Colombia

El alcalde de San José del Guaviare habló sobre combates entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, con más de 50 muertos

El mandatario local advirtió que en el sector también viven campesinos y familias que trabajan en la zona, expuestos al riesgo de una confrontación que deja a la población civil en medio de los combates, incluidos niños

Guardar
Google icon
Combates dentre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarca en el Guaviare dejan más de 50 muertos - crédito Europa Press
Combates dentre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarca en el Guaviare dejan más de 50 muertos - crédito Europa Press

La disputa entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá dejó en San José del Guaviare un saldo preliminar de más de 50 muertos y heridos, y volvió a exponer una tensión central en esa zona del país: la violencia ocurre en corredores rurales tan apartados y de acceso tan difícil que la fuerza pública aún no había llegado al punto exacto de los combates cuando las autoridades locales ya intentaban coordinar la extracción de los cuerpos.

El alcalde Willy Rodríguez dijo a Caracol Radio que el enfrentamiento se registra desde el 27 de mayo de 2026 en veredas de la jurisdicción municipal ubicadas a más de 130 kilómetros de la cabecera. Según precisó, el dato fue confirmado en un consejo de seguridad nocturno con otras autoridades, organismos internacionales y la Defensoría Regional.

PUBLICIDAD

“Más de 50 fallecidos en ese enfrentamiento entre los grupos de disidencias de las Farc, también manifestamos nuestra preocupación, porque es un sector donde la gente que vive y labora, pues seguramente en ese riesgo y en esa dificultad en los temas de seguridad”, dijo Rodríguez.

Y añadió: “Es una realidad y la reportamos obviamente, manifestando también que es un punto muy distante por vía, por una trocha que conduce a un punto determinado también sobre las orillas del río Guaviare”.

PUBLICIDAD

El funcionario afirmó que la principal preocupación oficial no se limita al número de víctimas entre los grupos armados. Además, advirtió que en el sector también viven campesinos y familias que trabajan en la zona, expuestos al riesgo de una confrontación que deja a la población civil en medio de los combates, incluidos niños.

Temas Relacionados

San José de GuaviareAlcaldeCombates entre disidenciasIván Mordisco y CalarcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Ecopetrol amplió por 30 días la licencia de Ricardo Roa por incapacidad médica: volvería el 27 de julio

El aplazamiento extiende la ausencia del directivo, mientras los procesos judiciales en curso continúan afectando la estructura de liderazgo en la compañía petrolera

Ecopetrol amplió por 30 días la licencia de Ricardo Roa por incapacidad médica: volvería el 27 de julio

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de falta de transparencia y gestión legislativa: “Sin Petro no sería nada”

El abogado y aspirante presidencial criticó al senador y también candidato por su cercanía con el presidente Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de falta de transparencia y gestión legislativa: “Sin Petro no sería nada”

Murió Mía Cataleya, la niña de seis meses que fue abusada en el Tolima: se pronunció la Defensoría del Pueblo y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en el municipio de El Espinal, provocó el rechazo del alcalde Wilson Gutiérrez y de los habitantes de la región

Murió Mía Cataleya, la niña de seis meses que fue abusada en el Tolima: se pronunció la Defensoría del Pueblo y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

Profesora e ‘influencer’ explicó cómo usar la IA para decidir por quién votar: “Más claro que la changua”

Tatiana Cubillos es una profesora tolimense que comparte en redes sociales el día a día en el aula, donde dicta sociales. Ante usuarios que dicen sentirse indecisos o confundidos por la cantidad de información, publicó una guía y les dejó una “tarea”

Profesora e ‘influencer’ explicó cómo usar la IA para decidir por quién votar: “Más claro que la changua”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Estos son los resultados que le sirven al Junior ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández celebró con este emotivo mensaje su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial: “Te queda para toda la vida”

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó