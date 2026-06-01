María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

Aunque hizo un llamado a los miembros del Centro Democrático para que unan esfuerzos en pro de la campaña de Abelardo de la Espriella, la senadora María Fernanda Cabal se marchará del partido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un día después de la estruendosa derrota de la senadora Paloma Valencia, que no pudo contener el avance de la corriente del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, una de las personalidades políticas que volvió a salir a escena fue la congresista María Fernanda Cabal. La vallecaucana, que se apartó de la aspiración de su partido, el Centro Democrático, habló el lunes 1 de junio de los motivos que la llevaron a apartarse de la decisión colegiada y tomar un nuevo rumbo.

La vallecaucana, que instó a los miembros de la que todavía es su colectividad a unir esfuerzos y apoyar al autodenominado “Tigre”, con miras a la segunda vuelta presidencial en la que enfrentará al oficialista Iván Cepeda, compartió en sus redes sociales algunas ideas de su reciente entrevista radial, en la que se refirió a la ruptura con el partido de oposición, que ya no pasa por nombres propios, sino por una diferencia de método, mensaje y rumbo político.

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A su vez, se refirió a su apuesta de crear una nueva representatividad que agrupe a los que, según dijo, sienten que se quedaron sin voz en Colombia. Con ello, volvió a salirle al paso a la serie de choques dentro del uribismo que terminó con su inminente salida de la colectividad junto a su esposo José Félix Lafaurie, tras la consulta interna para las presidenciales de 2026 en la que Paloma Valencia fue escogida como candidata para la actual contienda electoral.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal habló sobre sus diferencias con el Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal/X

Ese quiebre, según se conoció, se profundizó con sus críticas a la fórmula vicepresidencial de la senadora, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo y con su posterior cercanía a Abelardo de la Espriella. “Llega un momento en que uno entiende que ya no encaja. Para mí el problema no fue una persona, fue el método y el mensaje. En política no basta con sumar nombres; cuando se descuidan las bases y se desdibujan las convicciones, el elector lo percibe", expresó.

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En su concepto, “la política no se mueve en grises, se mueve con claridad”. Y agregó que esta es una discusión que trasciende una disputa de visiones en la campaña partidista. “El mensaje ya está en la calle y la gente lo está escuchando. Hoy lo que está en juego es mucho más que una elección. Colombia debe decidir si fortalece sus instituciones o sigue cediendo terreno frente a la ilegalidad, el narcotráfico y la violencia. Esa es la discusión de fondo”.

María Fernanda Cabal declaró su apoyo formal a la campaña de Abelardo de la Espriella, con el que en el pasado había mostrado cercanía - crédito De la Espriella Style/YouTube

Cabal y su deseo de impulsar nueva fuerza política: “La nueva derecha”

Con esta especie de introducción, la congresista del Centro Democrático presentó su proyecto como una respuesta a un vacío de representación en la derecha. Y dejó claro que no ve su próximo paso como una escisión, como ya ocurrió en el partido Alianza Verde con el senador Jota Pe Hernández, ni como una pausa en su carrera. Al contrario, considera que este será el primer paso de la consolidación de una nueva base política, que respondería a sus postulados.

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“Mi sueño es construir un partido de una nueva derecha, sin complejos y con convicciones claras. Lo aprendí viendo a quienes se atrevieron a empezar de cero y terminaron cambiando el rumbo de sus países. El sentido común no es extremismo. Mi objetivo es construir una alternativa que represente a quienes sienten que ya no tienen voz”, afirmó Cabal, que en sus redes sociales hizo una serie de publicaciones enfocadas en divulgar sus opiniones tras la elección.

En sus redes sociales, María Fernanda Cabal se refirió a la intención de crear su partido político, el que consideró representará una "nueva derecha" - crédito @MariaFdaCabal/X

Según la parlamentaria, los resultados electorales corresponden, sin duda, a un error de estrategia dentro del uribismo. “Las elecciones se ganan cuidando la base antes de salir a buscar nuevos electores. En primera vuelta, los errores se pagan caros. El resultado dejó una realidad difícil de ignorar: buena parte de quienes valoran el legado de Uribe encontraron hoy una nueva referencia política en Abelardo de la Espriella", expresó la congresista en sus redes sociales.

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Ese planteamiento coincide con el mensaje que le envió al expresidente Álvaro Uribe tras la primera vuelta, centrado en la necesidad de dejar atrás las disputas internas y respaldar a De la Espriella en la segunda. La política agregó que la prioridad debía ser defender el legado político del exjefe de Estado y asegurar el futuro del país ante el avance de sectores de izquierda, representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Tanto en entrevistas como en sus plataformas, Cabal también se refirió a su eventual papel en un Ejecutivo, aunque evitó condicionarlo a un cargo específico. “Si un gobierno me invita a servir a Colombia, ahí estaré aportando desde la experiencia y las relaciones que he construido durante años, y si no me invitan, tampoco pasa nada. Mi camino sigue y las puertas para seguir trabajando por el país están abiertas. Lo importante nunca ha sido el cargo, sino la causa”, dijo.

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