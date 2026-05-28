Fiebre por la selección Colombia disparó viajes al Mundial 2026: reservas ya duplican las de Qatar 2022

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira lideran la lista de ciudades con mayor número de viajeros colombianos rumbo a la copa mundial 2026 - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El entusiasmo por ver a la selección Colombia en el Mundial de 2026 comenzó a sentirse mucho antes del pitazo inicial. A pocos días del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, las agencias de viaje reportan un crecimiento histórico en las reservas hechas por colombianos hacia las ciudades sede del campeonato.

La expectativa no solo está moviendo la conversación futbolera. También está impulsando uno de los fenómenos turísticos más fuertes de los últimos años entre los aficionados del país. De acuerdo con un análisis del sector, las reservas para asistir al mundial ya duplican las registradas durante Qatar 2022, reflejando el interés que genera el regreso de Colombia a una copa del mundo.

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Las reservas de colombianos para el mundial 2026 ya duplican las cifras de Qatar 2022, impulsando el turismo internacional hacia Norteamérica - crédito Opy Morales/Infobae Colombia

El comportamiento de los viajeros dejó ver cómo el torneo está movilizando a distintas regiones del país. Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de reservas realizadas hasta ahora, seguida por Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira. Desde esas capitales se concentra gran parte de los colombianos que planean viajar a Norteamérica para acompañar al equipo nacional en la fase de grupos.

El informe elaborado por Viajes Falabella evidenció otro detalle llamativo, la mayoría de aficionados no quiere vivir esta experiencia en solitario. El 70,8% de las reservas corresponde a viajes realizados en pareja o en grupos de dos o más personas. Los planes individuales representan una porción mucho menor frente a quienes decidieron convertir el mundial en una experiencia compartida.

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Las preferencias también cambian dependiendo de la ciudad donde jugará Colombia. Guadalajara, por ejemplo, aparece como uno de los destinos más elegidos por parejas, mientras que Ciudad de México y Miami concentran una mayor cantidad de reservas grupales. Esto refleja cómo cada sede empieza a perfilar un tipo distinto de viajero y de experiencia alrededor del campeonato.

El gasto promedio por viajero colombiano para el Mundial de Norteamérica 2026 se sitúa en 1.596 dólares, reflejo del impacto económico del evento en el sector turístico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio tiene que ver con las mujeres viajeras. Contra la idea de que el turismo deportivo sigue dominado principalmente por hombres, el reporte señaló que el 53% de las compras realizadas hasta el momento fueron hechas por mujeres. La tendencia confirma un cambio importante en el perfil de quienes organizan y lideran este tipo de viajes internacionales vinculados al fútbol.

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En términos de edades, la mayor parte de las reservas proviene de personas entre los 25 y los 44 años. Sin embargo, también se registra participación de viajeros jóvenes menores de 24 años y de generaciones mayores que ven en el mundial una oportunidad para combinar turismo, entretenimiento y pasión futbolera.

El movimiento turístico alrededor del torneo ya está impactando especialmente algunos destinos de Estados Unidos y México. Miami aparece entre las ciudades con mayor demanda por parte de los colombianos, acompañada por Nueva York y Ciudad de México. Otras sedes como Atlanta y Los Ángeles igualmente registran un crecimiento importante en comparación con el año pasado.

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Miami, Nueva York y Los Ángeles destacan como ciudades estadounidenses que reciben un aumento significativo de turistas colombianos por el mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los gastos proyectados muestran además la dimensión económica de este fenómeno. El promedio estimado por viajero hacia los destinos mundialistas ronda los 1.596 dólares, aunque el valor final depende de factores como la ciudad elegida, la anticipación de la compra y el tipo de hospedaje. La combinación entre fútbol y turismo terminó convirtiendo el mundial de 2026 en mucho más que un evento deportivo para miles de colombianos. Para muchos aficionados, el torneo representa la posibilidad de viajar con amigos, compartir en familia y seguir de cerca a una generación de jugadores que volvió a despertar ilusión en el país.

Con el paso de los días, las agencias esperan que las reservas continúen aumentando, especialmente si Colombia mantiene el buen momento futbolístico que ha alimentado la expectativa alrededor de la selección. Mientras tanto, hoteles, aerolíneas y operadores turísticos ya comienzan a prepararse para una ola de viajeros colombianos que promete marcar diferencia en las tribunas mundialistas de Norteamérica.

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