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Aerolínea ofrecerá vuelos adicionales para la temporada mundialista desde Bogotá a diferentes ciudades: la operación sumará 1.800 asientos extra

El presidente de Avianca, Gabriel Oliva, explicó que esta ampliación forma parte de una estrategia para brindar una red internacional más amplia durante la temporada del evento deportivo

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Un avión blanco con decoración del Mundial FIFA 2026, mostrando fans y logos, sobrevuela un estadio. En primer plano, el Trofeo FIFA y un balón.
¡Rumbo al Mundial 2026! Fans de todo el mundo viajan a la gran cita del fútbol - VisualesIA ScribNews

Para la temporada del Mundial de fútbol 2026, la aerolínea Avianca anunció que ofrecerá vuelos adicionales con 1.800 asientos extra en rutas desde Bogotá hacia Miami, Dallas y Ciudad de México, así como desde Quito a Nueva York, y abrirá una ruta directa entre Guatemala y San Francisco con más de 1.400 asientos semanales.

De acuerdo con el comunicado difundido este 29 de mayo de 2026, la medida responde a la previsión de un incremento en la demanda de viajes hacia Estados Unidos, Canadá y México durante el evento deportivo. Avianca forma parte del Grupo Abra y busca facilitar el desplazamiento de los aficionados latinoamericanos hacia las sedes del torneo.

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El presidente de la empresa, Gabriel Oliva, explicó que esta ampliación forma parte de una estrategia para brindar una red internacional más amplia durante la temporada mundialista. Según sus palabras, la compañía busca “responder a la demanda del mercado y seguir acercando a los viajeros a las principales sedes de la fiesta mundialista”.

De acuerdo con el comunicado difundido este 29 de mayo de 2026, la medida responde a la previsión de un incremento en la demanda de viajes hacia Estados Unidos, Canadá y México durante el evento deportivo - crédito Avianca
De acuerdo con el comunicado difundido este 29 de mayo de 2026, la medida responde a la previsión de un incremento en la demanda de viajes hacia Estados Unidos, Canadá y México durante el evento deportivo - crédito Avianca

El comunicado detalla que, durante este periodo, los viajeros tendrán disponible la clase Business Class Américas en todos los trayectos internacionales dentro del continente. En los vuelos dentro de las Américas se podrá viajar con la tarifa Light, que incluye equipaje de mano de 10 kilogramos en bodega y un artículo personal. Además, para los vuelos internacionales que superen las 3,5 horas de duración, el servicio a bordo incluirá comidas y bebidas.

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En el marco de este operativo especial, Avianca cubre actualmente más de 80 destinos en 25 países mediante 155 rutas. Específicamente en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, la aerolínea ofrece conexiones directas a 10 de las 16 ciudades sede del torneo, incluyendo Miami, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Dallas y Houston en Estados Unidos; Ciudad de México y Monterrey en México; y Toronto en Canadá.

Los asientos adicionales ya están disponibles para la compra a través de la página web de Avianca, su aplicación móvil, puntos de venta físicos y agencias de viajes.

Avianca anunció que, para la temporada del mundial de fútbol 2026, ofrecerá vuelos adicionales con 1.800 asientos extra en rutas desde Bogotá hacia Miami, Dallas y Ciudad de México, así como desde Quito a Nueva York - crédito Visuales IA
Avianca anunció que, para la temporada del mundial de fútbol 2026, ofrecerá vuelos adicionales con 1.800 asientos extra en rutas desde Bogotá hacia Miami, Dallas y Ciudad de México, así como desde Quito a Nueva York - crédito Visuales IA

Fiebre por la selección Colombia disparó viajes al Mundial 2026

El análisis del sector turístico muestra que las reservas de viajes desde Colombia hacia el Mundial 2026 ya duplicaron el volumen registrado para Qatar 2022. Este incremento obedece al regreso de la selección colombiana al torneo y ha impulsado una ola de aficionados hacia Estados Unidos, México y Canadá, aun antes del inicio de la competencia.

El gasto promedio estimado por viajero es de 1.596 dólares, aunque la cifra final depende de la ciudad sede, el momento de la compra y el tipo de hospedaje. Las agencias de viaje reportan un crecimiento inédito en reservas desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, que concentran la mayor salida de hinchas.

El 70,8% de las reservas corresponde a viajes en pareja o en grupos, mostrando una tendencia a preferir experiencias compartidas. Guadalajara atrae especialmente a parejas, mientras que Ciudad de México y Miami concentran viajes grupales. El perfil de comprador revela que el 53% de las adquisiciones fue realizado por mujeres, lo que indica un cambio en la organización de los viajes deportivos.

Una mano sostiene un tiquete de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el partido Colombia vs. Portugal, con el Hard Rock Stadium de Miami borroso al fondo.
Una mano sostiene un tiquete para el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal, que se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda se concentra principalmente en personas entre 25 y 44 años, aunque también participan jóvenes y mayores. Las ciudades con mayor cantidad de reservas son Miami, Nueva York y Ciudad de México, seguidas por Atlanta y Los Ángeles. El interés de los hinchas colombianos se distribuye en varias sedes mundialistas, no solo en una.

Se espera que las reservas continúen en aumento, sobre todo si la selección mantiene su buen rendimiento. Operadores turísticos, hoteles y aerolíneas ya se preparan para la llegada masiva de colombianos a las tribunas del Mundial de Norteamérica.

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