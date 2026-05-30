Expertos analizaron el futuro del Acuerdo de paz y su dependencia del próximo presidente tras las elecciones

Luisa Lozano analizó el futuro del acuerdo entre el Estado y las Farc - crédito Infobae Colombia

En los comicios presidenciales del 31 de mayo, también se definirá el futuro sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc, y las mesas de diálogos que el Estado mantiene con grupos armados y delincuenciales.

Entre los candidatos con más opciones de llegar a la Casa de Nariño hay opiniones divididas sobre este tema: algunos buscarán garantizar la continuidad de las negociaciones, otros pondrían condiciones que no están dispuestos a negociar y también están los que descartan dialogar con delincuentes.

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Con ese panorama, en diálogo con Infobae Colombia, Luisa Lozano, profesora de la facultad de estudios jurídicos políticos internacionales de la Universidad de La Sabana, y Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la misma institución, analizaron el futuro de la implementación del acuerdo de paz y las negociaciones que siguen vigentes.

El resultado de las elecciones definirá el futuro de la implementación de los acuerdos de paz y las mesas de negociación que siguen vigentes - crédito Visuales IA

Lozano mencionó que se tiene claridad de que hay dos visiones diferentes de país entre los candidatos, lo que incluye una inclinación marcada en continuar con los ideales de la “Paz Total” que, en su concepto, ha fracasado.

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“Si ganara la presidencia Iván Cepeda, probablemente veríamos una continuidad de la llamada ‘Paz total’, aunque ha dicho el candidato que haría algunos ajustes y condiciones a los grupos con los que se está negociando. Y con respecto a la implementación del acuerdo de 2016, el candidato Cepeda ha propuesto solicitar formalmente ante las Naciones Unidas una prórroga de cuatro años, buscando acelerar los temas de reforma rural, desarrollo territorial y garantías para las víctimas. En este escenario, la JEP y el sistema de justicia transicional seguirían siendo pilares fundamentales de todo el andamiaje institucional en Colombia”.

Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque no están de acuerdo con seguir con las negociaciones, la experta mencionó que hay diferencias marcadas en sus métodos.

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“En un escenario en el que ganara Paloma Valencia, se espera una visión más similar a la de Abelardo de la Espriella, de mano dura, aunque probablemente dentro de un marco más institucional, y podríamos ver una combinación de fortalecimiento de la fuerza pública, aumento del gasto en defensa y ruptura de las negociaciones actuales, pero no necesariamente desmontar todo el andamiaje jurídico del acuerdo de paz”.

Por último, Lozano indicó que es importante entender que en los escenarios posibles habrá “límites y riesgos”, y que en todos hay dependencia total de la capacidad institucional, los recursos fiscales, la presencia territorial y la legitimidad social.

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El docente habló sobre el futuro de las mesas de diálogos en Colombia - crédito Infobae Colombia

Para Juan Nicolás Garzón, un hipotético triunfo de Iván Cepeda hará que la “Paz Total” se mantenga, aunque el candidato ha hablado de cambios drásticos para garantizar resultados a corto plazo.

“Por la trayectoria de Iván Cepeda, por sus declaraciones, por su visión de país, lo que podemos suponer es que se va a concentrar especialmente en este tema de paz. La agenda de Iván Cepeda es una agenda de paz y este ha sido un tema central a lo largo de su trayectoria”.

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Con Abelardo de la Espriella en la presidencia, el experto anticipó que habrá un cambio total en el que las Fuerzas Militares tendrán que ser vitales para una confrontación directa con los grupos armados y delincuenciales.

“Esto puede llevar, por supuesto, a la confrontación. No hay necesariamente un esfuerzo mayúsculo, no hay un interés superlativo en materia de aproximaciones con grupos armados ni organizaciones criminales. Y en ese sentido, lo que podemos esperar es más bien una profundización en un discurso y en las acciones orientadas a robustecer la confrontación con estas organizaciones”.

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Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tienen opiniones diferentes sobre la continuidad de los diálogos de paz y la implementación de los acuerdos con las Farc - crédito Visuales IA

En el caso de que Paloma Valencia sea la ganadora de los comicios, para Garzón será clave la importancia que tendrá Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, puesto que cree que podría ser importante en hipotéticos procesos de diálogo.

“Recordemos que Oviedo, parte de los acuerdos o puntos de encuentro que logró con Paloma Valencia de cara a esta elección, eran temas que tenían que ver mucho con los temas de implementación y con los temas de JEP, que son dos asuntos esenciales en la agenda de Oviedo”.

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En ese sentido, para Garzón, un hipotético Gobierno de Paloma Valencia tendría la implementación del acuerdo de paz como un tema que no se abandonará y que podría ser clave para los énfasis en materia de seguridad.