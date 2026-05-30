Los candidatos tienen todo listo para su jornada electoral: en estos puntos votarán los principales aspirantes a la Casa de Nariño

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran parte importante de la atención electoral - crédito Visuales IA

La contienda por la Presidencia de Colombia entra en una etapa decisiva con la cercanía de la primera vuelta electoral prevista para el 31 de mayo, en un escenario político en el que los principales aspirantes afinan sus agendas para el día de votación. La jornada se desarrolla en medio de una campaña marcada por la competencia entre distintas corrientes ideológicas y por la expectativa sobre la participación ciudadana en todo el país.

En este contexto, la carrera por suceder a Gustavo Petro se ha configurado con varios frentes políticos que agrupan a los candidatos con mayor intención de voto, según los sondeos y encuestas recientes. Entre ellos se encuentran Iván Cepeda Castro, que representa el sector de izquierda y el oficialismo, Paloma Valencia, representante de la derecha y centro-derecha dentro del partido Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, que participa como aspirante independiente con un discurso de orden y crecimiento económico.

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El panorama electoral también incluye otras candidaturas de gran trayectoria como las de Sergio Fajardo y Claudia López, quienes representan sectores de lo que se puede denominar el centro político. Sin embargo, en la medición de intención de voto, los tres primeros nombres concentran la mayor atención en la contienda por la primera vuelta, en la que compiten más de una docena de aspirantes a la Presidencia.

En medio de esta dinámica, los candidatos han organizado sus actividades para la jornada electoral, incluyendo desplazamientos, acompañamientos familiares y definición de sus puestos de votación, así como los lugares donde recibirán los resultados de la elección.

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Agenda y lugar de votación de los candidatos

Los aspirantes han definido sus agendas para la jornada electoral, incluyendo lugares de votación y de seguimiento de resultados - crédito AP y REUTERS

En el caso de Iván Cepeda, su jornada electoral iniciará en la capital del país. Según lo previsto, el candidato ejercerá su derecho al voto en la localidad de Kennedy a las 10:00 a. m., en el mismo punto donde tradicionalmente ha participado en procesos electorales anteriores. Su equipo de campaña confirmó, además, que el candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida recibirá los resultados de la jornada electoral de este domingo, 31 de mayo, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá.

Por su parte, Abelardo de la Espriella tiene programado votar desde Barranquilla. El aspirante lo hará en el Colegio La Enseñanza, ubicado en esa capital del Caribe colombiano, como parte de su agenda para la jornada electoral. Su participación se enmarca en el esquema de votación definido previamente para el día de elecciones.

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En el caso de Paloma Valencia, su agenda contempla una serie de desplazamientos durante la jornada. La candidata tiene previsto acompañar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ejercerá su derecho al voto en Rionegro, Antioquia. Posteriormente, la aspirante se trasladará a Bogotá para cumplir con su propio proceso de votación en el puesto ubicado en la Calle 97 con Carrera 11.

Según lo previsto en su agenda, también acompañará a su esposo y a su fórmula vicepresidencial, quienes tienen asignados puestos de votación distintos entre sí y diferentes al de la candidata.

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Hora estimada en la que se conocerán los resultados

La jornada electoral se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con más de 41 millones de votantes habilitados - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Registraduría informó que la jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en todo el país, con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. De manera simultánea, los colombianos en el exterior también participan en el proceso electoral, el cual ya se encuentra en curso.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el preconteo iniciará una vez se cierre la votación a las 4:00 p. m, cuando los jurados comiencen a transmitir los formularios con los resultados preliminares.

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El funcionario señaló que entre dos y dos horas y media después del cierre de urnas se podría tener una tendencia clara del resultado electoral, lo que permitiría identificar si algún candidato alcanza la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta o si será necesario un segundo proceso electoral.

Condiciones para una segunda vuelta

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, habrá segunda vuelta el 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia de la República

La normativa electoral establece que para ser elegido presidente en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza este umbral, los dos candidatos con mayor votación avanzarán a una segunda vuelta programada para el 21 de junio de 2026.

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La posibilidad de este escenario ha sido contemplada dentro del desarrollo de la contienda, debido a la dispersión de candidaturas y a la competencia entre distintos sectores políticos.

La Registraduría también hizo un llamado a la ciudadanía para no difundir información no oficial durante la jornada electoral, reiterando que ningún resultado es válido antes del cierre de urnas. Asimismo, advirtió que la divulgación anticipada de datos por parte de jurados o testigos electorales puede acarrear sanciones disciplinarias e incluso penales.

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