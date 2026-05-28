Colombia

Profesora e ‘influencer’ explicó cómo usar la IA para decidir por quién votar con argumentos propios: “Más claro que la changua”

Tatiana Cubillos es una profesora tolimense que comparte en redes sociales el día a día en el aula, donde dicta sociales. Ante usuarios que dicen sentirse indecisos o confundidos por la cantidad de información, publicó una guía y les dejó una “tarea”

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La primera vuelta se desarrollará el domingo 31 de mayo, y en caso de haber segunda vuelta, sería el domingo 21 de junio de 2026 - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @laprofetatiana/IG
La primera vuelta se desarrollará el domingo 31 de mayo, y en caso de haber segunda vuelta, sería el domingo 21 de junio de 2026 - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @laprofetatiana/IG

A pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que se celebrará el domingo 31 de mayo de 2026, la docente y creadora de contenido Tatiana Cubillos, reconocida en redes sociales como ‘La profe Tatiana’, compartió un mensaje enfocado en la importancia de informarse de manera rigurosa antes de decidir el voto.

A través de un video publicado el 27 de mayo en sus plataformas digitales, la profesora de sociales y oriunda del departamento del Tolima explicó en forma sencilla cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para revisar y comprender a fondo las propuestas de los candidatos.

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“Faltan cuatro días para las elecciones presidenciales aquí en Colombia y todavía hay gente diciendo: ‘Ay, no, yo voto por el que más me sale en TikTok’. No, hombre, no juegue con eso. Póngale cuidado que le voy a mostrar una vaina bien buena para que analice a cada candidato sin que se coma todos los cuentos que hay en Internet”, expresó Cubillos en la introducción de su intervención, con un solo fin: la necesidad de evitar la desinformación y la superficialidad en la toma de decisiones electorales.

La docente de ciencias sociales y creadora de contenido Tatiana Cubillos explicó cómo ayudarse de la inteligencia artificial para tomar una decisión más consciente y no ligada a fanatismos o publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram - crédito @laprofetatiana/IG

Elecciones presidenciales Colombia 2026: cómo aplicar la IA para el análisis electoral

La profe Tatiana propuso un método sencillo, accesible y libre de sesgos para que cualquier persona pueda examinar los planes de gobierno de los candidatos utilizando la herramienta Notebook LM, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google.

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Según la docente, la clave está en que esta IA permite cargar documentos y limita sus respuestas exclusivamente al contenido suministrado, lo que reduce el riesgo de incorporar rumores, interpretaciones ajenas o información no verificada.

“Existe una IA de Google que es académica, que se llama Notebook LM, y ahí tú creas un cuaderno inteligente con IA. Pero, ¿qué es lo bueno? Te sube un documento y la IA solo le responde con base a ese documento, que es lo que no pasa con otras IAs, que se empieza a hablar de otras fuentes, no le mete cosechas general ni conspiraciones del primo paranoico de Facebook. Ve por dónde va la vaina”, detalló Cubillos.

La profesora de ciencias sociales recalcó que, al subir el programa de gobierno de cualquier candidato a la herramienta, el usuario tiene la garantía de que todas las respuestas estarán fundamentadas únicamente en ese documento.

“Es decir, que si usted sube el programa de gobierno de x candidato a la IA, por más vainas raras que usted le pregunte, no le va a responder cosas diferentes a la fuente que usted le dio. Más claro que la changua”, explicó, haciendo referencia al tradicional plato tolimense para reforzar su mensaje de claridad.

Paso a paso para analizar las propuestas de los candidatos presidenciales

En su video, la profe Tatiana describió el proceso concreto para aprovechar la inteligencia artificial en el contexto electoral:

  • Crear un cuaderno en Notebook LM: la plataforma pregunta de inmediato qué documento se va a analizar y el usuario debe subir el archivo con el plan de gobierno del candidato de interés.
  • Obtener un resumen del documento: la IA genera automáticamente un resumen que permite comprender de manera rápida los puntos centrales de la propuesta.
  • Realizar preguntas específicas: el usuario puede consultar, señala por ejemplo la profesora, “¿Qué propone este man sobre educación? ¿Qué dice sobre la salud? ¿Cómo piensa generar empleo? ¿Qué dice de la seguridad? ¿Y de dónde va a sacar la plata para todo eso?”.
  • Repetir el proceso con otros candidatos: el método se puede aplicar con todos los planes de gobierno que estén disponibles, comparando las respuestas de manera objetiva y sin influencias externas.

“Usted puede hacer eso mismito con todos los candidatos que quiera, sin fanatismos, sin cadenas de WhatsApp y sin manes gritando como locos, sin vainas que usted de pronto ni siquiera entienda por redes sociales”, puntualizó la creadora de contenido.

El llamado a votar con información y argumentos propios

La profe Tatiana reconoció que el panorama electoral resulta complejo y que el acceso a la información puede ser limitado para muchas personas, y en otro por el exceso pueden llevar al consumo de fake news, por ejemplo.

No obstante, ella invitó a sus seguidores a dedicar tiempo a la lectura y análisis de las propuestas, tomando responsabilidad sobre la decisión que se expresará en las urnas.

“Votar está difícil, ¿para qué vamos a decir que no? Leer también es un privilegio hoy en día, claro que sí. Pero sáquese unos treinta minuticos con un tintico al lado y usted mismo cerciórese a quién le va a dar su voto. Tenga usted claro sus argumentos y vote con la cabeza y no lo que le vote el algoritmo. Ahí le dejo la tareita. Después no esté diciendo: ‘¿Yo por quién fue que voté?’”, concluyó la docente.

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