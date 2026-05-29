Policía Nacional desplegó operativo especial para las elecciones presidenciales: 120.000 efectivos y 94 aeronaves

La Policía Nacional de Colombia desplegará 120.000 uniformados y 94 aeronaves para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional desplegará 120.000 uniformados y 94 aeronaves en Colombia para custodiar las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un operativo con el que busca garantizar un “voto seguro” después de que su sistema de inteligencia identificara municipios con alertas por violencia y riesgos para la transparencia electoral.

El dispositivo tendrá presencia prioritaria en el 57% de los puestos de votación del país, es decir, 7.694 de los 13.489 habilitados, y cubrirá el 90% de las mesas electorales, con vigilancia en 106.598 de las 118.346 dispuestas en el territorio nacional, según la Policía Nacional.

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El plan hace parte del llamado Plan Democracia, con el que la institución activó su máxima capacidad operacional, tecnológica y de inteligencia antes, durante y después de la jornada.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, informó que el despliegue incluye seguridad perimetral, movilidad, acompañamiento ciudadano y reacción ante cualquier alteración del orden público.

El operativo de seguridad electoral cubrirá el 90% de las mesas y el 57% de los puestos de votación, según informó la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Como base del operativo, la institución consolidó la sexta versión del mapa nacional de prevención y seguridad electoral, construido a partir del análisis de más de 240.000 datos e informaciones de inteligencia procesados por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, CI3E, mecanismo interinstitucional encargado de monitorear riesgos y alertas en tiempo real.

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Ese análisis identificó 32 municipios con alertas por fenómenos violentos, concentrados sobre todo en Cauca, Tolima y Antioquia. También detectó 38 municipios con riesgos asociados a fenómenos no violentos que podrían afectar la transparencia del proceso, principalmente en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para garantizar elecciones seguras, transparentes y legítimas”, afirmó el general Rincón Zambrano. El oficial también sostuvo: “Cada capacidad institucional está hoy enfocada en defender la democracia”.

Según la Policía Nacional, las alertas por violencia se ubican especialmente en departamentos con presencia de grupos armados ilegales. En paralelo, los reportes sobre fenómenos no violentos sirvieron para focalizar territorios en los que podría verse afectada la transparencia de la votación.

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El componente aéreo estará integrado por 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas, destinadas a vigilancia, monitoreo estratégico y reacción inmediata. La institución indicó que ese despliegue se articulará con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría y los organismos de control.

La jornada electoral también estará acompañada por restricciones especiales en distintas regiones del país. Entre las medidas adoptadas por las autoridades figuran el cierre de fronteras y la ley seca, que en la mayoría de ciudades comenzará a las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta el lunes primero de junio a las 6:00 a. m..

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El Plan Democracia combina inteligencia, tecnología y presencia física para proteger la transparencia y la legitimidad de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito EFE

En Bogotá, la Alcaldía dispuso una restricción más amplia: la ley seca comenzará a las 18:00 del viernes y terminará el primero de junio al mediodía. La capital tendrá además un despliegue de 12.000 policías para reforzar la seguridad durante el proceso electoral.

Las autoridades mantienen atención especial en municipios de Cauca, Tolima y Antioquia por preocupaciones ligadas al orden público. En Valle del Cauca, Jamundí tendrá vigilancia máxima durante el fin de semana electoral, en especial en la zona rural, tras alertas sobre riesgos en medio de los comicios.

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También fue confirmado el traslado de puestos de votación en Ovando y Florida por problemas de infraestructura en algunos de los lugares habilitados para votar.

En Atlántico, más de 4.000 policías participarán en el dispositivo para custodiar más de 200 puestos de votación en el área metropolitana de Barranquilla. Según las autoridades, el esquema incluirá monitoreo en tiempo real y acompañamiento permanente del Ejército Nacional.

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En Santander, el despliegue superará los 7.000 uniformados entre Policía y Ejército, que custodiarán 827 puestos de votación habilitados en el departamento. Las autoridades informaron que hasta ahora no se han reportado alteraciones del orden público y que ya fue completada la entrega del material electoral.

En Bolívar, más de 3.000 uniformados de la Policía Metropolitana estarán distribuidos en los principales puestos de votación de Cartagena y su área metropolitana. A ese operativo se suman más de 2.000 integrantes de la Armada Nacional encargados de la seguridad en zonas rurales y corregimientos.

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Operativos conjuntos entre Policía, Ejército y Armada garantizan la seguridad en municipios claves de Antioquia, Atlántico, Santander y Bolívar durante las elecciones - crédito Iván Valencia/Associated Press

Uno de los mayores focos de atención está en Antioquia. La Séptima División del Ejército Nacional tiene jurisdicción en 181 municipios de Antioquia, Córdoba, parte de Sucre, Chocó y el municipio de Puerto Boyacá, áreas donde se mantienen operaciones contra grupos armados ilegales.

El comandante de esa unidad, el general Eduardo Arias, aseguró que continúan las operaciones en regiones como Briceño y el Bajo Cauca para permitir que la población vote. Según explicó, esas acciones se desarrollan de manera coordinada entre Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Briceño figura entre los municipios que más preocupan a las autoridades por la situación reciente de orden público, marcada por desplazamientos, combates y el asesinato de un periodista. En ese contexto, el ministro de Defensa tiene prevista una visita a la región para revisar las medidas adoptadas frente a las elecciones.