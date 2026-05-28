Abelardo de la Espriella afirmó que las bases del Centro Democrático están en su campaña y le envió mensaje a Álvaro Uribe: “Lo necesitamos en la batalla”

Abelardo de la Espriella aseguró que Álvaro Uribe Vélez será respetado y destacó respaldo de las bases del Centro Democrático - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el abogado y candidato Abelardo de la Espriella abordó en una entrevista con Semana su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el posicionamiento de las bases del Centro Democrático de cara a las elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026.

El aspirante aseguró que “Uribe ni será vetado ni será rechazado” tras las más recientes tensiones con la candidata Paloma Valencia. Además, remarcó su admiración y respeto por el expresidente, a quien definió como “motivo de inspiración para toda esta batalla patriótica”.

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Durante la conversación, De la Espriella subrayó que el exmandatario cuenta con candidata propia (Paloma Valencia) y un partido definido, pero anticipó que “el país será otro el lunes”.

En ese contexto, sostuvo que la figura de Álvaro Uribe Vélez seguirá siendo relevante y valorada en la vida nacional. “Lo necesitamos en la batalla y yo donde sea que esté siempre lo voy a honrar”, subrayó.

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Abelardo de la Espriella elogió a Álvaro Uribe Vélez - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

Consultado sobre una eventual segunda vuelta electoral y la posibilidad de sumar al expresidente Uribe a su campaña, el abogado descartó la opción de que el exmandatario respalde al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Tengo la absoluta certeza de que Uribe jamás votaría por una fórmula como la de Cepeda y la señora que lo acompaña en la vicepresidencia”, afirmó De la Espriella. Añadió que el expresidente defiende “valores y principios democráticos” y sostuvo que las diferencias con la propuesta de Cepeda son “de fondo”.

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El candidato presidencial reiteró su “cariño, afecto, admiración y respeto” por el líder del partido Centro Democrático. De la Espriella consideró que Uribe sigue siendo “un gran demócrata” y un referente imprescindible en el debate electoral.

La entrevista también abordó el respaldo de las bases del Centro Democrático, descartando que el grueso de los seguidores de la colectividad se mantenga bajo el paraguas de la senadora y aspirante Paloma Valencia. “Los números no me indican eso. Las bases están acá hace rato y se los agradezco”, sostuvo el candidato.

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Abelardo de la Espriella afirmó liderazgo y doctrina uribista rumbo a las elecciones - crédito Juan David Duque/REUTERS

Al explicar las razones de ese apoyo, De la Espriella argumentó que representa “la verdadera doctrina uribista”. Sostuvo que este conjunto de principios ya no pertenece exclusivamente a Uribe, ni a Valencia, ni al partido, sino que constituye un legado para la democracia colombiana.

“Es una doctrina que no tiene dueño. Lo que hice fue acogerla y actualizarla, porque en realidad le sirvió mucho a Colombia en un momento muy complejo”, expresó al medio citado.

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El abogado precisó que las bases del movimiento no actúan “como ganado ni son tontos”. Según su visión, los simpatizantes identificaron que su candidatura representa y encarna una visión más moderna y coherente del país.

“He sido extremadamente coherente en todo lo que he hecho en la campaña y nadie lo puede negar”, enfatizó De la Espriella. Añadió que no ha cambiado de discurso ni ha realizado alianzas circunstanciales en busca de votos: “No elegí un vicepresidente por traer unos votos o por moda. Escogí a un tipo que comparte mis mismos principios y valores fundacionales”.

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Abelardo de la Espriella sostuvo que las bases del Centro Democrático lo respaldan por su coherencia y compromiso - crédito Luisa González/REUTERS

A lo largo del diálogo, el candidato defendió la coherencia como valor central de su propuesta política. “La coherencia en política siempre paga bien, porque el electorado, el pueblo, no es tonto como los políticos de siempre piensan. La gente analiza y dice: ‘Este tipo ha tenido una sola línea en su campaña, defiende unos principios, ese es el hombre que ha sido consecuente y extremadamente coherente’”, manifestó.

Para finalizar, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria ratificó su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, asegurando que no existe conflicto alguno: “No tengo problema con el presidente Uribe ni con el partido. Los únicos enemigos son Cepeda y Petro. Toda la admiración para el presidente Uribe, que es un gran demócrata y es el gran colombiano”.

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