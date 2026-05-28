Escuelas de Cartagena restringirán actividades por ola de calor, según la Secretaría de Educación

El fenómeno climático llevó a que las autoridades educativas implementaran medidas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, incluyendo ajustes en los horarios y restricción de actividades durante las horas de mayor temperatura - crédito Secretaría de Educación de Cartagena

La ola de calor en Cartagena llevó a la Secretaría de Educación de la ciudad a ordenar la suspensión de clases y de actividades al aire libre en horarios críticos para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Según la Secretaría de Educación de Cartagena, las medidas incluyen la suspensión de actividades al aire libre en horarios críticos, la reorganización de los horarios escolares y la garantía de hidratación en los planteles.

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Desde el 27 de mayo de 2026, las instituciones educativas oficiales y privadas deberán ajustar sus actividades al aire libre entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. Además, se priorizarán las clases en espacios cubiertos, ventilados o climatizados, se reajustarán los horarios con bloques térmicos de 45 minutos y se harán pausas para hidratación y ventilación.

Todas estas disposiciones estarán vigentes mientras persista la emergencia por temperaturas extremas.

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Las principales medidas establecidas derivan de la necesidad de suspender actividades al aire libre, tanto pedagógicas como deportivas y culturales, en los periodos de mayor impacto térmico del día.

El ajuste contempla el desarrollo de clases solo en franjas horarias específicas y el control exhaustivo de las condiciones ambientales dentro de los recintos escolares - crédito Colprensa

Según la Secretaría de Educación de Cartagena, los centros escolares deben reorganizar sus jornadas por bloques térmicos y privilegiar la permanencia en espacios más frescos.

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Durante la pausa térmica, entre las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m., no se desarrollan actividades educativas y se recomienda la identificación de zonas frescas en cada institución, así como ofrecer descansos cortos y garantizar el acceso permanente a agua potable.

Horarios restringidos y recomendaciones para proteger a estudiantes

La Secretaría de Educación precisó que las instituciones educativas deben garantizar hidratación constante, flexibilidad horaria y socializar estas disposiciones con la comunidad escolar. Se ordena remitir los planes de compensación pedagógica a la Secretaría para el respectivo seguimiento.

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Estas medidas de organización académica, según la Secretaría de Educación de Cartagena, serán temporales y no alterarán la intensidad horaria ni el calendario académico. El esquema recomienda actividades en la mañana de 6:00 a.m. a 10:50 a.m. y en la tarde de 1:30 p.m. a 6:30 p.m., con la pausa térmica intermedia como franja de inactividad al aire libre.

Impacto de la ola de calor en la educación y llamados a nivel nacional

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, explicó que la ola de calor requiere acciones específicas, pero que las restricciones serán transitorias, solo mientras duren las condiciones extremas.

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El funcionario aseguró que la prioridad institucional es salvaguardar la salud de la comunidad educativa y propuso al Ministerio de Educación Nacional la creación de una mesa técnica para evaluar un posible ajuste nacional de los horarios escolares.

Según el comunicado oficial, el monitoreo de la salud de estudiantes y docentes será coordinado con las autoridades sanitarias de la ciudad.

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Calor en las noches de Medellín: a esto se debe

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Siata, atribuyó el aumento de temperaturas nocturnas en Medellín y el Valle de Aburrá al llamado efecto de “cobija térmica”, un proceso en el que una capa de nubes bajas y medias retiene el calor acumulado en la superficie e impide que se disipe durante la madrugada, con impacto directo sobre el descanso, la sensación térmica y los hábitos de sueño de la población.

Especialistas del Siata atribuyen el incremento térmico nocturno al fenómeno atmosférico conocido como 'efecto cobija térmica' - créditio cortesía de Booking

La magnitud del episodio quedó reflejada en dos registros recientes: 33,8 °C en la estación del aeropuerto Olaya Herrera y 34,8 °C en la estación de Tulio Ospina, en Bello, marcas que superaron récords previos, según el texto fuente.

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En el segundo caso, la nueva medición dejó atrás el máximo anterior de 34,2 °C.

De acuerdo con el equipo de Meteorología del Siata, el comportamiento más anómalo no está solo en los picos diurnos, sino en que las temperaturas mínimas nocturnas no descienden como sería habitual.

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Según ese equipo, esos valores se están manteniendo entre uno y dos grados por encima del promedio histórico.

El alza en las temperaturas nocturnas coincide con una disminución temporal de lluvias en la región, pese a estar en temporada húmeda - crédito Alcaldía de Medellín

La respuesta central a por qué Medellín se siente más caliente en las noches es atmosférica y local: durante el día, la radiación solar calienta el suelo; al caer la tarde, la nubosidad forma una barrera que frena la liberación de ese calor hacia la atmósfera. El resultado son noches más cálidas y madrugadas bochornosas, incluso después de la lluvia, según el Siata.