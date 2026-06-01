Disputa de votos en segunda vuelta: esta es la dirección que podrían tomar los electores de Paloma Valencia y de otros candidatos

Ilustración en acuarela que representa a Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo junto a una urna electoral con el escudo de Colombia, simbolizando el panorama político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con sorpresa, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de la “extrema derecha”, se posicionó en la cúspide de los comicios que se llevaron a cabo el 31 de mayo de 2026. Según el boletín 30 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que expone los resultados electorales del 99,87% de las mesas escrutadas, el abogado logró alcanzar 10.346.212 votos en la primera vuelta, que representan el 43,73%.

El segundo candidato presidencial más votado fue Iván Cepeda Castro, de la izquierda (Pacto Histórico), que obtuvo 9.680.548, equivalentes al 40,91% de la totalidad de los sufragios. Le sigue Paloma Valencia, del Centro Democrático, que, aunque ocupó el tercer lugar, estuvo muy lejos de lograr los grandes apoyos que tuvieron De la Espriella y Cepeda. Alcanzó 1.637.690 votos en las urnas, que representan un 6,92%.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana, Esteban Nina Baltazar, experto en análisis político de la región Andina, los resultados de la primera vuelta presidencial sorprenden, debido al respaldo que obtuvo De la Espriella en las urnas. A su juicio, esto quiere decir que los “grandes perdedores” fueron los extremos.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a segunda vuelta. El candidato de la derecha punteó en los primeros comicios con más de 10 millones de votos - crédito Colprensa

“Los grandes perdedores son los extremos, es decir, líderes políticos como Álvaro Uribe (expresidente) y el Gobierno actual, representado en Gustavo Petro. Esos son los perdedores, porque la candidata de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, Paloma Valencia, está con un 6% o 7% de los resultados. Eso es un perdedor”, precisó el experto, en diálogo con Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

Por su parte, Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y director del Observatorio de Medios de dicha institución, explicó a este medio que el resultado electoral obtenido por Paloma Valencia puede explicarse por tres factores:

Un voto “vergonzante” de los ciudadanos que no querían admitir públicamente que su respaldo en realidad estaba dirigido a Abelardo de la Espriella.

El ascenso de De la Espriella previo a las elecciones hizo que los votantes optaran que darle su voto en primera vuelta y no en segunda vuelta, como quizás lo tenían planeado.

Los errores estratégicos que se pudieron presentar en la campaña de Paloma Valencia.

Fallidas estrategias de campaña habrían generado la pérdida de votos de Paloma Valencia - crédito Enea Lebrun/Reuters

¿Qué pasará con los votos de Valencia y otros candidatos?

El experto Nina Baltazar indicó que, aunque De la Espriella y Valencia han tenido desencuentros durante la campaña y fueron acérrimos contendientes de cara a la primera vuelta, es probable que los votantes que respaldaron a la candidata del Centro Democrático apoyen al abogado en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

“Hay una alta probabilidad de que los votos de Paloma Valencia se vayan, por afinidad en las mismas creencias de los valores de partidos de derecha, hacia el candidato De la Espriella”, detalló el analista político, precisando que el electorado de ambos comparte ideales en materia de economía y manejo del Estado.

Paloma Valencia ya anunció que respaldará la candidatura de De la Espriella, por tanto, hay que ver si sus electores tomarán ese mismo camino, así como también algunos políticos tradicionales, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya anunció su apoyo del abogado. “No creo que esta vez De la Espriella busque a Álvaro Uribe, sino que va a ser que Álvaro Uribe se va a adherir a De la Espriella, que es diferente”, aclaró el analista.

PUBLICIDAD

El analista político aseguró que, con base en los resultados electorales, se puede decir que Álvaro Uribe se adhiere a la campaña de De la Espriella y no que le candidato busque su apoyo - crédito Juan David Duque/Reuters

Ahora bien, los votos que alcanzaron otros aspirantes “de centro”, como Sergio Fajardo, están en disputa. El exgobernador de Antioquia logró obtener más de un millón de votos y, Claudia López, que le sigue en la fila, tuvo un poco más de 200.000, lo que quiere decir que estuvo lejos de igualarse con Fajardo.

Los apoyos del candidato de centro suponen todo un reto, teniendo en cuenta que, según el analista político, es difícil que los electores de Fajardo voten “con total tranquilidad” por De la Espriella, que representa a la “extrema derecha”, o por Iván Cepeda, que es “la extrema izquierda”, puesto que no están de acuerdo con esos extremos que encarnan.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, una buena parte de los votantes que eligieron a Sergio Fajardo en la primera vuelta podrían engrosar el número de votos en blanco de la primera vuelta, que fueron más de 400.000.

Buena parte de los votos de Sergio Fajardo podrían irse al voto en blanco - crédito Visuales IA

“Ese porcentaje de Fajardo, al menos un porcentaje, va a aumentar el número de votos en blanco. Porque, ¿qué es el voto en blanco? Es cuando no estás satisfecho por los candidatos que hay en la papeleta. Van a votar, pero no están satisfechos con los dos", explicó el experto, recordando que en la segunda vuelta presidencial de 2022, que dio por ganador a Gustavo Petro, también registró un importante aumento en la cantidad de votos en blanco.

PUBLICIDAD