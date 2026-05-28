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Ricardo Roa seguirá por fuera de la presidencia de Ecopetrol, la empresa le amplió la licencia por 30 días

El aplazamiento extiende la ausencia del directivo, mientras los procesos judiciales en curso continúan afectando la estructura de liderazgo en la compañía petrolera

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La junta directiva de Ecopetrol aplazó la licencia no remunerada de Ricardo Roa por una incapacidad médica de 30 días - crédito @ricroabar/X
La junta directiva de Ecopetrol aplazó la licencia no remunerada de Ricardo Roa por una incapacidad médica de 30 días - crédito @ricroabar/X

La junta directiva de Ecopetrol aplazó la licencia no remunerada de Ricardo Roa y mantuvo su salida de la presidencia de la entidad por una incapacidad médica reportada el 26 de mayo de 2026.

La decisión postergó su regreso hasta finales de julio, mientras siguen abiertos procesos judiciales en su contra, según informó la compañía en un comunicado del miércoles 27 de mayo. La nueva programación fija el inicio de la licencia para el 27 de junio y la extiende por 30 días calendario, hasta el 27 de julio, de acuerdo con Ecopetrol.

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“Ecopetrol S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión universal de hoy, decidió autorizar el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada otorgada al Presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán, que fue informada por este mismo medio el pasado 6 de abril, con ocasión de una incapacidad médica debidamente reportada el día 26 de mayo de 2026 por un periodo de 30 días calendario”, dice en el comunicado emitido por Ecopetrol.

La empresa explicó que la modificación se adoptó porque la incapacidad fue reportada por un periodo de 30 días y debía armonizarse con el tiempo de vacaciones que aún tenía pendiente el directivo.

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La licencia no remunerada que tenía efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario, como inicialmente fue revelada al mercado, iniciará una vez concluida la incapacidad y el periodo de vacaciones restante, es decir, el 27 de junio del presente año y se extenderá por los siguientes 30 días calendario - crédito @ECOPETROL_SA/X
La licencia no remunerada que tenía efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario, como inicialmente fue revelada al mercado, iniciará una vez concluida la incapacidad y el periodo de vacaciones restante, es decir, el 27 de junio del presente año y se extenderá por los siguientes 30 días calendario - crédito @ECOPETROL_SA/X

“La licencia no remunerada que tenía efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario, como inicialmente fue revelada al mercado, iniciará una vez concluida la incapacidad y el periodo de vacaciones restante, es decir, el 27 de junio del presente año y se extenderá por los siguientes 30 días calendario”, se agrega en la misiva.

En la misma decisión, la junta directiva mantuvo a Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado, según Ecopetrol. La compañía añadió que Hurtado seguirá ejerciendo como primer suplente del presidente durante toda la ausencia del titular.

La petrolera precisó que la licencia no remunerada había sido informada previamente al mercado y debía comenzar el 28 de mayo de 2026. La incapacidad médica y el periodo de vacaciones restante cambiaron ese cronograma y empujaron la separación formal del cargo un mes más adelante.

Ecopetrol informó que la licencia inicial iba a empezar el 28 de mayo, pero fue postergada por la incapacidad y vacaciones pendientes de Ricardo Roa - crédito @ricroabar/X
Ecopetrol informó que la licencia inicial iba a empezar el 28 de mayo, pero fue postergada por la incapacidad y vacaciones pendientes de Ricardo Roa - crédito @ricroabar/X

La respuesta directa de la compañía sobre quién quedará al mando también quedó consignada en ese texto. “Por lo anterior, la Junta Directiva decidió mantener la designación como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente. Ecopetrol continuará desarrollando sus actividades en cumplimiento de su estrategia empresarial”, indicó Ecopetrol.

Hasta ahora, la empresa no ha entregado detalles sobre el diagnóstico ni sobre el estado de salud de Roa. Solo informó que la incapacidad fue “debidamente reportada” ante la organización.

La salida temporal de Roa ocurre mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. El 11 de mayo, la Fiscalía General de la Nación realizó la audiencia de imputación contra el presidente de Ecopetrol ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, y Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente, según el texto fuente.

Durante esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación sostuvo: “El hoy procesado, en ejercicio de su labor de dirección y gestión de los recursos y movimientos de dinero, habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso”.

Según la Fiscalía General de la Nación, las inconsistencias estarían relacionadas con facturas y con el registro de gastos efectuados durante la primera y la segunda vuelta presidencial de 2022. El organismo añadió que algunas erogaciones presuntamente no habrían sido reportadas de forma adecuada a través de la cuenta única de campaña.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fue imputado por la Fiscalía por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 - crédito @ricroabar/X
Ricardo Roa enfrenta procesos judiciales por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 - crédito @ricroabar/X

De acuerdo con las cifras expuestas por la Fiscalía General de la Nación, las pruebas indicarían que los topes permitidos se habrían superado en $1.388 millones durante la primera vuelta y en $276 millones durante la segunda. La entidad también afirmó que “el efectivo no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña y debería estar soportado y registrado a través de la cuenta única”.

Otro proceso penal contra Roa. El 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Antes de llegar a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a Roa por haber violado los topes financieros de esa campaña y concluyó que se excedieron los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de $3.500 millones, además de recibir aportes prohibidos.

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