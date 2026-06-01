Colombia

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

La senadora vallecaucana, tras una cadena de desencuentros dentro del uribismo, defendió la intención de crear una nueva colectividad de derecha como respuesta a lo que describe como un vacío de representación de los sectores opositores al progresismo

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Álvaro Uribe en un acantilado bajo nubes oscuras y María Fernanda Cabal caminando en otro, con un abismo que los separa.
Aunque hizo un llamado a los miembros del Centro Democrático para que unan esfuerzos en pro de la campaña de Abelardo de la Espriella, la senadora María Fernanda Cabal se marchará del partido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un día después de la estruendosa derrota de la senadora Paloma Valencia, que no pudo contener el avance de la corriente del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, una de las personalidades políticas que volvió a salir a escena fue la congresista María Fernanda Cabal. La vallecaucana, que se apartó de la aspiración de su partido, el Centro Democrático, habló el lunes 1 de junio de los motivos que la llevaron a apartarse de la decisión colegiada y tomar un nuevo rumbo.

La vallecaucana, que instó a los miembros de la que todavía es su colectividad a unir esfuerzos y apoyar al autodenominado “Tigre”, con miras a la segunda vuelta presidencial en la que enfrentará al oficialista Iván Cepeda, compartió en sus redes sociales algunas ideas de su reciente entrevista radial, en la que se refirió a la ruptura con el partido de oposición, que ya no pasa por nombres propios, sino por una diferencia de método, mensaje y rumbo político.

PUBLICIDAD

A su vez, se refirió a su apuesta de crear una nueva representatividad que agrupe a los que, según dijo, sienten que se quedaron sin voz en Colombia. Con ello, volvió a salirle al paso a la serie de choques dentro del uribismo que terminó con su inminente salida de la colectividad junto a su esposo José Félix Lafaurie, tras la consulta interna para las presidenciales de 2026 en la que Paloma Valencia fue escogida como candidata para la actual contienda electoral.

María Fernanda Cabal sobre sus diferencias con el Centro Democrático
Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal habló sobre sus diferencias con el Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal/X

Ese quiebre, según se conoció, se profundizó con sus críticas a la fórmula vicepresidencial de la senadora, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo y con su posterior cercanía a Abelardo de la Espriella. “Llega un momento en que uno entiende que ya no encaja. Para mí el problema no fue una persona, fue el método y el mensaje. En política no basta con sumar nombres; cuando se descuidan las bases y se desdibujan las convicciones, el elector lo percibe", expresó.

PUBLICIDAD

En su concepto, “la política no se mueve en grises, se mueve con claridad”. Y agregó que esta es una discusión que trasciende una disputa de visiones en la campaña partidista. “El mensaje ya está en la calle y la gente lo está escuchando. Hoy lo que está en juego es mucho más que una elección. Colombia debe decidir si fortalece sus instituciones o sigue cediendo terreno frente a la ilegalidad, el narcotráfico y la violencia. Esa es la discusión de fondo”.

La senadora María Fernanda Cabal conversó con Abelardo de la Espriella yu reveló cómo vivió una "trasnformación" en su imagen política por la oposición - crédito De la Espriella Style/YouTube
María Fernanda Cabal declaró su apoyo formal a la campaña de Abelardo de la Espriella, con el que en el pasado había mostrado cercanía - crédito De la Espriella Style/YouTube

Cabal y su deseo de impulsar nueva fuerza política: “La nueva derecha”

Con esta especie de introducción, la congresista del Centro Democrático presentó su proyecto como una respuesta a un vacío de representación en la derecha. Y dejó claro que no ve su próximo paso como una escisión, como ya ocurrió en el partido Alianza Verde con el senador Jota Pe Hernández, ni como una pausa en su carrera. Al contrario, considera que este será el primer paso de la consolidación de una nueva base política, que respondería a sus postulados.

Mi sueño es construir un partido de una nueva derecha, sin complejos y con convicciones claras. Lo aprendí viendo a quienes se atrevieron a empezar de cero y terminaron cambiando el rumbo de sus países. El sentido común no es extremismo. Mi objetivo es construir una alternativa que represente a quienes sienten que ya no tienen voz”, afirmó Cabal, que en sus redes sociales hizo una serie de publicaciones enfocadas en divulgar sus opiniones tras la elección.

María Fernanda Cabal habló de la intención de crear su partido político
En sus redes sociales, María Fernanda Cabal se refirió a la intención de crear su partido político, el que consideró representará una "nueva derecha" - crédito @MariaFdaCabal/X

Según la parlamentaria, los resultados electorales corresponden, sin duda, a un error de estrategia dentro del uribismo. “Las elecciones se ganan cuidando la base antes de salir a buscar nuevos electores. En primera vuelta, los errores se pagan caros. El resultado dejó una realidad difícil de ignorar: buena parte de quienes valoran el legado de Uribe encontraron hoy una nueva referencia política en Abelardo de la Espriella", expresó la congresista en sus redes sociales.

Ese planteamiento coincide con el mensaje que le envió al expresidente Álvaro Uribe tras la primera vuelta, centrado en la necesidad de dejar atrás las disputas internas y respaldar a De la Espriella en la segunda. La política agregó que la prioridad debía ser defender el legado político del exjefe de Estado y asegurar el futuro del país ante el avance de sectores de izquierda, representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Tanto en entrevistas como en sus plataformas, Cabal también se refirió a su eventual papel en un Ejecutivo, aunque evitó condicionarlo a un cargo específico. “Si un gobierno me invita a servir a Colombia, ahí estaré aportando desde la experiencia y las relaciones que he construido durante años, y si no me invitan, tampoco pasa nada. Mi camino sigue y las puertas para seguir trabajando por el país están abiertas. Lo importante nunca ha sido el cargo, sino la causa”, dijo.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalÁlvaro UribeElecciones en ColombiaCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previenen a los ahorradores de CDT por los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia: dicen qué les conviene

En tiempos de dudas políticas, muchos analizan detenidamente sus alternativas y se inclinan por opciones que brinden garantías contractuales y certidumbre, recordó un experto

Previenen a los ahorradores de CDT por los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia: dicen qué les conviene

El Gobierno Petro iniciará una nueva entrega del programa Jóvenes en Paz: más de 5.000 personas recibirán las tranferencias

La estrategia liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad contempla incentivos económicos para quienes acrediten compromisos educativos o sociales, de acuerdo con los lineamientos oficiales para la transferencia de recursos

El Gobierno Petro iniciará una nueva entrega del programa Jóvenes en Paz: más de 5.000 personas recibirán las tranferencias

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento

Las autoridades municipales iniciaron una investigación sobre las condiciones de seguridad y funcionamiento del lugar tras el accidente ocurrido en las sillas voladoras, una de las atracciones mecánicas más utilizadas

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento

María del Mar Pizarro destapó las ocho iniciativas de Abelardo de la Espriella que más polémica generan: “Propuestas que asustan”

La congresista del Pacto Histórico aludió a diversas situaciones e ideas que el aspirante de la derecha extrema plantea para su eventual gobierno, las cuales provocan controversia

María del Mar Pizarro destapó las ocho iniciativas de Abelardo de la Espriella que más polémica generan: “Propuestas que asustan”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Fuad Char arremetió contra James Rodríguez luego de que le recordaran su fallido fichaje por Junior: “Flojo de mier...”

Jhon Córdoba se ausentó del entrenamiento de la selección Colombia y encendió las alarmas: qué pas con el delantero

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026