La Sijín abatió a dos presuntos sicarios tras el asesinato de un comerciante en Floridablanca, Santander

Los investigadores forenses asumieron el análisis de la escena después de que la intervención de los agentes terminara con la vida de dos sospechosos vinculados al asesinato inicial en el sector - crédito Policia Nacional

Dos presuntos sicarios murieron abatidos por la Sijín tras el asesinato de un comerciante en Floridablanca, Santander, la noche del 28 de mayo de 2026.

El hecho ocurrió hacia las 19:29 en el sector El Páramo, sobre la Transversal Oriental, y dejó tres muertos: la víctima, identificada como Virgilio Bueno Carrillo, y los dos atacantes.

Según fuentes de la Policía de Floridablanca, los sospechosos huyeron en motocicleta tras el ataque. Agentes que patrullaban la zona los identificaron y se inició una persecución que terminó en un enfrentamiento armado, en el que murieron los agresores.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos sicarios se dirigieron a las inmediaciones de la ferretería propiedad de Bueno Carrillo y le dispararon al finalizar su jornada laboral. Las autoridades aún no establecieron la identidad de los atacantes.

La intervención de las autoridades se produjo luego del homicidio de un comerciante y desencadenó un enfrentamiento, en medio del cual una persona adicional resultó herida de manera colateral en el sector - crédito Sijín

Imágenes citadas por el diario Vanguardia mostraron que uno de los agresores portaba un cuchillo, además de armas de fuego.

Investigación y contexto tras los hechos

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) asumió las inspecciones técnicas y procedimientos judiciales en el lugar.

Las autoridades buscan establecer la identidad de los fallecidos y establecer las circunstancias detrás del asesinato del comerciante y la reacción policial posterior.

El teniente coronel Harvey Silva, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó a Blu Radio que las investigaciones buscan “esclarecer los móviles del crimen y determinar si podría haber relación con disputas entre estructuras criminales o ajustes de cuentas”.

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Silva destacó que la reacción policial permitió abatir a los dos atacantes en el lugar de los hechos.

Tras estos hechos, la presencia policial en la zona se incrementó y se mantuvieron controles de acceso para facilitar la labor investigativa.