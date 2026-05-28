Comunidad wayúu capturó a un jaguar que atacaba al ganado y pidió a las autoridades reubicarlo en una zona segura

Un jaguar fue capturado con vida por miembros de la comunidad Wayúu en zona rural de Hatonuevo, La Guajira, luego de varios ataques a ganado local; los habitantes evitaron matarlo y pidieron a las autoridades su traslado a una reserva natural - crédito @ColombiaOscura / X

La captura segura de un jaguar en una zona rural de Hatonuevo, en La Guajira, fue realizada por integrantes de la comunidad wayúu tras detectar ataques a su ganado. El felino había provocado pérdidas económicas notables al alimentarse de animales de pequeños productores.

Pese al temor generado, los habitantes optaron por preservar la vida del animal, descartando el uso de armas de fuego. Mediante una jaula de hierro y una carnada, lograron contenerlo de forma controlada. El momento quedó registrado en un video, donde se observa al jaguar rugiendo dentro de la trampa mientras un hombre lo grabó y señaló con un machete.

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La comunidad solicitó la intervención de Corpoguajira para trasladar al jaguar a una reserva natural, exigiendo que se evalúe la salud del animal y se garantice su reubicación definitiva, con el objetivo de proteger tanto la fauna silvestre como la tranquilidad de los pobladores.