Indignación entre las víctimas del vuelo 203 de Avianca tras desplante de la Fiscalía: “Es muy decepcionante”

Este atentado se registró el 27 de septiembre de 1989 - crédito Visuales IA

El 27 de mayo, en la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se abrió un espacio en el que los familiares de las víctimas del vuelo 203 de Avianca, que explotó luego de despegar con 107 personas a bordo en Bogotá y cuyos restos cayeron en el municipio de Soacha, pudieron pedir explicaciones al Estado por el crimen, que no ha sido esclarecido.

Uno de los compromisos del encuentro era que el colectivo escucharía la versión de la Fiscalía y la JEP, pero voceros de estas entidades no se presentaron y, en cambio, fueron leídos los informes del caso.

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La indignación de los vinculados a la Fundación Memoria fue expuesta por Gonzalo Enrique Rojas Peña, que era un niño cuando su padre murió en el atentado. “No hay nada más doloroso que vivir con la incertidumbre de la injusticia. Acudimos a esta comisión con la convicción de que haya una luz que ilumine este camino de desesperanza, barreras e indolencia”, mencionó Rojas, que lleva más de 20 años liderando iniciativas para conocer la verdad sobre la bomba al vuelo de Avianca.

La diligencia terminó con el acuerdo de que se activará una mesa de trabajo para resolver las “cuentas pendientes” que tiene el Estado con las víctimas y que se citará a una sesión de seguimiento y control en el Congreso para conocer los avances de la misma.

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En la bomba al vuelo 203 de Avianca murieron 107 personas - crédito Colprensa

Los descargos de las víctimas ante la ausencia de justicia

En diálogo con Infobae Colombia, Gonzalo Enrique Rojas Peña habló sobre los aspectos positivos que dejó el encuentro, al que reconoció como el primer espacio abierto para que el Estado escuche a las familias.

“Fue una jornada agridulce. Por un lado, tuvimos la presencia de dos entidades muy importantes en el proceso de reparación de víctimas, que es la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se comprometieron a activar unas mesas de trabajo y unos espacios de colaboración para que efectivamente las personas que están en el proceso de reparación puedan avanzar en esa ruta, sobre todo las que son población priorizada; además de seguir trabajando en materia con el museo y todos los temas de memoria”.

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El padre de Gonzalo Rojas falleció en el vuelo que tenía como destino la ciudad de Cali - crédito Cámara de Representantes

Además, cuestionó a la Fiscalía y la JEP por no participar en el encuentro y aprovechó el espacio para asegurar que no es la primera vez que se sienten “ninguneados” por el ente acusador.

“El tema de la ausencia de la Fiscalía y la JEP, lamentable, sobre todo de la Fiscalía, es un momento para mencionar que ha sido la gran responsable de que durante años no tengamos respuestas a muchos interrogantes que tenemos en materia de quiénes son los actores materiales e intelectuales del atentado y sobre todo, si hubo o no hubo participación del DAS. Mandaron un comunicado totalmente flaco en argumentos y en respuestas. Es muy decepcionante que al ser la autoridad que investiga los crímenes en este país, después de 36 años sigan sin respuesta”.

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Para Rojas, es clave que las familias de las víctimas participen en este tipo de espacios, principalmente en casos que llevan más de 30 años sin ser esclarecidos y no existe ningún tipo de reparación.

“Este tipo de espacios son muy importantes para trabajar de la mano con el Gobierno de turno. Creo que la participación de las víctimas en los procesos de construcción de memoria, de reparación, de justicia, absolutamente todo, son supremamente valiosos porque tenemos la forma de aportar desde nuestra visión, desde nuestro acompañamiento, desde nuestra sabiduría, para que los procesos se muevan”.

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El atentado habría sido ordenado por Pablo Escobar, pero se desconoce como los delincuentes lograron introducir la bomba en el avión y si recibieron ayuda del DAS - crédito Colprensa

Por último, el bogotano reclamó la ausencia de resultados en las investigaciones y afirmó que no es justificable que hayan pasado más de 36 años sin saber quién, por qué y con la ayuda de quiénes se llevó a cabo el atentado que fracturó a más de 100 familias.

“Cuando nos cierran las puertas, como ha sido el caso de la Fiscalía, que nos pone barreras para acceder a la verdad y a la justicia, se vuelve muy complejo poder generar espacios de articulación, porque precisamente, no hay interés por parte de ellos. Independientemente del gobierno que esté, siempre estamos prestos a trabajar, porque no es un tema de afinidades políticas, sino que es un tema de que 107 personas queremos la verdad, justicia y una reparación completa”.

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