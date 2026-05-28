El alcalde de San José del Guaviare habló sobre combates entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, con más de 50 muertos

Combates dentre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarca en el Guaviare dejan más de 50 muertos - crédito Europa Press

La disputa entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá dejó en San José del Guaviare un saldo preliminar de más de 50 muertos y heridos, y volvió a exponer una tensión central en esa zona del país: la violencia ocurre en corredores rurales tan apartados y de acceso tan difícil que la fuerza pública aún no había llegado al punto exacto de los combates cuando las autoridades locales ya intentaban coordinar la extracción de los cuerpos.

El alcalde Willy Rodríguez dijo a Caracol Radio que el enfrentamiento se registra desde el 27 de mayo de 2026 en veredas de la jurisdicción municipal ubicadas a más de 130 kilómetros de la cabecera. Según precisó, el dato fue confirmado en un consejo de seguridad nocturno con otras autoridades, organismos internacionales y la Defensoría Regional.

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“Más de 50 fallecidos en ese enfrentamiento entre los grupos de disidencias de las Farc, también manifestamos nuestra preocupación, porque es un sector donde la gente que vive y labora, pues seguramente en ese riesgo y en esa dificultad en los temas de seguridad”, dijo Rodríguez.

Y añadió: “Es una realidad y la reportamos obviamente, manifestando también que es un punto muy distante por vía, por una trocha que conduce a un punto determinado también sobre las orillas del río Guaviare”.

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El funcionario afirmó que la principal preocupación oficial no se limita al número de víctimas entre los grupos armados. Además, advirtió que en el sector también viven campesinos y familias que trabajan en la zona, expuestos al riesgo de una confrontación que deja a la población civil en medio de los combates, incluidos niños.