus palabras, busca “transformar para siempre la política de los mismos de siempre”. El objetivo es consolidar una mayoría aún más amplia que la obtenida en la primera vuelta.

Segundo turno electoral y definición presidencial

La segunda vuelta está programada para el domingo 21 de junio. Abelardo de la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda, que representa la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. El resultado de esta elección determinará quién ocupará la presidencia de Colombia durante el periodo 2026-2030.

En los días previos al balotaje, se espera que otros sectores políticos definan su postura y anuncien posibles apoyos a alguno de los dos candidatos. Como era de esperarse, el escenario político se encuentra en un momento de alta tensión, mientras las campañas buscan captar el voto de quienes no participaron en la primera vuelta o respaldaron a otros aspirantes.

El candidato enfatiza una campaña sin pactos burocráticos, centrada en la unidad ciudadana y la defensa de la democracia - crédito Reuters
El candidato enfatiza una campaña sin pactos burocráticos, centrada en la unidad ciudadana y la defensa de la democracia - crédito Reuters

Disciplina y coherencia en la campaña

La narrativa de De la Espriella se centra en mantener la coherencia entre discurso y acción. El candidato reiteró que cualquier respaldo debe estar fundamentado en el interés común y la defensa de la patria, rechazando cualquier tipo de beneficio particular.

“Únanse a los más de 10 millones de colombianos que ayer abrazaron el sueño de la Patria Milagro, transformando para siempre la política de los mismos de siempre”, concluyó el aspirante en sus redes sociales.

El desenlace de la segunda vuelta marcará el rumbo político del país y definirá si la propuesta de una alianza exclusiva con la ciudadanía, sin compromisos partidistas, logra imponerse sobre las estructuras tradicionales.

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