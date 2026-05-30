Gustavo Petro rechazó que Abelardo de la Espriella haya logrado el retiro de los aranceles de Ecuador y le respondió Miguel Polo Polo: “Resucitó”

Gustavo Petro respondió a Miguel Polo Polo después de que el congresista atribuyera a Abelardo de la Espriella el levantamiento de los aranceles de Ecuador a productos colombianos - crédito Presidencia y Colprensa

Ecuador eliminará desde el próximo 1 de junio los aranceles a las importaciones de productos colombianos, una decisión anunciada por el presidente Daniel Noboa el viernes 29 de mayo, luego de una conversación sostenida ese mismo día con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

La medida pone fin a varios meses de tensión comercial entre los dos países y se produce semanas después de que la Comunidad Andina (CAN) ordenara desmontar las restricciones impuestas por ambas naciones por considerar que contravenían la normativa regional.

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La decisión también provocó una nueva controversia política en Colombia. El presidente Gustavo Petro respondió a un mensaje publicado por el representante Miguel Polo Polo, que atribuyó el levantamiento de los aranceles a las gestiones realizadas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ante el mandatario ecuatoriano.

Polo Polo, cercano a la campaña de De la Espriella, aseguró en su cuenta de X que el candidato había logrado un resultado que el actual Gobierno no consiguió durante los últimos años.

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“Impresionante: Petro lleva casi 4 años en el poder hablando mierda, y Abelardo, que apenas es candidato presidencial, ya logró que Ecuador reversara el aumento de los aranceles a los productos colombianos, que, entre otras cosas, fue consecuencia de las torpezas de Petro”, escribió.

Miguel Polo Polo aseguró que Abelardo de la Espriella logró que Ecuador eliminara los aranceles a los productos colombianos y cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Miguel Polo Polo/X

El congresista agregó que la decisión anunciada por Ecuador demostraba la capacidad de gestión del aspirante presidencial. “Si eso hace como candidato, ¿se imaginan lo que haría como presidente? Esto se demuestra con acciones, no con habladurías”, afirmó.

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La publicación generó una respuesta directa del presidente Petro, que rechazó que la eliminación de los gravámenes obedeciera a una gestión de De la Espriella y sostuvo que la medida era consecuencia de una decisión adoptada previamente por la Comunidad Andina.

“Ay amigo Polo Polo, ¿resucitó? Uribe fue a Ecuador y habló con Noboa y elevaron estúpidamente los aranceles a Colombia, y ahora que metieron las patas con la economía del Ecuador y el sur de Colombia, el Pacto Andino les ordenó quitar los aranceles”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Petro añadió que la eliminación de las restricciones comerciales obedecía al cumplimiento de la decisión del organismo regional y sostuvo que el aumento de los gravámenes había sido impulsado por sectores afines al uribismo y por lo que calificó como la “extrema derecha ecuatoriana”.

Gustavo Petro respondió a Miguel Polo Polo y afirmó que el levantamiento de los aranceles obedeció a una orden de la Comunidad Andina, no a gestiones de actores políticos colombianos - crédito Gustavo Petro/X

En enero de 2026, el Gobierno ecuatoriano cuestionó la cooperación de Colombia en asuntos de seguridad fronteriza y lucha contra organizaciones criminales. Posteriormente, en febrero, Quito impuso un arancel del 30% a los productos colombianos, gravamen que fue incrementándose hasta llegar al 100% a partir del 1 de mayo.

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Como respuesta, Colombia aplicó también aranceles del 100% a las importaciones procedentes de Ecuador, profundizando el enfrentamiento comercial entre ambos países.

La controversia llegó a la Comunidad Andina, organismo que el 8 de mayo determinó que las medidas adoptadas por los dos gobiernos vulneraban el Acuerdo de Cartagena. La CAN ordenó retirar las restricciones y otorgó un plazo de diez días hábiles para desmontarlas, término que venció el 21 de mayo.

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Aunque la decisión del organismo regional ya obligaba a ambos países a eliminar los gravámenes, Noboa no se había pronunciado públicamente sobre el fallo. La situación cambió el 29 de mayo, cuando sostuvo una conversación con Abelardo de la Espriella, divulgada posteriormente por el candidato colombiano.

Durante una conversación realizada el 29 de mayo, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella abordaron temas de comercio, seguridad fronteriza y cooperación energética entre Ecuador y Colombia - crédito Abelardo de la Espriella/X

Durante ese intercambio, Noboa anunció que desde el 1 de junio quedará eliminada la denominada tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos. “Desde el 1 de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad”, afirmó el mandatario ecuatoriano.

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El anuncio se produjo apenas dos días antes de las elecciones presidenciales colombianas. De la Espriella aseguró que, si resulta elegido presidente, buscará reunirse con Noboa en la zona fronteriza para fortalecer las relaciones bilaterales.

Posteriormente, el mandatario ecuatoriano explicó que la decisión fue adoptada tras la conversación sostenida con el candidato. Según Noboa, el problema no era con Colombia como país, sino con la relación que había mantenido con el actual Gobierno colombiano.

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“El problema nunca estuvo con Colombia, sino con el presidente, quien no estuvo en disposición de trabajar por la frontera y no luchó contra el narcoterrorismo”, manifestó.