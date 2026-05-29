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Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

El cantante abrió su corazón al revelar cómo una crisis lo llevó a alejarse del foco mediático y reinventar su sonido y su manera de abordar la fama

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La saturación de redes sociales llevó a Maluma a replantearse su relación con la fama y a buscar recuperar su identidad personal - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
La saturación de redes sociales llevó a Maluma a replantearse su relación con la fama y a buscar recuperar su identidad personal - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Maluma lanzó el pasado 15 de mayo su séptimo álbum de estudio, Loco X Volver, un proyecto que nació de una crisis personal que lo llevó a alejarse de los escenarios, la industria musical y las redes sociales.

El disco, grabado en Medellín, reúne 14 canciones que oscilan entre el reguetón que caracteriza el grueso de su catálogo, e incursiones en estilos como la salsa o el vallenato, siendo descrito por el propio cantante como el trabajo más personal de su carrera.

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El álbum tiene raíces en un quiebre que el artista de 32 años vivió a finales de 2024, tras 14 años de giras ininterrumpidas. Según relató durante una charla con Billboard, el esfuerzo que le implicó el Don Juan World Tour entre 2023 y 2024 lo que terminó marcando un punto de quiebre.

“La gira fue como la gota que rebasó el vaso”, comentó. Fue entonces cuando tomó la decisión de frenar por completo. “Ahí fue donde yo dije ‘Ya, no más’. Si yo sigo haciendo cada una de las cosas que estoy haciendo, algo malo va a suceder”, le dijo al medio musical.

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El proceso de distanciamiento digital permitió a Maluma reflexionar sobre su vida, su trabajo y su conexión con los fans - crédito Eduardo Munoz/REUTERS
El proceso de distanciamiento digital permitió a Maluma reflexionar sobre su vida, su trabajo y su conexión con los fans - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

Ese período de pausa lo llevó a revaluar su relación con las redes sociales. Maluma admitió que vivía “24/7, 365 días” conectado a la dinámica de likes y comentarios, y que esa dependencia había comenzado a erosionar su identidad.

“Y ahí fue donde decidí, puta, darme la pausa, que la vida no es música no más. La vida no es fans, la vida no son autógrafos, la vida no es cantar todo el tiempo, la vida no es estar adentro de la industria, la vida no es TikTok ni Instagram, marica”, expresó.

La desconexión fue total. El artista le contó a Billboard que se mantuvo alejado de las plataformas digitales durante meses, y que ese proceso resultó tan difícil como revelador. “Esa desintoxicación del social media fue también una de las claves principales que me mostró que yo necesitaba parar”, declaró. Cuando finalmente lo hizo, el impacto fue inmediato: “Mi cerebro fue como: ‘me quitaron la dopamina, me quitaron absolutamente todo’”.

El distanciamiento también lo llevó a cuestionar los pilares de su rutina y hasta el modo en que su imagen ante sus fans estaba condicionada por esa dinámica: “Lo que yo estaba formando dentro de mí era un reflejo de la sociedad y no un reflejo mío”, afirmó. En esa línea, Maluma destacó que esa fue la condición que propició lo que consideró un reencuentro con Juan Luis, el hombre detrás del artista.

Loco X Volver —cuyo título alude al deseo de regresar a los orígenes— incluye colaboraciones con Kany García, Arcángel y Ryan Castro, además de una participación póstuma del cantante de regional colombiano Yeison Jiménez, grabada un mes antes de su muerte.

El álbum también coincidió con un momento de cambios en la vida personal de Londoño Arias: el pasado Día de la Madre anunció que su pareja, Susana Gómez, espera su segundo hijo, un niño. Precisamente durante el receso que se tomó Maluma, nació su primera hija, Paris.

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país

Maluma reunió a Medellín bajo la lluvia para el estreno de 'Loco x volver' - crédito redes sociales / X
Maluma exhortó a los colombianos a salir a las urnas en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito redes sociales/X

Aunque por regla general el cantante suele evitar pronunciarse sobre política, en la charla con Billboard no tuvo reparos a la hora de exhortar a la ciudadanía a que participe en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, mostrando inquietud por el futuro nacional y el bienestar de su entorno familiar.

“Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!”, dijo.

Inmediatamente, recalcó que su mensaje no busca favorecer a ningún candidato, sino motivar a la población a ejercer su derecho democrático. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada. Yo estoy que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”, señaló.

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