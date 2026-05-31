Colombia

Tortuga costeña “eligió” al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia: el resultado sorprendió

La dinámica llamó la atención de los internautas y causó gracia en medio de la tensionante jornada electoral que se vive en el territorio nacional, pocas horas antes de conocer quién es el nuevo presidente para el periodo 2026-2030

Guardar
Google icon

Los animales 'escogieron' al nuevo presidente del país en medio de la incertidumbre de los colombianos - crédito Haison Ramos / Facebook

Una tortuga costeña se robó la atención de miles de usuarios de las redes sociales después de difundirse un video viral donde el animal eligió, simbólicamente, entre fotografías de los tres principales candidatos a la presidencia de Colombia. El video provocó una oleada de reacciones y comentarios en las diferentes plataformas digitales.

La dinámica consistía en que el animal se encontraba frente a las imágenes de figuras políticas y porciones de alimento para que se desplazara hasta ellas y así pudiera elegir al que sería el próximo presidente de Colombia. El desenlace provocó que el contenido se viralizara por parte de los simpatizantes del candidato elegido, aunque otros rechazaron la decisión, lo que desató toda una discusión.

PUBLICIDAD

La grabación fue publicada el 30 de mayo de 2026, un día antes de las elecciones. Allí se muestra a dos tortugas de la suerte y se indica que son de la costa, uno de los lugares más alegres del país, donde los ciudadanos disfrutan de cada situación.

Tortuga grande junto a urna electoral transparente con bandera de Colombia y texto 'ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026'. Personas y edificios antiguos al fondo.
La dinámica llamó la atención de los internautas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las imágenes de los candidatos correspondían a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Mientras las tortugas decidían por qué plato ir, un narrador se encontraba fuera de cámara mientras se tomaba su papel muy en serio para narrar cada movimiento de los reptiles y hacer aún más entretenida la grabación que se extiende por más de 7 minutos.

PUBLICIDAD

Y es que, al parecer, los animales dudaron su decisión hasta que lograron avanzar y dirigirse hacia uno de los candidatos. Por un tiempo, la tortuga permaneció inmóvil ante las opciones disponibles. Aunque finalmente asomó la cabeza y pareció inclinarse por la fotografía de Paloma Valencia, lo que sorprendió al narrador: “Va cogiendo para donde Paloma. Va directo para donde Paloma”.

Un desenlace inesperado

El momento clave llegó cuando el animal cambió repentinamente de dirección hacia la imagen de Iván Cepeda. Tras avanzar hasta esa imagen y comenzar a comer, el comentarista destacó el resultado afirmando: “Esto ocurrió frente a las cámaras” y agregó que “la decisión la tomó la tortuguita solita”.

Con estas frases, el conductor del evento viral pretendía reiterar que el animal se dirigió sin ningún tipo de presión hacia el candidato de la izquierda que busca reemplazar a Gustavo Petro en su mandato.

Minutos después, una segunda tortuga más pequeña ingresó a la zona y recorrió el lugar, sin rumbo definido. Eventualmente, este otro animal también eligió a Cepeda, hecho que el narrador interpretó como una coincidencia llamativa.

Este fue el candidato elegido por la tortuga - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Este fue el candidato elegido por la tortuga - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Viralidad del video y repercusión en redes sociales

Las imágenes fueron recibidas con humor y creatividad en redes sociales, acumulando miles de reproducciones, además de centenares de comentarios en los que los usuarios elogiaron la originalidad de la dinámica y la forma en que la predicción tuvo un desenlace inesperado.

Entre las reacciones de los simpatizantes se encuentran algunas como: “Las tortugas saben quién está cuidando al medio ambiente por eso giró a la izquierda” y “Eso, Iván Cepeda, presidente”.

En contraste, los simpatizantes de los demás candidatos dijeron: “Mañana el Tigre se va a comer esos morrocoy guisado con coco” y “La tortuga le tiene miedo al Tigre. Por eso se fue para donde el burro”.

Aunque la actividad no tenía ninguna validez, las tortugas se convirtieron en las protagonistas de una escena que desató gran cantidad de reacciones a favor y en contra del resultado, mostrando la división de opiniones que hay en el territorio nacional.

Primer plano de una tortuga nadando bajo la superficie del agua, con su caparazón amarillo y verde, y patas palmeadas visibles en un entorno azul oscuro.
Muchos se fueron en contra de las tortugas, mientras que otros apoyaron la decisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque este tipo de videos están llamando la atención en redes sociales, los colombianos están atentos a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales al finalizar la jornada del 31 de mayo de 2026, para conocer si Colombia eligió en primera vuelta o se tendrá una nueva jornada.

Temas Relacionados

Elecciones PresidencialesElecciones 2026Iván CepedaPaloma ValenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación de desarrolla sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

Procuraduría abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación política: qué fue lo que dijo

El proceso busca definir si el funcionario violó las normas que restringen las intervenciones de servidores públicos durante periodos electorales, lo que podría acarrear inhabilidades y sanciones económicas

Procuraduría abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación política: qué fue lo que dijo

Congresista estadounidense Bernie Moreno llegó al CNE y se refirió a las elecciones presidenciales: “El mundo está mirando a Colombia”

El senador republicano indicó que el proceso electoral que se está llevando a cabo es de suma relevancia. Recalcó que la decisión recae en los colombianos

Congresista estadounidense Bernie Moreno llegó al CNE y se refirió a las elecciones presidenciales: “El mundo está mirando a Colombia”

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia votó en Bogotá y criticó “la política del show y las alianzas con criminales”

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia votó en Bogotá y criticó “la política del show y las alianzas con criminales”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

La aparición de un mensaje atribuido a un cabecilla armado causó inquietud entre líderes sociales y campesinos de Policarpa, mientras voceros oficiales declararon que no existen pruebas comprobadas ni denuncias formales

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla