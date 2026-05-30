Respuesta de Cafam a Supersalud: Crisis de recursos del sistema afecta la entrega de fármacos

La medida tiene el objetivo de superar las fallas evidenciadas durante los procesos de inspección y seguimiento realizados en diferentes puntos de atención - crédito Cafam

Droguerías Cafam se pronunció sobre la medida cautelar impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud el 29 de mayo, y aseguró que las dificultades registradas en la entrega de medicamentos están relacionadas con el deterioro en el flujo de recursos provenientes del sistema de salud hacia los gestores farmacéuticos.

A través de un comunicado, la compañía informó a usuarios, pacientes y a la opinión pública que fue notificada de la medida cautelar desde el 25 de mayo y, según indicó, el proceso corresponde a un período de seguimiento y corrección acompañado por la autoridad sanitaria y no a una sanción definitiva.

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“Es importante precisar que una medida cautelar no constituye una sanción definitiva, sino un período formal de seguimiento y corrección durante el cual la entidad nos acompañará en el fortalecimiento de nuestros indicadores de servicio”, señaló Droguerías Cafam.

La reacción de la empresa se produjo luego de que la superintendencia identificara incumplimientos persistentes en la dispensación de medicamentos a usuarios en diferentes regiones del país. La decisión fue tomada después de visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico adelantadas por la entidad.

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De acuerdo con la información divulgada por la entidad, las verificaciones permitieron establecer la existencia de 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional, cifra reportada por el propio gestor farmacéutico. La entidad sostuvo que esta situación afecta la continuidad de tratamientos médicos y compromete el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos formulados.

Cafam señaló problemas financieros derivados del sistema

La empresa afirmó que las dificultades operativas están relacionadas con el deterioro del flujo de recursos del sistema de salud - crédito Visuales IA

En su pronunciamiento, Droguerías Cafam sostuvo que ha informado ante diferentes instancias las razones que, según la empresa, explican las dificultades registradas en la operación.

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“Hemos sido transparentes ante múltiples instancias sobre las causas que explican las dificultades que hemos atravesado: el deterioro sostenido en el flujo de recursos provenientes del sistema de salud hacia los gestores farmacéuticos ha generado una presión financiera significativa sobre nuestra operación”, indicó la compañía.

Según el comunicado, esta situación habría dificultado el cumplimiento oportuno de obligaciones con proveedores, lo que posteriormente impactó la disponibilidad de medicamentos y la oportunidad en las entregas a los usuarios.

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La empresa también rechazó la posibilidad de que exista algún beneficio por la retención de medicamentos y afirmó que los problemas obedecen a factores financieros relacionados con el funcionamiento del sistema. “Droguerías Cafam no tiene ningún incentivo para retener medicamentos, pues no existe beneficio económico, operativo ni estratégico en ello. Por el contrario, nuestro propósito es atender adecuadamente a cada paciente”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el impacto de la situación también ha afectado a la organización desde el punto de vista institucional y reputacional, tanto en su condición de gestor farmacéutico como de Caja de Compensación Familiar.

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Acuerdo con Nueva EPS y normalización de inventarios

Cafam informó que un acuerdo de pagos con Nueva EPS permitió avanzar en compromisos con laboratorios y mejorar inventarios - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Dentro de la explicación entregada por la compañía, se mencionó el acompañamiento de la Superintendencia de Salud en la búsqueda de soluciones para enfrentar las dificultades de abastecimiento. Según Cafam, en abril de 2026 se alcanzó un acuerdo de pagos con la Nueva EPS, el cual fue ratificado en mayo por el actual interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina.

“A partir del cumplimiento de dicho acuerdo, desde el mes de abril logramos establecer compromisos sobre cartera vencida con los laboratorios, lo que ha favorecido la disponibilidad de inventarios y ha permitido que la distribución hacia nuestros puntos de dispensación se normalice de forma progresiva”, señaló el comunicado.

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De acuerdo con la compañía, este proceso ha contribuido a mejorar el abastecimiento y la distribución de medicamentos en sus puntos de atención, aunque la medida cautelar continúa vigente como mecanismo de seguimiento por parte de la autoridad sanitaria.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud informó que la medida cautelar tiene como finalidad exigir la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento que permitan superar las fallas detectadas durante las actividades de inspección y vigilancia.

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La superintendencia aseguró que la medida busca la implementación inmediata de correctivos administrativos, logísticos y de abastecimiento - crédito @Supersalud/X

En la parte final de su pronunciamiento, Droguerías Cafam destacó su trayectoria dentro del sistema de salud y afirmó que asumirá el período de seguimiento establecido por la Superintendencia como una oportunidad para fortalecer sus indicadores de servicio.

“Este período que abre la medida cautelar no lo asumimos como una carga, sino como una oportunidad para demostrar, con hechos, que estamos en el camino correcto”, expresó la compañía.

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“Tenemos la absoluta convicción de que, con la normalización del flujo de recursos del sistema de salud, volveremos a los estándares de oportunidad, disponibilidad y calidad que nos han caracterizado a lo largo de nuestra historia”, concluyó.