Colombia

Policía Nacional desplegó operativo especial para las elecciones presidenciales: 120.000 efectivos y 94 aeronaves

Un análisis de inteligencia determinó la ubicación de amenazas que afectan la seguridad y transparencia electoral, lo que llevó a fortalecer la protección en departamentos como Cauca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca durante la jornada

Guardar
Google icon
La Policía Nacional de Colombia desplegará 120.000 uniformados y 94 aeronaves para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional de Colombia desplegará 120.000 uniformados y 94 aeronaves para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional desplegará 120.000 uniformados y 94 aeronaves en Colombia para custodiar las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un operativo con el que busca garantizar un “voto seguro” después de que su sistema de inteligencia identificara municipios con alertas por violencia y riesgos para la transparencia electoral.

El dispositivo tendrá presencia prioritaria en el 57% de los puestos de votación del país, es decir, 7.694 de los 13.489 habilitados, y cubrirá el 90% de las mesas electorales, con vigilancia en 106.598 de las 118.346 dispuestas en el territorio nacional, según la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El plan hace parte del llamado Plan Democracia, con el que la institución activó su máxima capacidad operacional, tecnológica y de inteligencia antes, durante y después de la jornada.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, informó que el despliegue incluye seguridad perimetral, movilidad, acompañamiento ciudadano y reacción ante cualquier alteración del orden público.

El operativo de seguridad electoral cubrirá el 90% de las mesas y el 57% de los puestos de votación, según informó la Policía Nacional - crédito Policía Nacional
El operativo de seguridad electoral cubrirá el 90% de las mesas y el 57% de los puestos de votación, según informó la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Como base del operativo, la institución consolidó la sexta versión del mapa nacional de prevención y seguridad electoral, construido a partir del análisis de más de 240.000 datos e informaciones de inteligencia procesados por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, CI3E, mecanismo interinstitucional encargado de monitorear riesgos y alertas en tiempo real.

PUBLICIDAD

Ese análisis identificó 32 municipios con alertas por fenómenos violentos, concentrados sobre todo en Cauca, Tolima y Antioquia. También detectó 38 municipios con riesgos asociados a fenómenos no violentos que podrían afectar la transparencia del proceso, principalmente en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para garantizar elecciones seguras, transparentes y legítimas”, afirmó el general Rincón Zambrano. El oficial también sostuvo: “Cada capacidad institucional está hoy enfocada en defender la democracia”.

Según la Policía Nacional, las alertas por violencia se ubican especialmente en departamentos con presencia de grupos armados ilegales. En paralelo, los reportes sobre fenómenos no violentos sirvieron para focalizar territorios en los que podría verse afectada la transparencia de la votación.

El componente aéreo estará integrado por 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas, destinadas a vigilancia, monitoreo estratégico y reacción inmediata. La institución indicó que ese despliegue se articulará con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría y los organismos de control.

La jornada electoral también estará acompañada por restricciones especiales en distintas regiones del país. Entre las medidas adoptadas por las autoridades figuran el cierre de fronteras y la ley seca, que en la mayoría de ciudades comenzará a las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta el lunes primero de junio a las 6:00 a. m..

Elecciones - Colombia - 2026
El Plan Democracia combina inteligencia, tecnología y presencia física para proteger la transparencia y la legitimidad de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito EFE

En Bogotá, la Alcaldía dispuso una restricción más amplia: la ley seca comenzará a las 18:00 del viernes y terminará el primero de junio al mediodía. La capital tendrá además un despliegue de 12.000 policías para reforzar la seguridad durante el proceso electoral.

Las autoridades mantienen atención especial en municipios de Cauca, Tolima y Antioquia por preocupaciones ligadas al orden público. En Valle del Cauca, Jamundí tendrá vigilancia máxima durante el fin de semana electoral, en especial en la zona rural, tras alertas sobre riesgos en medio de los comicios.

También fue confirmado el traslado de puestos de votación en Ovando y Florida por problemas de infraestructura en algunos de los lugares habilitados para votar.

En Atlántico, más de 4.000 policías participarán en el dispositivo para custodiar más de 200 puestos de votación en el área metropolitana de Barranquilla. Según las autoridades, el esquema incluirá monitoreo en tiempo real y acompañamiento permanente del Ejército Nacional.

En Santander, el despliegue superará los 7.000 uniformados entre Policía y Ejército, que custodiarán 827 puestos de votación habilitados en el departamento. Las autoridades informaron que hasta ahora no se han reportado alteraciones del orden público y que ya fue completada la entrega del material electoral.

