Colombia

Morat pondrá a cantar a El Campín antes de que la selección Colombia emprenda su viaje al Mundial 2026

El próximo 1 de junio, la agrupación bogotana abrirá “La Recta Final”, el último partido de la Tricolor en casa antes de su debut mundialista el 17 de junio ante Uzbekistán

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Los bogotanos serán los encargados de animar la previa de "La Recta Final", encuentro en el que la Tricolor se despedirá antes de emprender rumbo a México para disputar el Mundial 2026 - crédito @FCF/Instagram

Morat abrirá el show del partido de despedida de la selección Colombia antes del Mundial 2026, según dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus cuentas oficiales.

La banda bogotana encabezará el espectáculo de apertura del amistoso ante Costa Rica —denominado “La Recta Final”— el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 6:00 p. m.

La agrupación, formada en Bogotá en 2011 e integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, llega al escenario en un momento de auge: en 2025 obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Ya Es Mañana, y actualmente recorre el mundo con el Ya Es Mañana World Tour, que incluirá un paso por el Movistar Arena de Bogotá con una serie de fechas en agosto próximo.

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La relación de Morat con el fútbol colombiano tiene un antecedente preciso. En julio de 2024, mientras se disputaban los cuartos de final de la Copa América, la banda transmitió en vivo el partido de la Tricolor ante Panamá durante uno de sus conciertos en El Campín, atendiendo una masiva petición de sus fanáticos en redes sociales.

Morat llevará por primera vez su música al reconocido festival de Coachella, cerrando así su 'Asuntos Pendientes Tour' - crédito Amanda Imm
Morat refuerza su vínculo con la Tricolor, luego de participar en la campaña 'Embajadores de la Buena Vibra' en 2025 - crédito Amanda Imm

Adicionalmente, en el cierre de las eliminatorias mundialistas en 2025, Morat fue convocado para formar parte de la campaña “Embajadores de la Buena Vibra” y la iniciativa de las “Tribunas de la Buena Vibra” ubicadas en las tribunas bajas norte y sur del estadio Metropolitano. La campaña, impulsada por la FCF en alianza con la Cámara de la Diversidad, tuvo como objetivo promover el respeto, la inclusión y la pasión en paz tanto dentro como fuera del estadio.

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De este modo, su aparición en escena el 1 de junio sirve como refuerzo del nexo entre Morat y la selección Colombia, como preámbulo a su participación por séptima vez en su historia en la Copa del Mundo.

El partido ante Costa Rica será el último compromiso de la Tricolor en suelo colombiano antes de su viaje para iniciar su andadura en el Mundial. Luego de celebrar un segundo amistoso ante Jordania el 7 de junio, el debut del equipo dirigido por Néstor Lorenzo está previsto para el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Será el primer juego en el Grupo K, que también incluye a la República Democrática del Congo y a Portugal, seleccionados a los que Colombia enfrentará el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio en Miami, respectivamente.

Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF
La Tricolor enfrentará a Costa Rica y luego a Jordania antes de debutar ante Uzbekistán en la Copa del Mundo - crédito FCF

Hasta este encuentro de despedida, la última aparición del combinado masculino de mayores en ese estadio fue en junio de 2019, en un amistoso ante Panamá que terminó en victoria por 3-0. Ahora, la operación del recinto —a cargo de Sencia, empresa que gestiona el estadio a través de una Asociación Público Privada (APP) con la Alcaldía de Bogotá— anunció el despliegue de un operativo de cerca de 1.000 personas entre logística, seguridad privada, limpieza y control de ingreso.

“Estamos muy contentos de que la Selección Colombia regrese a Bogotá y al estadio que históricamente ha sido su casa”, afirmó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, en un comunicado oficial. El directivo también subrayó que la empresa avanza en la construcción del nuevo estadio para la ciudad, con techo retráctil y grama híbrida, siguiendo los estándares internacionales solicitados por la FIFA para partidos de primer nivel.

Entre las disposiciones logísticas está prohibido el ingreso al estadio con armas blancas, armas de fuego, sustancias psicotrópicas, bombas de estruendo y bombas de humo. Tampoco se permitirá el ingreso de juegos pirotécnicos de ningún tipo, ni siquiera dentro de los anillos de seguridad, ni extintores o máquinas de humo.

También se prohíbe el ingreso de paraguas y sombrillas, láseres, silbatos, vuvuzelas y rollos de papel. Las banderas de porte manual deberán tener medidas máximas de dos metros de largo por 1,5 metros de ancho, y en ningún caso podrán unirse entre sí. Las astas para banderas de cualquier tipo quedan igualmente vetadas.

En materia de indumentaria, no se podrán portar camisetas de clubes de fútbol, ni elementos con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios, políticos o religiosos. Los líquidos solo se podrán ingresar a las tribunas servidos en vasos plásticos; por lo que todos los envases de vidrio, lata, plástico o cartón, están prohibidos.

Cuatro puntos de ingreso fueron habilitados para el partido de despedida de la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica - crédito TuBoleta
Cuatro puntos de ingreso fueron habilitados para el partido de despedida de la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica - crédito TuBoleta

Para llegar al estadio, se habilitaron cuatro filtros de acceso: Filtro Oriental (Trans. 28), Filtro Norte (Dig. 61C), Filtro Sur (Carrera 28) y los Filtros Occidental Norte y Occidental Sur, ambos sobre la Avenida NQS.

Las boletas para “La Recta Final” están disponibles a través de TuBoleta, con precios que van desde $85.000 hasta $490.000 (más cargos por servicio).

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