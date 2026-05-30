Colombia

Por jornada de elecciones presidenciales, Registraduría le recordó a la ciudadanía qué debe tener en cuenta antes de salir a votar sin contratiempos

Tenga en cuenta que hay varias herramientas digitales dispuestas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que revise sin afanes la dirección y el número de mesa en el que se encuentra ubicado su puesto para depositar el tarjetón

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créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | @registraduria/IG
El mayor punto de votación en todo el país se encuentra ubicado en Bogotá - créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | @registraduria/IG

La mañana del sábado 30 de mayo y en vísperas de la primera vuelta de los comicios electorales que se llevarán a cabo en toda Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación su puesto y mesa de votación de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.

La entidad aconsejó a los votantes verificar con antelación su lugar, dirección y número de mesa, para después anotar estos datos y teniéndolos a la mano para evitar contratiempos el día de la jornada electoral.

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También se recomienda acudir temprano a los puestos de votación, con el objetivo de ejercer el derecho al voto de manera ágil y sin inconvenientes.

Recuerde que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o registrada en el dispositivo móvil. No se aceptan otros tipos de identificación.

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Para consultar el puesto y mesa de votación, los ciudadanos pueden utilizar el chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’ (disponible para descargar de forma gratuitamente en Google Play y App Store) o acceder a la web oficial de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co), haciendo clic en ‘Consulta lugar de votación’.

El mayor objetivo de la Registraduría es evitar el ausentismo en medio de la jornada - crédito Sergio Acero / Colprensa
El mayor objetivo de la Registraduría es evitar el ausentismo en medio de la jornada - crédito Sergio Acero / Colprensa

El periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el lugar de votación finalizó el pasado 31 de marzo. A partir del 30 de abril, quienes realizaron el trámite han podido ver reflejada la actualización en la página web de la entidad.

Asimismo, se precisó en el comunicado emitido por la autoridad que el censo electoral, con todas sus actualizaciones, ha estado disponible de manera permanente para consulta, conforme al artículo 8 de la Ley 6 de 1990.

Puntos clave para el día de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Las cédulas de ciudadanía tramitadas por primera vez hasta el 31 de enero de 2026 ingresaron automáticamente al censo electoral y sus titulares podrán votar este domingo.

Los miembros activos de la fuerza pública no están habilitados para votar, según el artículo 86 del Código Electoral. Además, el plazo para que los comandantes remitieran los listados de cédulas venció el pasado 28 de febrero.

En tanto que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía en buen retiro sí pueden consultar y ejercer su derecho al voto.

Recuerde llevar la cédula, de lo contrario no podrá votar - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
Recuerde llevar la cédula, de lo contrario no podrá votar - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

Las personas inhabilitadas en sus derechos políticos por sentencias condenatorias u otras novedades no figuran en el censo electoral para estas elecciones, y el corte para la actualización fue dos meses antes del proceso electoral.

Para las elecciones territoriales de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló 793.856 inscripciones de cédulas por trashumancia electoral, y esto implicó cambios en los puestos de votación de muchos ciudadanos. Por lo tanto, se es fundamental consultar el lugar y mesa asignados actualmente.

Registraduría congeló el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

Entre el 28 y 29 de mayo de 2026 la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas que se usarán en el preconteo, el escrutinio, la consolidación y publicación de resultados y la digitalización del formulario E-14 para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

Esta medida, según la entidad encabezada por Hernán Penagos, busca garantizar la transparencia, la integridad y la trazabilidad de los sistemas informáticos antes de la primera vuelta.

En esa jornada estarán habilitados para votar más de 41 millones de ciudadanos en Colombia y cerca de seis millones podrán hacerlo en Bogotá, donde habrá más de 1.000 mesas de votación, de acuerdo con la Registraduría.

Con la supervisión de los entes de control, auditores de las agrupaciones políticas y misiones de observación electoral, los medios magnéticos y las actas derivadas del procedimiento quedaron bajo estricta cadena de custodia, "garantizando la integridad, trazabilidad y resguardo de la información electoral", destacó Juan Pablo López, coordinador nacional de preconteo - crédito @Registraduria/X

La autoridad electoral también aclaró que Corferias no estará habilitada para cualquier votante de la capital.

El procedimiento de congelamiento, según la Registraduría, contó con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores de agrupaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, OEA (Organización de Estados Americanos), la auditoría externa internacional IIDH (Interamericano de Derechos Humanos (IID)/ CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electora) y la MOE Colombia (Misión de Observación Electoral).

Este decisión también tiene como fin cubrir los sistemas que procesarán la información electoral del domingo.

El código fuente quedó protegido con una clave de 24 caracteres y verificación hash

La Registraduría explicó que el proceso incluyó la identificación de la infraestructura tecnológica donde residen los códigos fuente y los ejecutables, la generación de copias de seguridad en medios de almacenamiento seguro y la verificación de integridad mediante códigos hash.

Según la entidad, esos códigos sirven para comprobar que los archivos no sean alterados antes del inicio del procesamiento electoral.

Toda la información, de acuerdo con la Registraduría, fue comprimida en un archivo único y protegida con una contraseña de 24 caracteres, construida con aportes de la Registraduría, la UT ILE 2026 (Unión Temporal Integración Logística Electoral, y bajo consorcio de Thomas Greg & Sons), los auditores de los partidos políticos y la Procuraduría.

El medio magnético fue guardado en sobres de seguridad y trasladado, con acompañamiento de la Procuraduría, a una bodega de custodia habilitada para ese fin.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Este mismo proceso se llevó a cabo para la jornada de elecciones al Congreso y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El registrador Penagos explicó que los códigos hash fueron expedidos en presencia de representantes de los partidos políticos, órganos de control y observadores internacionales. “Esos códigos hash serán la constancia de que, el próximo domingo, en el momento en que se abran los software para iniciar el procesamiento de la información, no se ha realizado ningún tipo de modificación”, agregó el funcionario al mando del órgano electoral.

Por último, se precisó que el código fuente de los sistemas utilizados será entregado en custodia al procurador general de la nación Gregorio Eljach Pacheco. Dicho se paso seguirá el mismo protocolo aplicado en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

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