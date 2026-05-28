Colombia

Comunidad de Bosa, en Bogotá, denunció a un hombre por ahorcar a un perro con sus manos y pidió intervención de las autoridades

Según las denuncias en redes sociales, no es la primera vez que el sujeto maltrata a animales en el sector

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El video de un hombre sometiendo a un perro Beagle en Bogotá desató una ola de indignación en redes sociales y ha impulsado a colectivos animalistas a exigir la intervención urgente de las autoridades para proteger al animal y evitar nuevos casos similares - crédito Angie Tellez Montaña / Facebook

Un video difundido en redes sociales ha encendido la alarma entre defensores de los animales en Bogotá, después de mostrar a un hombre maltratando a un perro de raza Beagle.

Las imágenes, captadas en un aparente parqueadero, exhiben cómo el animal fue sujetado del cuello por el hombre, mientras el canino forcejeaba para liberarse. El registro audiovisual también evidenció que el sujeto acercó un recipiente, halo al animal por la correa, ahorcándolo otra vez y le obligó a comer una sustancia no identificada.

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Diversos colectivos, como Alto, han solicitado la intervención de las autoridades para resguardar al animal y organizaron una concentración en demanda de justicia.

En redes sociales, la indignación se hizo evidente, las personas comentaron: “Por que tras de que es un maldito morboso ahora se le da por lastimar a estos angelitos, no es la primera vez que lo hace”, expresó una usuaria. Otros señalaron: “Se ponen en la estupidez de grabar en vez de hacer algo usted también es cómplice” y “Hoy en día la gente solo tienen mascotas por moda y lo disfrazan de amor, respeto y empatía por ellos”.

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Entre las exigencias, algunos reclamaron: “Deben detener a los maltratadores, llamar a la policía” y “Exijo cárcel para este sujeto, rescatar al perrito y que pague los gastos médicos”. Finalmente, alguien cuestionó: “Oiga pero que está pasando con la humanidad, maltratando animales, ancianos, niños que pasa por la cabeza de estas bestias”.

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