María del Mar Pizarro destapó las ocho iniciativas de Abelardo de la Espriella que más polémica generan: “Propuestas que asustan”

María del Mar Pizarro publicó una serie de críticas contra Abelardo de la Espriella en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial - crédito @mariadelmarpizarro - @delaespriella_style/Instagram

La disputa por la Presidencia de la República entró en una fase de mayor confrontación política tras los resultados de la primera vuelta. Con la segunda ronda programada para el 21 de junio, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro concentró sus críticas en las propuestas de Abelardo de la Espriella, candidato que enfrentará a Iván Cepeda en la jornada definitiva.

Luego de que Cepeda obtuviera el 40,90% de los votos y De la Espriella alcanzara el 43,74%, la congresista del Pacto Histórico publicó en Instagram una serie de imágenes en las que enumeró lo que considera las ocho iniciativas más cuestionables del aspirante de derecha.

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A través de ese contenido, Pizarro buscó poner el foco sobre varias de las posiciones que, a su juicio, marcarían un eventual gobierno del abogado. El listado abordó temas relacionados con la justicia transicional, el tamaño del Estado, la política ambiental, la educación, la seguridad ciudadana, las relaciones internacionales y la lucha contra el narcotráfico.

Abelardo de la Espriella se consolidó en las elecciones de primera vuelta presidencial - crédito Charlie Cordero/Reuters

A continuación, las “ocho peores propuestas” de Abelardo de la Espriella, según María del Mar Pizarro

Cada crítica apareció acompañada por referencias y capturas de pantalla de noticias que, según la representante, respaldan sus observaciones. El primer punto estuvo dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pizarro afirmó que De la Espriella pretende eliminar ese mecanismo de justicia surgido tras los acuerdos de paz.

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“Llama a la Jurisdicción Especial para la Paz una ‘farsa’ y promete suprimirla desde el 8 de agosto. Hacerlo implicaría romper los acuerdos de paz de 2026 y violar obligaciones internacionales que Colombia ya firmó”, sostuvo la congresista.

La eliminación de la JEP apareció como el principal cuestionamiento de María del Mar Pizarro contra Abelardo de la Espriella - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

La segunda crítica se enfocó en una eventual reducción de la estructura estatal. Según Pizarro, el candidato plantea un recorte del 40% del Estado y la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo.

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“Recortar el Estado un 40% y liquidar 700.000 empleos. Sin un solo estudio sobre el impacto en los servicios que esos cargos sostienen. En la práctica: austeridad, tijeras para educación, salud y medio ambiente”, se lee en dicha imagen.

Entre las críticas de la congresista figura la propuesta de reducir en un 40 % la estructura estatal - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

En materia ambiental, la representante aseguró que la propuesta de De la Espriella favorece una flexibilización de las regulaciones para sectores extractivos.

“Ambiente al servicio del extractivismo. Su visión tiene ecos de la Argentina de Milei: desregulación total y apuesta ciega por los recursos naturales. Promete eliminar la ‘selva regulatoria’ y blindar al sector de hidrocarburos sin importar el costo ambiental”, se lee.

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Pizarro rechazó la posibilidad de que acaben con las selvas colombianas en un eventual gobierno de De la Espriella - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

La educación ocupó el cuarto lugar de la lista. Allí, María del Mar Pizarro, hermana de María José Pizarro, que es senadora y se desempeña como jefa de debate de Iván Cepeda cuestionó la idea de retirar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) de los procesos educativos y promover una mayor presencia de la religión en las aulas.

Según la congresista, el candidato busca “meter a Dios en las clases” y excluir al sindicato docente. Además, recordó que la Constitución establece que Colombia es un Estado laico.

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Las posiciones sobre educación y la presencia de la religión en las aulas también hicieron parte de los cuestionamientos - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

Las políticas de seguridad aparecieron en el quinto puesto; la representante rechazó la propuesta de permitir que más ciudadanos porten armas para enfrentar la criminalidad.

“Propone que los ciudadanos puedan armarse para enfrentar el crimen. El problema: el acceso masivo a armas de fuego está directamente asociado a más tiroteos, accidentes, violencia doméstica y suicidios, no a menos crimen”, indicó en esa imagen.

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María del Mar Pizarro rechazó la idea de ampliar el acceso al porte civil de armas como estrategia contra la criminalidad - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

Otro de los cuestionamientos se centró en la intención de fortalecer una alianza militar con Israel. Para sustentar ese punto, Pizarro compartió un mensaje publicado por De la Espriella en la red social X.

“Vamos a renovar una alianza estratégica con el Estado de Israel para enfrentar con decisión el narcoterrorismo (...) Reconocemos y valoramos profundamente a la comunidad judía”, expresó el candidato en dicho mensaje.

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En esa misma publicación añadió: “En mi gobierno, Colombia dará un paso claro en su política exterior: estableceremos nuestra embajada en Jerusalén y fortaleceremos una relación directa, firme y estratégica con Israel”.

La propuesta de fortalecer una alianza estratégica con Israel generó otro de los reparos de la representante - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

La representante también cuestionó una propuesta relacionada con la permanencia del país en la Organización de las Naciones Unidas. Según recordó, De la Espriella planteó la posibilidad de retirar a Colombia de ese organismo internacional.

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“En mi gobierno no habrá embajada en la ONU, se convirtió en un directorio político de la izquierda que no le sirve a nadie”, citó Pizarro.

La congresista argumentó que una decisión de ese tipo afectaría acuerdos de cooperación y distintos mecanismos multilaterales de los que Colombia forma parte.

La posibilidad de retirar a Colombia de la ONU fue presentada por María del Mar Pizarro como uno de los puntos más delicados - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

El último señalamiento estuvo relacionado con unas declaraciones del candidato sobre recursos provenientes de actividades ilegales. María del Mar Pizarro reprodujo una frase en la que De la Espriella planteó la posibilidad de legalizar una parte de esos capitales.

“¿Por qué no legalizar el diez por ciento de los capitales ilegales que hoy están en Colombia por cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y toda suerte de delitos?”, citó.

A partir de esa propuesta, la representante lanzó la conclusión más contundente de su publicación: “En pocas palabras: blanquear fortunas criminales con sueño presidencial”.

La congresista también cuestionó declaraciones relacionadas con la legalización parcial de recursos provenientes de actividades ilícitas - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

Las críticas de María del Mar Pizarro llegaron en un momento clave de la campaña. Con menos de tres semanas para la segunda vuelta, las diferencias entre los proyectos políticos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ocupan cada vez más espacio en el debate público, mientras ambos sectores buscan consolidar apoyos antes de la votación que definirá al próximo presidente de Colombia.