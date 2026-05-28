Colombia

Paloma Valencia volvió a arremeter contra Abelardo de la Espriella tras la invitación de Juan Daniel Oviedo a debatir: “Quedó desenmascarado”

La fórmula del Centro Democrático acusó a la “extrema derecha y la extrema izquierda” de bloquear el diálogo y señaló discriminación por razones de género y orientación sexual

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo reclamaron que la polarización y la intolerancia impiden discutir temas clave como seguridad, salud y corrupción - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, utilizaron sus redes sociales para lanzarles pullas a los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por no asistir a la cita que les propuso el exdirector del Dane en el Chorro de Quevedo en Bogotá, el 27 de mayo de 2026.

Durante un video compartido en X por Valencia, Oviedo inició señalando que la jornada concluyó sin la presencia esperada de los principales contendores.

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“Llegó el tigre (utilizando un peluche). Un tigre muy particular, mira, Amapola (hija de Paloma Valencia). Su verdadera cara: un cerdito. Pero desafortunadamente, Abelardo, no, el tigre que estábamos esperando, no llegó”, expresó en tono irónico, aludiendo a la ausencia de Abelardo de la Espriella, candidato de la extrema derecha, y de un debate franco que, según sus palabras, nunca se produjo.

“Queríamos hablar de cara al país sobre los problemas que tiene la democracia en Colombia hoy”, añadió al explicar los objetivos del encuentro que no se dio.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo afirmaron que hay ausencia de diálogo y discriminación en la contienda electoral - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo afirmaron que hay ausencia de diálogo y discriminación en la contienda electoral - crédito @PalomaValenciaL/X

La fórmula del Centro Democrático puso el foco en los obstáculos que, a su juicio, enfrenta su candidatura por razones de género y orientación sexual. “Queríamos hablar de cuál era la intención de debilitar la candidatura de Paloma y Oviedo, simplemente porque Paloma es mujer y Oviedo es homosexual”, cuestionó Oviedo.

De acuerdo con el relato difundido, el ambiente político reveló una resistencia estructural a la diversidad, alimentada por discursos de polarización tanto a la izquierda como a la derecha del espectro partidario.

La ausencia de voces dispuestas a debatir fue remarcada por Valencia, quien subrayó: “El tigre no llegó y quedó desenmascarado. Igual que Cepeda, prefiere esconderse antes que hablar de las soluciones que necesita Colombia. Aquí hay dos caminos, los caminos del circo, los caminos de la gente que no sabe, que no tiene experiencia, que hablan de los nuncas, de los nadies, o el camino de la experiencia, el camino de la solidez ética, de quienes no tenemos escándalos, de quienes no tomamos fotos con los criminales”.

La candidata insistió en que su propuesta se basa en la autoridad, la ética pública y la defensa de los valores familiares: “Autoridad de mano firme de mujer para que recuperemos la seguridad, para que los delincuentes paguen por lo que han hecho y los colombianos puedan tener todas las oportunidades que se merecen”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se despacharon nuevamente en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS - Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se despacharon nuevamente en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS - Luisa Gonzalez/Reuters

El video también sirvió para cuestionar la falta de garantías en la campaña. Oviedo manifestó: “Queríamos hablar de las garantías que tenemos de una campaña limpia de frente al país. Pero desafortunadamente, ese tipo de debates no ha sido posible ni con la extrema izquierda que representa Iván Cepeda, ni con la extrema derecha que representa Abelardo de la Espriella”.

Según el equipo de Valencia, la polarización limita la pluralidad del debate y refuerza la exclusión de propuestas alternativas.

La intervención de Oviedo incluyó una referencia directa a las manifestaciones externas vinculadas a otras candidaturas: “Tanto es así que hoy, aquí, están, son los manifestantes de Cepeda defendiendo este escenario”.

Este señalamiento buscó ilustrar la similitud entre los extremos políticos, una tesis defendida por la dupla del Centro Democrático. “La extrema izquierda y la extrema derecha son lo mismo, se parecen”, afirmó Oviedo.

La fórmula del Centro Democrático reclamó falta de garantías y polarización en la campaña - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa
La fórmula del Centro Democrático reclamó falta de garantías y polarización en la campaña - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa

Por su parte, la candidata reiteró la importancia de elegir un camino distinto basado en la experiencia y la transparencia: “Yo lo veo claro. Por nuestros hijos, hay solo un camino”. La propuesta de Valencia enfatizó la necesidad de “una sola línea roja: los violentos y los corruptos”, abogando por una sociedad incluyente, tolerante y respetuosa de las diferencias políticas.

En el video, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo expusieron su preocupación por el deterioro del debate público y la desconfianza creciente hacia la política tradicional.

Somos millones de colombianos que estamos cansados de que la política se convierta en un problema y, peor aún, que se convierta en un circo, en una comedia”, expresó Oviedo.

Para finalizar, la fórmula presidencial del Centro Democrático insistió en la urgencia de recuperar la confianza, fortalecer la seguridad y garantizar una campaña libre de ataques personales y exclusiones.

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