Tortuga costeña “eligió” al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia: el resultado sorprendió

Los animales 'escogieron' al nuevo presidente del país en medio de la incertidumbre de los colombianos - crédito Haison Ramos / Facebook

Una tortuga costeña se robó la atención de miles de usuarios de las redes sociales después de difundirse un video viral donde el animal eligió, simbólicamente, entre fotografías de los tres principales candidatos a la presidencia de Colombia. El video provocó una oleada de reacciones y comentarios en las diferentes plataformas digitales.

La dinámica consistía en que el animal se encontraba frente a las imágenes de figuras políticas y porciones de alimento para que se desplazara hasta ellas y así pudiera elegir al que sería el próximo presidente de Colombia. El desenlace provocó que el contenido se viralizara por parte de los simpatizantes del candidato elegido, aunque otros rechazaron la decisión, lo que desató toda una discusión.

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La grabación fue publicada el 30 de mayo de 2026, un día antes de las elecciones. Allí se muestra a dos tortugas de la suerte y se indica que son de la costa, uno de los lugares más alegres del país, donde los ciudadanos disfrutan de cada situación.

La dinámica llamó la atención de los internautas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las imágenes de los candidatos correspondían a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Mientras las tortugas decidían por qué plato ir, un narrador se encontraba fuera de cámara mientras se tomaba su papel muy en serio para narrar cada movimiento de los reptiles y hacer aún más entretenida la grabación que se extiende por más de 7 minutos.

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Y es que, al parecer, los animales dudaron su decisión hasta que lograron avanzar y dirigirse hacia uno de los candidatos. Por un tiempo, la tortuga permaneció inmóvil ante las opciones disponibles. Aunque finalmente asomó la cabeza y pareció inclinarse por la fotografía de Paloma Valencia, lo que sorprendió al narrador: “Va cogiendo para donde Paloma. Va directo para donde Paloma”.

Un desenlace inesperado

El momento clave llegó cuando el animal cambió repentinamente de dirección hacia la imagen de Iván Cepeda. Tras avanzar hasta esa imagen y comenzar a comer, el comentarista destacó el resultado afirmando: “Esto ocurrió frente a las cámaras” y agregó que “la decisión la tomó la tortuguita solita”.

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Con estas frases, el conductor del evento viral pretendía reiterar que el animal se dirigió sin ningún tipo de presión hacia el candidato de la izquierda que busca reemplazar a Gustavo Petro en su mandato.

Minutos después, una segunda tortuga más pequeña ingresó a la zona y recorrió el lugar, sin rumbo definido. Eventualmente, este otro animal también eligió a Cepeda, hecho que el narrador interpretó como una coincidencia llamativa.

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Este fue el candidato elegido por la tortuga - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Viralidad del video y repercusión en redes sociales

Las imágenes fueron recibidas con humor y creatividad en redes sociales, acumulando miles de reproducciones, además de centenares de comentarios en los que los usuarios elogiaron la originalidad de la dinámica y la forma en que la predicción tuvo un desenlace inesperado.

Entre las reacciones de los simpatizantes se encuentran algunas como: “Las tortugas saben quién está cuidando al medio ambiente por eso giró a la izquierda” y “Eso, Iván Cepeda, presidente”.

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En contraste, los simpatizantes de los demás candidatos dijeron: “Mañana el Tigre se va a comer esos morrocoy guisado con coco” y “La tortuga le tiene miedo al Tigre. Por eso se fue para donde el burro”.

Aunque la actividad no tenía ninguna validez, las tortugas se convirtieron en las protagonistas de una escena que desató gran cantidad de reacciones a favor y en contra del resultado, mostrando la división de opiniones que hay en el territorio nacional.

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Muchos se fueron en contra de las tortugas, mientras que otros apoyaron la decisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque este tipo de videos están llamando la atención en redes sociales, los colombianos están atentos a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales al finalizar la jornada del 31 de mayo de 2026, para conocer si Colombia eligió en primera vuelta o se tendrá una nueva jornada.