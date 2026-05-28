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Abelardo de la Espriella se fue fuerte contra la carrera política de Iván Cepeda: “Sin Petro no sería nada”

El abogado y aspirante presidencial criticó al senador y también candidato por su cercanía con el presidente Gustavo Petro

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Abelardo de la Espriella cuestionó vínculos de Iván Cepeda con figuras del conflicto armado - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella cuestionó vínculos de Iván Cepeda con figuras del conflicto armado - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra el senador y aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien acusó de carecer de transparencia personal y de haber construido su carrera política sobre la base de ataques al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De la Espriella, en una reciente entrevista para Semana, acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda, sostuvo que Cepeda “no muestra a su familia” y consideró que su imagen pública resulta opaca, calificándolo como una figura que ha dedicado su trayectoria a “perseguir e inventarle montajes al presidente Álvaro Uribe Vélez”.

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El jurista profundizó en sus críticas y cuestionó la capacidad de oratoria de Iván Cepeda. Según su apreciación, el senador no logra dirigirse a una audiencia sin depender de un texto escrito.

Al analizar su paso por el Congreso, el candidato presidencial afirmó que Cepeda ha ocupado una curul durante más de una década sin generar resultados concretos en términos de creación de empleos o aportes económicos. “¿Qué ha hecho Iván Cepeda? ¿Qué empleo ha creado? ¿Qué nómina ha pagado? Nada”, declaró De la Espriella, resaltando una supuesta ausencia de gestión efectiva por parte del legislador.

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Abelardo de la Espriella cuestionó la trayectoria pública de Iván Cepeda - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella cuestionó la trayectoria pública de Iván Cepeda - crédito Colprensa

Las declaraciones también hicieron referencia al pasado y alianzas políticas de Cepeda.

De la Espriella señaló que el militante del Pacto Histórico ha defendido a personas vinculadas con delitos graves, describiendo: “Un tipo que ha defendido a los peores criminales de lesa humanidad que ha parido este país, que son los miembros de los grupos narcoterroristas”. Además, mencionó la cercanía de Cepeda con figuras como Jesús Santrich e Iván Márquez, relacionándolo con una agenda que, según dijo, no ha beneficiado al país.

El abogado insistió en que la presencia de Cepeda en la vida pública responde a dinámicas políticas tradicionales y no a méritos propios.

La conversación abordó el respaldo electoral de Cepeda, que, según De la Espriella, se sustenta en el actual presidente Gustavo Petro. Para el candidato, el senador depende del arrastre popular generado por Petro, a quien definió como un líder “populista” que recurre a estrategias para captar apoyos.

Abelardo de la Espriella afirmó que Iván Cepeda depende del respaldo político de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella afirmó que Iván Cepeda depende del respaldo político de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Cepeda sin Petro no sería nada, absolutamente nada. Él está soportado sobre el fenómeno político que representa Gustavo Petro y que es innegable”, sentenció De la Espriella en la entrevista con el medio citado.

Durante el intercambio, Ana Lucía Pineda habló acerca de su percepción sobre el candidato presidencial Iván Cepeda. La esposa de Abelardo de la Espriella, optó por una respuesta prudente y manifestó no sentirse representada por las ideas de Cepeda.

No le daría mi voto a Iván Cepeda nunca. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. No representa lo que yo soy”, afirmó Pineda. El propio De la Espriella intervino para subrayar la diferencia de estilos, señalando: “Ella es más diplomática que yo, ¿viste? Yo digo las cosas como son”.

El abogado fue más allá y reiteró su acusación de complicidad entre el senador y grupos armados ilegales. Aseguró que Cepeda ha vivido de los recursos estatales sin producir beneficios concretos para la ciudadanía.

Abelardo de la Espriella sostuvo que derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Abelardo de la Espriella sostuvo que derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Me parece un cómplice de terroristas. Me parece un tipo absolutamente siniestro, un hombre perverso que no ha hecho nada por Colombia, distinto a vivir de la teta del Estado”, argumentó el candidato presidencial en el espacio periodístico.

La entrevista avanzó hacia las proyecciones electorales para el próximo ciclo presidencial.

Ante la pregunta sobre un eventual enfrentamiento directo con Cepeda en segunda vuelta, De la Espriella expresó total confianza en un resultado favorable. Apoyándose en encuestas de Atlas Intel, aseguró que superaría a Cepeda por un margen significativo.

Yo le gano por nueve, siete, ocho puntos al señor Cepeda en segunda vuelta, en caso de que haya una segunda vuelta. Que yo insisto, el pueblo colombiano ya despertó, saben que el riesgo es muy grande y le van a poner la raya al tigre el 31 y vamos a salir de esto de un solo chancletazo”, sostuvo el abogado.

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