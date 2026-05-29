Abelardo de la Espriella se despachó contra Petro por criticar un cuadro que tiene en su casa: “No sea ignorante y respete”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió la pintura que tiene en su casa y negó que se trate de un hecho de esclavitud - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El 28 de mayo de 2026, en un evento llevado a cabo en la Plaza de Todos en Cartagena (Bolívar), el presidente Gustavo Petro criticó un cuadro que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene en su casa, en el que se ve a una mujer blanca y a un hombre negro, portando un sombrero de flores y lo que sería un vestido.

A juicio del jefe de Estado, la pintura pone en evidencia una época de esclavitud, en la que la población negra era sometida a la voluntad de las personas de piel blanca.

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“Vi un retrato que exhibían en una foto de Internet, de X, la red. No voy a decir a qué sala pertenecía, pero sí ve que tenía, mañana haré un análisis de eso, porque había una señora algo de edad, blanca, y abajo un esclavo disfrazado por ella para tomarse la pintura, porque no había foto. Una blanca y un esclavo negro. ¿Por qué hoy se exhiben esas fotos? ¿Por qué se exhibe eso que creen que es arte?”, dijo el mandatario en el evento.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la pintura que tiene De la Espriella en su casa simboliza la esclavitud y criticó el hecho de que sea considerada arte - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente también criticó el hecho de que, en medio de la entrevista que se estaba llevando a cabo en la residencia de De la Espriella, la periodista no hiciera ninguna pregunta sobre la pintura. Además, advirtió que el candidato podría estar interesado en repetir escenarios de esclavitud en Colombia.

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“Averigüen dónde está ese cuadro y piensen bien si ese sueño que se pinta en el cuadro del comedor y de la sala, adornando, quizás pensando que es un adorno, este señor lo exhibe o realmente quiere que ese sea su sueño vuelto realidad. Porque si es su sueño, Colombia padecerá un holocausto y le quitarán la tierra al campesino a la fuerza”, dijo.

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Petro

El aspirante de la derecha se pronunció al respecto a través de una publicación en redes. Según detalló, la obra representa una de las danzas más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla: Las Farotas. Su autor es el artista plástico y visual Cristo Hoyos.

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El abogado y candidato de derecha a la Presidencia Abelardo de la Espriella aseguró que la pintura que tiene en su casa representa cultura y tradición - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Simboliza la resistencia de nuestros indígenas a la colonización española. Es una sátira, es folclore, es cultura”, detalló De la Espriella.

En ese sentido, aseguró que la obra no celebra la esclavitud que vivió la población negra. Desde su perspectiva, el cuadro expone una mezcla entre tradición y cultura. “El esclavismo está en tu cabeza, Petro”, afirmó.

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Teniendo en cuenta la historia que hay detrás de la pintura, el candidato presidencial señaló al primer mandatario por no estar informado y por carecer de conocimientos de la cultura caribeña. Tildó al jefe de Estado de “ignorante” e, incluso, con el fin de cuestionar su intelecto, asoció su crítica a un presunto consumo problemático de estupefacientes y alcohol, algo que no ha sido comprobado hasta el momento.

“Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe. Culturícese, señor presidente, aprenda un poco de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra cultura y deje de estar escupiendo veneno todo el día. No sea ignorante y respete las tradiciones del Caribe colombiano”, indicó.

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Abelardo de la Espriella señaló al presidente Petro de tener miedo por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/Facebook

Según el aspirante presidencial, el jefe de Estado estaría “asustado” por los resultados que podrían surgir en las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta), en las que la ciudadanía elegirá a un nuevo mandatario o mandataria. Ese “pánico” lo llevaría a esgrimir críticas en su contra.

Así las cosas, De la Espriella envió un mensaje directo a Gustavo Petro, en relación con la decisión que tomarán los colombianos en las urnas. “Estás asustado porque vine a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte. Agárrate porque el 7 de agosto vas a saber lo duro que muerde el Ttigre”, aseveró.

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