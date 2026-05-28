Colombia

Gustavo Petro sancionó la ley que honra la memoria de Miguel Uribe Turbay: esto es lo que promueve la normativa

La nueva disposición presidencial contempla la instalación de una placa con su nombre, la asignación de una sala de prensa a su memoria y la realización de actividades culturales cada 11 de agosto

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El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto de 2025 tras sufrir un atentado durante un acto público en Bogotá - crédito Colprensa
El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto de 2025 tras sufrir un atentado durante un acto público en Bogotá - crédito Colprensa

En medio de las actividades previas a las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro sancionó uno de los proyectos de ley que fueron avalados mayoritariamente por el Congreso de la República.

Se trata de la Ley 2576 del 25 de mayo de 2026 que rinde honores y conserva la memoria de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático que fue asesinado durante un acto político en el occidente de Bogotá.

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La iniciativa fue liderada por el senador Jonathan Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández (de Alianza Verde), en la que exalta la vida y obra del congresista de oposición, fallecido el 11 de agosto de 2025.

Dicha propuesta surgió el mismo día que se realizaba el velorio de Uribe Turbay, lo que confirió un significado especial al acto parlamentario.

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En el documento oficial, el Gobierno colombiano destacó la trayectoria del líder opositor. “La presente ley tiene como finalidad que el Congreso de la República y la Nación honren y exalten la memoria del Senador Miguel Uribe Turbay, insigne ciudadano y ejemplar servidor público que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia, llegando incluso a sacrificarla por ese ideal supremo. Con valentía, defendió los principios democráticos de la República, la justicia, la paz y la igualdad para todos los colombianos”, se lee en la nueva normativa.

Detalles de la ley Miguel Uribe Turbay

Uno de los actos conmemorativos que establece la nueva iniciativa es la creación de una placa conmemorativa en la parte exterior de la oficina que ocupó entre 2022 y 2025. Además, ordena que el salón de medios frente al patio Álvaro Gómez Hurtado pase a llamarse “Salón Miguel Uribe Turbay”.

“El Congreso de la República promoverá la divulgación de su legado como referente de servicio, liderazgo y compromiso con nuestro país”, menciona la ley.

Además, la norma autoriza a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Concejo de Bogotá a adelantar el cambio de nombre del parque El Golfito—escenario del ataque— para que pase a llamarse parque Miguel Uribe Turbay.

El texto también ordena al Senado de la República disponer la elaboración de un busto y su instalación en ese lugar, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, que será inaugurado al cumplirse el primer aniversario de la partida de Uribe Turbay.

Cada 11 de agosto se realicen actos culturales de construcción de paz y exaltación a la memoria del Senador Miguel Uribe Turbay, en el “Parque- Miguel Uribe Turbay” y/o en plazas o parques que estimen convenientes”, indica.

Por último, la ley 2576 habilita al Archivo General de la Nación, en coordinación con el Congreso, para recopilar, conservar y divulgar documentos, discursos y material histórico sobre su vida y trayectoria.

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