El Gobierno Petro iniciará una nueva entrega del programa Jóvenes en Paz: más de 5.000 personas recibirán las tranferencias

Jóvenes en Paz otorga hasta $1.000.000 mensuales a beneficiarios que cumplen con compromisos educativos, laborales o sociales definidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad - crédito Prosperidad Social

A partir del 3 de junio, el Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, iniciará la entrega del ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz, una estrategia que busca apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad como parte de las políticas para la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia.

El programa, coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, beneficiará este mes a 5.704 jóvenes que cumplieron los compromisos de participación y corresponsabilidad exigidos, con una inversión total de 6.272 millones de pesos. Según Prosperidad Social, a finales de junio se realizará la entrega del ciclo 6, permitiendo así ponerse al día en los pagos correspondientes a 2026.

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¿En qué consiste Jóvenes en Paz?

Jóvenes en Paz es un programa diseñado para jóvenes entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad y riesgo de vinculación a dinámicas criminales. Su objetivo es ofrecer un incentivo económico mensual —de hasta $1.000.000— por un máximo de 12 transferencias, condicionado al cumplimiento de compromisos educativos, laborales o de corresponsabilidad social.

La transferencia de pagos se realiza a través de cuentas bancarias registradas por los jóvenes, usando la plataforma SIIF Nación para garantizar transacciones seguras y de bajo costo - crédito Prosperidad Social

¿Cómo se calcula el pago y cuánto recibe cada joven?

El monto de la transferencia depende del porcentaje de cumplimiento certificado por el Ministerio de Igualdad y Equidad:

100% de cumplimiento: $1.000.000

90% a 99,9%: $900.000

80% a 89,9%: $800.000

70% a 79,9%: $500.000 (este pago solo se otorga una vez)

Menos del 70%: no hay lugar a la transferencia

El pago se realiza directamente a la cuenta bancaria o depósito electrónico registrado por el joven en el programa, utilizando la plataforma SIIF Nación, administrada por el Ministerio de Hacienda. Este sistema garantiza la transferencia segura y sin mayores costos para los beneficiarios.

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Antes de efectuar el abono, Prosperidad Social valida la información de las cuentas y verifica la correspondencia del titular. Si la cuenta presenta inconsistencias o está inactiva, el caso es reportado al Ministerio de Igualdad y Equidad, que debe informar al joven sobre la causal de rechazo y la ruta de subsanación.

Un total de 6.272 millones de pesos fueron destinados por el Gobierno nacional a la financiación del ciclo 5 del programa Jóvenes en Paz durante junio de 2026 - crédito Prosperidad Social

Suspensiones y rechazos: ¿por qué pueden detenerse los pagos?

El artículo 42 del Decreto 1649 de 2023 establece que la transferencia podrá ser suspendida si:

El joven no cobra el dinero durante dos ciclos consecutivos de pago (en caso de modalidad de giro o rechazo de abono).

El documento de identidad no está vigente.

El joven recibe, de forma simultánea, otros beneficios económicos nacionales atribuidos a título individual (como Renta Joven de Prosperidad Social o aportes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN).

Es importante que los participantes mantengan actualizada su información y consulten los canales oficiales para resolver inquietudes o reportar novedades.

¿Dónde informarse y qué hacer en caso de inconsistencias?

Prosperidad Social señaló que no interviene en la determinación del porcentaje de cumplimiento ni en el valor del pago, pues estos son definidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Si un joven beneficiario presenta inconformidad con el monto recibido, debe comunicarse directamente con el programa a través de los enlaces territoriales, gestores o los canales oficiales:

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Página web: prosperidadsocial.gov.co

WhatsApp: Canal de contenido

Formulario web de PQRSDF: aquí

Gerencias regionales: link

Redes sociales: @ProsperidadCol (X), Prosperidad.Social (Facebook), prosperidadcol (Instagram y YouTube)

La suspensión de pagos puede darse si el joven no cobra dos ciclos seguidos, el documento de identidad está vencido o recibe otros beneficios económicos individuales - crédito Prosperidad Social

El programa articula esfuerzos de varias entidades estatales para generar rutas integrales de atención, favorecer la desvinculación de economías ilegales y promover el acceso a oportunidades educativas y laborales. Prosperidad Social es responsable de la transferencia monetaria condicionada (TMC), mientras que el Ministerio de Igualdad y Equidad certifica el cumplimiento de los beneficiarios.

Finalmente, el Gobierno invitó a los beneficiarios a mantenerse informados y a cumplir plenamente con sus compromisos para continuar recibiendo el apoyo monetario.