En Bolívar, más de 3.000 uniformados de la Policía Metropolitana estarán distribuidos en los principales puestos de votación de Cartagena y su área metropolitana. A ese operativo se suman más de 2.000 integrantes de la Armada Nacional encargados de la seguridad en zonas rurales y corregimientos.

Operativos conjuntos entre Policía, Ejército y Armada garantizan la seguridad en municipios claves de Antioquia, Atlántico, Santander y Bolívar durante las elecciones - crédito Iván Valencia/Associated Press
Operativos conjuntos entre Policía, Ejército y Armada garantizan la seguridad en municipios claves de Antioquia, Atlántico, Santander y Bolívar durante las elecciones - crédito Iván Valencia/Associated Press

Uno de los mayores focos de atención está en Antioquia. La Séptima División del Ejército Nacional tiene jurisdicción en 181 municipios de Antioquia, Córdoba, parte de Sucre, Chocó y el municipio de Puerto Boyacá, áreas donde se mantienen operaciones contra grupos armados ilegales.

El comandante de esa unidad, el general Eduardo Arias, aseguró que continúan las operaciones en regiones como Briceño y el Bajo Cauca para permitir que la población vote. Según explicó, esas acciones se desarrollan de manera coordinada entre Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Briceño figura entre los municipios que más preocupan a las autoridades por la situación reciente de orden público, marcada por desplazamientos, combates y el asesinato de un periodista. En ese contexto, el ministro de Defensa tiene prevista una visita a la región para revisar las medidas adoptadas frente a las elecciones.

Temas Relacionados

Plan seguridadElecciones presidencialesPolicía NacionalEjército NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

J Balvin compartió seria pelea con Valentina Ferrer y cómo la manejó con humor: “Llamen a la Policía”

El intérprete de música urbana recurrió al sentido del humor para retratar una discusión con su esposa, provocando numerosas reacciones y risas entre el público en redes sociales

J Balvin compartió seria pelea con Valentina Ferrer y cómo la manejó con humor: “Llamen a la Policía”

Organizaciones internacionales alertaron sobre deterioro de garantías democráticas y polarización en Colombia: “Profunda preocupación”

La Unión Interparlamentaria y el Grulac emitieron un comunicado en el que expresaron preocupación regional por incidentes de intimidación y hechos violentos, y remarcaron la necesidad de resguardar la legitimidad del proceso electoral colombiano

Organizaciones internacionales alertaron sobre deterioro de garantías democráticas y polarización en Colombia: “Profunda preocupación”

Incautaron media tonelada de marihuana en el sur de Bogotá durante operativos de control: una persona fue capturada

Los agentes observaron un automóvil en actitud sospechosa y lo siguieron hasta detenerlo. Durante el registro, los uniformados hallaron 15 lonas que contenían un total de 512 paquetes. El contenido, por su apariencia y olor, fue identificado preliminarmente como marihuana

Incautaron media tonelada de marihuana en el sur de Bogotá durante operativos de control: una persona fue capturada

“Tenía muchos sueños”: el desgarrador relato de la hermana de Johan Manuel Percy, joven que murió tras práctica informal de boxeo en colegio de Bogotá

La comunidad educativa permanece consternada tras el fallecimiento de un joven de 16 años durante una actividad no autorizada en el recreo escolar, mientras familiares solicitan claridad frente a las circunstancias que rodearon su deceso

“Tenía muchos sueños”: el desgarrador relato de la hermana de Johan Manuel Percy, joven que murió tras práctica informal de boxeo en colegio de Bogotá

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

El delantero colombiano habló sobre la motivación y el respaldo en su carrera internacional camino a nuevos desafíos tras el doblete que convirtió en Palmeiras vs. Junior de la Copa Libertadores

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

J Balvin compartió seria pelea con Valentina Ferrer y cómo la manejó con humor: “Llamen a la Policía”

El documental Perdidos en el Amazonas, sobre los hermanos Mucutuy, ganó el Emmy 2026 a mejor documental de actualidad

J Balvin recibió en Nueva York un importante reconocimiento por su impacto global y su aporte a la cultura latina

Yuli Ruiz sorprendió al contar detalles de una escena íntima entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Le mandó la mano”

Deportes

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Técnico de Portugal reveló problema de los lusos de cara al Mundial 2026 “Hay una barrera psicológica”

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

Técnico del América de Cali habló sobre su continuidad tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Hay que sentarnos”

Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”