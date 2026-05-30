Colombia

Mala noticia para quienes tienen tarjeta de crédito: puede salir más caro hacer compras en junio

El nuevo incremento certificado por la Superintendencia Financiera podría impactar a quienes financian compras, realizan avances en efectivo o difieren pagos a varios meses

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La Superintendencia Financiera de Colombia, ubicada en Bogotá, es la entidad encargada de certificar mensualmente el interés bancario corriente para las diferentes modalidades de crédito- crédito VisualesIA
La Superintendencia Financiera de Colombia certifica un nuevo aumento en la tasa de usura para créditos de consumo en junio de 2026 - crédito VisualesIA

Para millones de colombianos que utilizan tarjeta de crédito para financiar compras, diferir pagos o cubrir gastos cotidianos, junio llega con una noticia que podría reflejarse en el costo de sus obligaciones financieras. La Superintendencia Financiera certificó un nuevo incremento en la tasa de usura, el indicador que define el máximo interés que pueden cobrar las entidades financieras en diferentes tipos de crédito.

La decisión implica que el techo legal para los intereses de consumo alcanzará el nivel más alto registrado durante 2026. Aunque el ajuste no significa que todas las entidades aumentarán automáticamente sus tasas, sí amplía el margen que tienen los bancos para cobrar por los créditos que ofrecen a sus clientes. Las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más sensibles a este tipo de cambios. Esto se debe a que muchas de sus tasas suelen ubicarse cerca de los límites permitidos por la regulación, especialmente en compras diferidas a varios meses, avances en efectivo y financiamientos de consumo.

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La tasa de usura se eleva a 28,79 % efectivo anual, marcando su nivel más alto registrado en lo que va de 2026 - crédito VisualesIA

De acuerdo con la certificación emitida por la autoridad financiera, la tasa de usura para créditos de consumo y ordinarios quedó en 28,79% efectivo anual durante junio de 2026. La cifra representa un aumento frente al 28,17% que estuvo vigente durante mayo y marca el quinto incremento consecutivo del indicador. Para quienes tienen una tarjeta de crédito activa, este movimiento resulta relevante porque establece el máximo interés que las entidades pueden cobrar legalmente. En otras palabras, ningún banco, cooperativa o prestamista autorizado puede superar ese porcentaje al otorgar créditos dentro de esta modalidad.

La tasa de usura se calcula tomando como referencia el Interés Bancario Corriente (IBC), un promedio construido con las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos financieros del país. La legislación colombiana establece que el límite de usura corresponde al 150% de ese indicador. Para junio, el Interés Bancario Corriente de los créditos de consumo y ordinarios fue certificado en 19,19% efectivo anual, por encima del 18,78% reportado el mes anterior. Como consecuencia de ese incremento, el techo legal para los intereses también aumentó.

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Estas son las tarjetas de crédito con menor tasa de interés y cuota de manejo en Colombia. Foto: Colprensa
Este incremento representa el quinto ajuste consecutivo de la tasa de usura para créditos de consumo y tarjetas de crédito - crédito Colprensa

Más allá de los tecnicismos financieros, el efecto práctico puede sentirse en el bolsillo de los consumidores. Una persona que utilice frecuentemente su tarjeta para financiar compras a largo plazo podría enfrentar costos más elevados si las entidades ajustan sus tasas dentro del nuevo margen permitido. Los avances en efectivo son otro de los productos que suelen verse impactados. Este mecanismo, utilizado por algunos usuarios como una fuente rápida de liquidez, normalmente maneja intereses superiores a los de otras modalidades de financiación, por lo que cualquier aumento en los límites regulatorios genera especial atención.

La tendencia además muestra un cambio importante frente a lo que ocurrió durante los dos años anteriores. Entre enero de 2024 y enero de 2026 la tasa de usura experimentó una reducción significativa, pasando de 34,98% a 24,36%. Ese comportamiento generó un alivio gradual para quienes tenían obligaciones financieras asociadas a créditos de consumo.

Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse a comienzos de este año. Desde entonces, el indicador ha registrado incrementos consecutivos que lo llevaron nuevamente a niveles cercanos a los observados a mediados de 2024.

Tarjetas de crédito que no cobran cuota de manejo en Colombia
Las tarjetas de crédito son el producto financiero más sensible a los cambios en el límite máximo de intereses - crédito montaje Infobae

Los expertos suelen recomendar que, en escenarios de tasas más altas, los usuarios revisen cuidadosamente las condiciones de sus productos financieros. Comparar las tasas ofrecidas por distintas entidades, evitar diferir compras durante períodos excesivamente largos y reducir el uso de avances en efectivo puede ayudar a disminuir el impacto de los intereses.

Aunque las tarjetas de crédito concentran buena parte de la atención, el ajuste también afecta otros créditos de consumo. La Superintendencia Financiera certificó igualmente las tasas correspondientes a modalidades como crédito de bajo monto, crédito productivo urbano, rural y popular productivo.

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