Para qué sirve tomar agua con limón: experto explica los beneficios, usos y cómo prepararla

El médico Oswaldo Restrepo revela el verdadero poder del agua con limón para la salud diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La bebida de agua con limón se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares entre quienes buscan mejorar su salud digestiva, fortalecer el sistema inmune y mantenerse hidratados durante el día. Sin embargo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó que su verdadero beneficio va mucho más allá de una simple tendencia saludable o de moda en redes sociales.

A través de uno de sus videos publicados en YouTube, el experto aseguró que esta preparación natural puede aportar importantes beneficios al organismo cuando se consume correctamente y sin exceso de azúcar.

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“Tomar agua con limón es una opción no solamente absolutamente refrescante, sino también saludable, que puede tener enormes beneficios para la salud”, explicó el especialista al iniciar su intervención sobre esta popular bebida que millones de personas consumen diariamente en diferentes partes del mundo.

Según detalló Restrepo, uno de los principales efectos positivos del agua con limón está relacionado con la hidratación del cuerpo, especialmente durante las primeras horas del día, pues el médico indicó que muchas personas despiertan con síntomas leves de deshidratación tras varias horas de sueño y que esta bebida puede ayudar a compensar esa pérdida de líquidos.

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El consumo de agua con limón aporta beneficios digestivos y de hidratación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Nos estamos hidratando, muchas veces nos levantamos con algo de deshidratación. Usted seguramente ha notado boca seca al levantarse o durante la noche. Es producto de la deshidratación por el proceso respiratorio que se está llevando a cabo”, explicó.

El especialista también afirmó que el limón tiene un importante efecto digestivo debido a que estimula la producción de enzimas en diferentes partes del sistema digestivo, ayudando al procesamiento de los alimentos.

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“Cuando tomamos agua con limón, nosotros estimulamos la producción de enzimas que están en las glándulas que quedan en la boca, pero también enzimas digestivas de allí en adelante, en todo el tracto digestivo, muy especialmente en el estómago, muy especialmente en el hígado y en el páncreas”, señaló.

De acuerdo con el médico, esta activación de enzimas favorece el metabolismo y mejora el funcionamiento digestivo en general. Incluso comparó la reacción natural del organismo al cortar un limón con el proceso interno que ocurre en el cuerpo.

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La ingesta de agua con limón favorece al metabolismo y al sistema inmunológico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Lo experimentamos como cuando partimos un limón, inmediatamente la boca se nos vuelve agua. Ahí hay producción de saliva, pero esa saliva contiene enzimas. Imaginen que eso está ocurriendo también en el estómago, en el duodeno, en el intestino”, añadió.

Otro de los puntos que destacó el especialista fue el aporte nutricional del limón. Restrepo explicó que esta fruta contiene vitamina C, minerales y compuestos antioxidantes que podrían ayudar al sistema inmune y a prevenir procesos inflamatorios.

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“Un limón mediano posee alrededor del cincuenta y un por ciento de todo lo que necesitamos de vitamina C”, afirmó el médico, quien además resaltó que el limón contiene potasio, magnesio, calcio y pequeñas cantidades de vitamina B6.

Asimismo, señaló que los flavonoides y compuestos bioactivos presentes en el limón tendrían propiedades antioxidantes y antiinflamatorias importantes para el organismo.

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El hábito de tomar agua con limón debe realizarse sin exceso de azúcar y con precaución - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Al ser antioxidantes, estamos previniendo enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y cáncer. Y al ser antiinflamatorio, nos va a ayudar a reducir procesos inflamatorios en diferentes tejidos y órganos”, explicó.

Sobre la forma adecuada de consumir esta bebida, Restrepo indicó que una de las mejores opciones es tomarla en ayunas o antes de las comidas, ya que en esos momentos el organismo aprovecharía mejor sus propiedades digestivas e hidratantes.

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El médico recomendó preferiblemente consumirla tibia, aunque aclaró que también puede prepararse fría dependiendo de las preferencias de cada persona: “El agua tibia ayuda a absorber mejor ciertos nutrientes del limón y por eso se prefiere de esa manera”, aseguró.

Además, insistió en evitar agregar azúcar a la bebida, ya que esto disminuiría parte de sus beneficios naturales y aumentaría innecesariamente el consumo de calorías: “Nunca agregues azúcar, no hay necesidad. Acostúmbrate al sabor natural y disfrútalo”, afirmó.

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Pese a los beneficios que mencionó durante su explicación, el especialista también advirtió que algunas personas podrían presentar molestias estomacales debido a la acidez natural del limón. “El limón es ácido cítrico y puede haber un aumento del nivel de acidez a nivel estomacal y podría haber alguna especie de irritación”, indicó.

Finalmente, Restrepo reiteró que esta práctica puede convertirse en un hábito saludable diario siempre que se consuma de manera moderada y teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada persona.